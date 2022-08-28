تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الناقلة للدوري الإيطالي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تعد قنوات أبو ظبي من القنوات المميزة التي تقوم بعرض الدوري الإيطالي لمحبي كرة القدم من العرب المشجعين للدوري الإيطالي لعام ٢٠٢٢- ٢٠٢٣، وذلك لمهارة اللاعبين الإيطاليين داخل الملعب وللحصول على التردد وكيفية استقبال القنوات على النايل سات بالخطوات تابع المقال.

القنوات التي تقوم ببث الدوري الإيطالي

توجد الكثير من القنوات على القمر الصناعي نايل سات تعمل على بث مباريات الدوري الإيطالي ومن هذه القنوات قنوات أبو ظبي الرياضية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة بجودة ممتازة وسوف نوضح تردد القنوات بواسطة الجداول التالية:

قناة أبو ظبي الرياضية الأولى

تعمل القناة على بث الدورة الإيطالي وتتمتع بصوت نقي وجودة صورة Hd وسوف نوضح تردد القناة بواسطة الجدول التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11526 – 11411 أستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة 2-AD Sports

تقوم بعرض الدوري دون تقطع وجودة صورة جيدة وسوف نوضح التردد بواسطة الجدول التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11527 أستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة AD Sports-3

سوف نوضح ترددها بواسطة الجدول التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11373 أستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد AD Sports على القمر الصناعي عرب سات وهوت بيرد، ياه سات

يوجد الكثير من العرب وخاصة في دول الخليج العربي يبحثون عن تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على قمر صناعي عرب سات وهوت بيرد، ياه سات وسوف نوضح الترددات بواسطة الجداول التالية:

القمر الصناعي عرب سات التردد 11804 أستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح

الخطأ 3/4

القمر الصناعي ياه سات التردد 19938 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 أستقطاب أفقي