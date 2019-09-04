الآن اضبط تردد قناه مايك MEC TV الكويتية الجديدة سبتمبر 2019 على نايل سات مصر الطيبة الجديد

تردد قناه مايك MEC TV الكويتية على النايل سات 2019 تردد قناة mec tv مصر الطيبة الجديد نقدم لكم اليوم أحدث ترددات القنوات على القمر الصناعي المصري النايل سات حيث يعد تردد قناه MEC TV على قمر النايل سات بعد التغييرات الأخيرة، وقد صرحت القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتوجيه رسالة إلى عشاق القناة نصها كالتالي:







إلى مشاهدين قناه MEC الكرام سعداء باهتمامكم البالغ بالقناة وما أدهشنا اكثر هذا العدد الهائل من المتابعين وقد نبهنا قبل فتره عن انقطاع البث وقريبا ان شاء الله سنعاود البث وبشكل جديد مع استمرار تتابع الحلقات التي توقف عندها البث ولكم الشكر

تردد قناه مايك MEC TV الكويتية على النايل سات 2019







تردد قناة مصر الطبية الجديد 2018







القمر النايل سات التردد 11179 القطبية أفقي معدل الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500

الموقع الرسمي على الفيس بوك







صرح المنتج الفنى بشبكة قنوات mec الكويتية وائل عباس و العضو المنتدب بالقناة بان القناة سوف تطلق برنامج أصوات فنية وذلك لاكتشاف المواهب الفنية المتنوعة في الغناء والطرب والتمثيل والمسرح

القناه تبث محتواها ضمن قائمة القنوات تحت اسم MEC TV ، وما زالت شاشه ألوان وغير معروف توجهها حتي الآن وشبكة راديو وتلفزيون MEC تشمل ثلاث قنوات

MEC باللون الأزرق

MEC باللون الأحمر

MEC باللون البرتقالي

تردد قناه مايك MEC TV الكويتية على النايل سات تم اعاده البث على التردد الجديد 11555 رأسي 27500

قناة MEC TV علي تردد 12644 رأسي 27500

قريباً قناة MEC TV على التردد 12644 V 27500 5/6

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ومن الجدير بالذكر ما صرح به وائل عباس بأن البرنامج الخاص باكتشاف المواهب الجديدة سيكون بمثابة نافذة وشعاع أمل لكل المواهب والأصوات الذهبية والمميزة والتي لم تحصل على فرصة لتقديم مواهبها الغنائية والموسيقية من خلال البرنامج.

وأكد عباس بأن البرنامج سيشمل المواهب الفنية المختلفة كالغناء والموسيقى والفلكلور الشعبي والطرب الأصيل، أصوات فنية تقديم المطرب الغنائي سامح عبد الكريم والإعلامية خلود صادق.