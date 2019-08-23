تردد قنوات أبو ظبي Abu Dhabie Sport الرياضية المفتوحة أغسطس 2019 : أحداث مباريات البطولات العربية على نايل سات عرب سات

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة ، تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة جميع مباريات الدورى الإماراتي وكبرى البطولات العربية لذلك يستمر البحث عن تردد قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة، تقوم شبكة قنوات أبو ظبي، والتي تبث من دولة الإمارات العربية المتحدة،بعرض العديد من البرامج الحوارية والمسلسلات الحصرية والمباريات ذات المشاهدة العالية،وتقوم بالبث من أقمار ثلاث، نايل سات وعرب سات وأيضا الهوت بيرد، لتغطية أشمل في العالم العربي والعالم أجمع، وتبق العديد من البرامج والمسلسلات والمباريات ذات المشاهدة العالية والجماهيرية العريضة.

قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة

وهي مجموعة قنوات، مفتوحة ومشفرة، تتخذ العديد من الاتجاهات، منوعات، ففيها القنوات الثقافية والرياضية والدرامية وما إلى ذلك، وتبث قنواتها من خلال الأقمار الثلاث، قمر نايل سات، عرب سات، هوت بيرد” المشفرة”، ونعرض عليكم في هذا المقال دليلا شاملا لترددات مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports HD، والتي تتبع شبكة قنوات OSN.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة

القنوات المفتوحة

تقوم القنوات المفتوحة ببث المباريات المحلية، لدولة الإمارات، أو المباريات في دول الخليج، كأس الخليج، بأحدث تقنية للشاشة، تقنية HD : وهي مجموعة القنوات المفتوحة وهي :

قناة أبوظبي الإمارات قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، بخلاف القنوات الرياضيه وهي (أبوظبي الرياضية 1 ، أبوظبي الرياضية 2 ، أبوظبي الرياضية اكسترا.

القنوات المشفرة

وهي قنوات أبوظبي الرياضية HD 8 , HD 7 , HD6 , HD 5 .HD4 , ) والقنوات المشفرة لا يتم استقبالها عبر أجهزة أبوظبي الرياضية والتي تدعم تقنية الإتش دي ويتم تشغيلها بالاشتراك الرسمي، الشهري و الرسمي في القناة من خلال تلك الأجهزة، والقنوات المشفرة هي قنوات تابعة لباقة قنوات أو اس ان OSN.

ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة تردد قناة أبو ظبي الرياضية القمر الصناعي ترميز تصحيح الخطأ 12226 النايل سات أفقي 27500 5/6 تردد قنوات أبو ظبي كامله اسم القناة / القمر التردد والاستقطاب معدل تصحيح الخطأ قناة أبوظبي الإمارات على النايل سات 11938 عمودي (V) 3/4 ترددات قنوات أبو ظبي الجديدة على النايل سات 12226 أفقي 3/4 ترددات قنوات أبو ظبي الجديدة على العرب سات 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الإمارات على النايل سات 11823 عمودي 3/4 أبو ظبي الإمارات على العرب سات 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الأولى +1 على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الرياضية على النايل سات 12226 أفقي 3/4 أبو ظبي الرياضية على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 أبوظبي الرياضية 2 على النايل سات 12226 أفقي 3/4 أبوظبي الرياضية 2 على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الرياضية 3 على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على النايل سات 12226 أفقي 3/4 الألعاب الرياضية التي تعرضها قناة أبو ظبي الرياضية قناة أبو ظبي تعرض البرامج الرياضية في أستوديوهات متخصصة وتستضيف أفضل لاعبي الكرة الخليجية أصحاب الشعبية الجارفة، وذلك من خلال البرامج الرياضية مع محللين متميزين، وتعرض القناة برنامج للكرة الخليجية الذي يقدمه المحلل الرياضي التونسي “زبير بيه”. أقرأ أيضا وتعرف على: ترددات جميع قنوات القمر نايل سات أغسطس 2019 .. تردد سحري ينزل جميع قنوات نايل سات .. باقة قنوات يوتلسات جميع القنوات الرياضية المصرية الأفلام والمسلسلات .. السعودية .. العربية .. قنوات الدراما والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي تمتلك حقوق بث نهائي كلاً من كأس ملك أسبانيا وكأس إيطاليا، وقد سبق لقنوات أبوظبي أن نقلت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج 3 مواسم متتالية ونالت أشاده كبيرة من جميع عشاق ومتابعي كرة القدم.

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