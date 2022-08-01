تردد قنوات أون تايم سبورت on time sport 1,2,3 الجديد 2022 لمشاهدة مباريات الدوري المصري وكاس مصر

يبحث العديد من متابعي كرة القدم داخل مصر والوطن العربي عن القنوات الناقلة للمباريات وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت واحدة من أفضل القنوات وأشهرها في بث مباريات كرة القدم، حيث تتميز هذه القنوات ببث مباريات الدوري المصري الممتاز والقنوات الوحيدة الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس مصر وحصولها على حقوق بث بعض مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا في الأدوار التمهيدية وذلك لمشاهدة الفرق المصرية المشاركة في البطولة ومتابعتها عن قرب.

وتتميز مجموعة قنوات أون تايم بتواجد العديد من نجوم كرة القدم لتحليل المباريات مثل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر عماد متعب وكابتن نادي الزمالك حازم أمام إلى جانب الكابتن فاروق جعفر ووليد صلاح الدين والعديد من نجوم الكرة المصرية السابقين، ويوجد بالقناة مجموعة من أفضل المعلقين في مصر والوطن العربي لإعطاء المباريات الكثير من المتعة أثناء المشاهدة، وسوف نتعرف على تردد قنوات أون تايم سبورت فيما يلي.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 11681.

– معامل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: أفقي.

– معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 12303.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 12303.

– معامل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: أفقي.

– معامل تصحيح الخطأ