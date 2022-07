تردد قنوات أون سبورت ON TIME SPORTS

قناة أون سبورت هي قناة رياضية تابعة لمجموعة قنوات ON ولقد تغير اسم القناة حالياً لتصبح قناة ON TIME SPORTS، بعد حدوث دمج بينها وبين قناة تايم سبورت. لتخرج لنا مجموعة قنوات جديدة أكثر تطوراً ولديها محتوى أفضل وهي قنوات ON TIME SPORTS.

قناة أون سبورت لديها قاعدة جماهيرية عريضة وشهرة واسعة وكان أحد أهم أسباب شهرتها هو قيامها بشراء حقوق البث مباراتي الذهاب والعودة بين فريقي برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني في عام ٢٠١٧، بعد احتكار استمر لعدة سنوات من قنوات بي إن سبورت الرياضية لبث هذه البطولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

قناة أون سبورت(ON TIME SPORTS) لديها العديد من حقوق البث منها:

الدوري المصري الممتاز

كأس السوبر المصري

كأس مصر

مباريات المنتخب الودية

تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ الخاصة بقارة إفريقيا.

كأس ألمانيا

كأس هولندا

مباريات كرة اليد

مباريات كرة الطائرة

دوري السوبر المصري لكرة السلة

كأس الاتحاد الأفريقي للأندية.

تردد مجموعة قنوات أون سبورت ON TIME SPORTS:

١- تردد قناة ON TIME SPORTS 1:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

٢-قناة ON TIME SPORTS 2:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

– قناة ON TIME SPORTS 3:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

٤-تردد قنوات أون سبورت الأرضية:

التردد الأرضي التماثلي: UHF 9

التردد الأرضي الرقمي: UHF 32

بعض المعلومات عن قناة أون سبورت ON TIME SPORTS:

هي قناة رياضية تم انطلاقها في مارس ٢٠٢٠ بعد حدوث دمج بين قناة أون سبورت وقناة تايم سبورت.

المالك لهذه القناة الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويديرها كل من حسن عبد الله وحسين زين.

كما أن القناة مقرها الرئيسي في القاهرة وهي قناة مفتوحة تُبَث على مدار ٢٤ ساعة.

استطاعت قناة أون سبورت ON TIME SPORTS فرض نفسها على الساحة الإعلامية الرياضية وتحقيق انتشاراً واسعاً ليس في مصر فقط بل وفي العالم العربي أيضاً.

القناة لديها العديد من المزايا التي جعلتها من أوائل القنوات الرياضية التي يبحث عنها المشاهد:

-القناة لديها العديد من حقوق البث الحصرية للعديد من الأحداث الرياضية في مصر وأفريقيا.

-اهتمامها بجميع الألعاب الرياضية وليس كرة القدم فقط، تقوم بعرض العديد من البطولات الخاصة بكرة السلة والكرة الطائرة وغيرها أيضاً من الرياضات الفردية والجماعية.

-تضم القناة العديد من البرامج الرياضية المتميزة والمتخصصة في عرض وتحليل جميع الأحداث الرياضية في مصر، وأفريقيا، وعالمياً أيضاً.

-تستخدم القناة أحدث التقنيات وأفضل أنظمة البث، كما أن القناة متاحة بجودتي HD ( فائق الجودة) و SD حتى يستطيع الجمهور الحصول على القناة حسب نظام جهاز الاستقبال الخاص به.

-القناة لديها طاقم عمل من أكفأ المذيعين والمحللين الرياضيين، حيث يعمل بها أشهر مقدمي البرامج الرياضية ومنهم: مدحت شلبي، وأحمد شوبير، وسيف زاهر، وإبراهيم فايق، وإبراهيم عبد الجواد، وشيماء صابر، وكريم خطاب.

وتضم أيضاً أكبر أسماء المحللين في عالم كرة القدم ومنهم: حازم إمام، وأيمن يونس، وحسن المستكاوي، ووليد صلاح الدين، وعماد متعب، وسمير عثمان وغيرهم.

صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/OnTimeSports

صفحة تويتر: https://twitter.com/ONsportEG

أهم البرامج التي تُعرض على شاشة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS:

١-برنامج صباح ON TIME:

يعرض على القناة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من السبت إلى الخميس.

٢- برنامج أخبار ON TIME:

يعرض طوال أيام الأسبوع في الساعة الثانية ظهراً.

٣-برنامج ملعب أون تايم:

يعرض من السبت إلى الخميس في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويقدمه أحمد شوبير وسيف زاهر.

٤-برنامج مساء أون تايم:

يعرض من الثلاثاء إلى الخميس في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويقدمه الإعلامي المتميز مدحت شلبي.

٥-برنامج جمهور التالتة:

يعرض من الجمعة إلى الاثنين في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تقديم الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق.

٦-برنامج ملاعب الأبطال:

يعرض أيام السبت، والأحد، والثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتقدمه الإعلامية أميرة جمال.

تحظى قناة أون سبورت الرياضية بشعبية هائلة في مصر والعالم العربي، لذلك قنوات ON TIME SPORTS هي دائماً مصدر بحث لدى الجمهور الرياضي لتميزها في عرض المحتوى الرياضي من حيث جودة البث والتغطية المستمرة للأحداث الرياضية.

تحدثنا في هذا المقال عن أهم مميزات قناة أون سبورت، وترددات مجموعة قنوات أون سبورت، وكذلك أهم برامج القناة ومقدمي البرامج…أسرة موقع نجوم مصرية تتمني لكم مشاهدة ممتعة.