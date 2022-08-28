تقنية

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الناقلة للدوري الإيطالي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

أمل ناجي

تعد قنوات أبو ظبي من القنوات المميزة التي تقوم بعرض الدوري الإيطالي لمحبي كرة القدم من العرب المشجعين للدوري الإيطالي لعام ٢٠٢٢- ٢٠٢٣،  وذلك لمهارة اللاعبين  الإيطاليين داخل الملعب وللحصول على التردد وكيفية استقبال القنوات على النايل سات بالخطوات تابع المقال.

قناة أبو ظبي الرياضية
تردد قناة أبو ظبي الرياضية
تردد قناة أبو ظبي الرياضية

القنوات التي تقوم ببث الدوري الإيطالي

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022 الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

طريقة تحميل تطبيق أبو ظبي الرياضية للهواتف والكمبيوتر

توجد الكثير من القنوات على القمر الصناعي نايل سات تعمل على بث مباريات الدوري الإيطالي ومن هذه القنوات قنوات أبو ظبي الرياضية  الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة بجودة ممتازة وسوف نوضح تردد القنوات بواسطة الجداول التالية:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية
تردد قناة أبو ظبي الرياضية

قناة أبو ظبي الرياضية الأولى

تعمل القناة على بث الدورة الإيطالي وتتمتع بصوت نقي وجودة صورة Hd  وسوف نوضح تردد القناة بواسطة الجدول التالي:

القمر الصناعي  نايل سات
التردد  11526 – 11411
أستقطاب  أفقي
معدل الترميز  27500
معامل تصحيح الخطأ  5/6

قناة 2-AD Sports

تقوم بعرض الدوري دون تقطع وجودة صورة جيدة وسوف نوضح التردد بواسطة الجدول التالي:

القمر الصناعي  نايل سات
التردد  11527
أستقطاب  أفقي
معدل الترميز  27500
معامل تصحيح الخطأ  5/6

قناة أبو ظبي الرياضية

قناة AD Sports-3

سوف نوضح ترددها بواسطة الجدول التالي:

القمر الصناعي  نايل سات
التردد  11373
أستقطاب  أفقي
معدل الترميز  27500
معامل تصحيح الخطأ  5/6

تردد AD Sports على القمر الصناعي عرب سات وهوت بيرد، ياه سات

يوجد الكثير من العرب وخاصة في دول الخليج العربي يبحثون عن تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على قمر صناعي عرب سات وهوت بيرد، ياه سات وسوف نوضح الترددات بواسطة الجداول التالية:

القمر الصناعي عرب سات
التردد  11804
أستقطاب  أفقي
معدل الترميز  27500
معامل تصحيح
الخطأ		  3/4
القمر الصناعي ياه سات
التردد 19938
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ  5/6
أستقطاب  أفقي
القمر الصناعي هوت بيرد
 التردد  11747
 معامل تصحيح الخطأ 4/3
معدل الترميز  27500

أمل ناجي

ليسانس أداب اجتماع اعمل في الكتابة بالمواقع الإخبارية


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