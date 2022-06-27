تقنية

تردد قنوات أون سبورت ON SPORT 2022 على النايل سات وعربسات

محمد أحمد

تعد قنوات أون سبورت ON SPORT 2022 من القنوات الرياضية المتميزة والتي لديها الملايين من المشاهدين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تقدمه من مباريات الدوري حصري والعديد من المباريات الأخرى العالمية، بالإضافة إلى عرض البرامج الخاصة بالرياضة بوجه عام، ولذلك سوف نعرض لكم اليوم تردد قنوات أون سبورت ON SPORT 2022 على النايل سات وعربسات فتابعونا.

تردد قنوات أون سبورت ON SPORT 2022 على النايل سات وعربسات

قنوات أون سبورت

أصبحت قنوات اون سبورت الرياضية من القنوات المفضلة لدى الكثير من محبي وعشاق كرة القدم، وذلك لمتابعة أهم مباريات كرة القدم للدوري المصري والفقرات التحليلية والبرامج الرياضية:

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
11861 نايل سات 27500 5/6 رأسي
تردد قنوات أون سبورت ON SPORT 2022 على النايل سات وعربسات

تردد قناة on sport الجديد 2022 على عرب سات

كما يمكنك قناة on sport الجديد 2022 عبر عرب سات من خلال التردد التالي:

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
10853 عرب سات 27500 3/4 أفقي

تردد اون تايم سبورت على نايل سات

لضبط التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت على النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
10853     نايل سات 27500 5/6 أفقي
تردد أون تايم سبورتس الرياضية
تردد أون تايم سبورتس 2022

تردد أون سبورت On Time Sport 3

وإذا كنت ترغب في ضبط تردد On Time Sport 3 والتي تعد من أهم القنوات الرياضية، بالإضافة إلى أنها خاصة بمجوعة قنوات أون سبورت، حيث أنه هناك ترددين لها وهم:

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
12303 نايل سات 27500 5/6 أفقي

التردد الثاني

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
11861 نايل سات 27500 5/6 أفقي

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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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