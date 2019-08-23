تردد قناة أبو ظبي الرياضية الحديث 3 Abu Dhabie Sport تحديث أغسطس 2019 على نايل سات .. عرب سات

تردد قناة أبو ظبي الرياضية والتي يعتبر من أفضل القنوات الرياضية التي يتم بث برامجها عن طريق القمر الصناعي نايل سات، وباقة قنوات أبو ظبي تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام، والتي انطلق بثها 2008، تميزت قناة أبو ظبي الرياضية ببث مباريات العديد من الدوريات الرياضية العالمية، وقد تمكنت قناة أبو ظبي من تحقيق نقلة نوعية في المحتوى الذي تقدمه لعشاقها، من خلال بث المباريات التي تستحوذ على كامل اهتمام عشاق الساحرة المستديرة، فقد تمكنت قناة أبو ظبي من تعديل المحتوى لينال إعجاب متابعيها، كما تقوم القناة ببث الدوري الإماراتي الخليجي، وتقوم أيضاً ببث الأحداث الرياضية الهامة على مدار الساعة.
أما عن قناة ابو ظبي الرياضية فهي قناة من باقة قنوات متميزة، وتبث القناة برامجها من إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات المتحدة، ويدير القناة السيد محمد نجيب، وتمتلك القناة شركة أبو ظبي للإعلام، كما تهتم القناة أيضا ببث جميع الأخبار الرياضية، ومتابعة جميع الأحداث الرياضية الهامة، وتقوم بتغطيتها بطريقة مثالية تجذب الكثير من المشاهدين، على مختلف فئاتهم العمرية، ومن الجدير بالذكر أن قناة أبو ظبي لديها عددا كبيرا من المراسلين والمحللين الفنيين، وكذلك الإعلاميين المتميزين أصحاب الشعبية المرتفعة، واستحوذت القناة على حقوق البث الحصري لمباريات الدوري الإماراتي للمحترفين، وكذلك مباريات الدوري الانجليزي.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية وبحث متصاعد
تردد قناة أبو ظبي الرياضية يتصاعد البحث عنه خلال الفترة الحالية، والبحث يشمل جميع الدول العربية، كما تتردد الأخبار على حصول قناة أبوظبي الرياضية على حقوق بث الكثير من المباريات التي تحظى باهتمام بالغ من عشاق الساحرة المستديرة، والتي كانت تقوم ببثها القنوات المشفرة فقط، كما تتردد الأنباء أيضاً على حصول القناة على حقوق بث أهم دوريات الأوروبية، وخاصةً الدوري الأسباني والدوري الإنجليزي والفرنسي والأسباني.
وتتميز تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabie Sport، بعرضها للكثير من البرامج، والتي هي محل اهتمام المشاهد العربي عموماً والخليجي على وجه الخصوص، والقناة تهتم بالشأن الرياضي الخليجي، كما تقوم القناة من خلال هذه البرامج باستضافة الأبرز من المشاهير في كرة القدم لمتابعة وتحليل أداء اللاعبين قبل وبعد بدء المباراة من خلال تقديم التقارير الكاملة.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايلسات
|القناة
|التردد
|معدل الترميز
|معامل الإستقطاب
|أبو ظبي الرياضية الأولى والثانية
|12226
|27500
|أفقي
|أبو ظبي الرياضية الأولى HD
|12467
|27500
|أفقي
|أبو ظبي الرياضية الثانية HD
|12467
|27500
|أفقي
ترددات باقة قنوات ابو ظبي 2018
تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabie Sport هي واحدة من إحدى باقة قنوات أبو ظبي العديدة، لذلك سنهتم بعرض ترددات جميع قنوات أبو ظبي من خلال الجدول التالي، كما سنعرض عليكم كافة الأقمار الصناعية التي تبث باقة القنوات من خلالها، حيث نوفر إليكم ترددات شبكة قنوات أبو ظبي علي النايل سات و ترددات شبكة قنوات أبو ظبي علي الهوت بيرد 6 و ترددات شبكة قنوات أبو ظبي علي بدر 6 ونتابع معكم تردد قناة ابو ظبي الرياضية الأولي والثانية والثالثة.
تردد قناة أبوطبي الرياضية
|تردد قناة ابوظبى الرياضية
|القمر الصناعي
|ترميز
|تصحيح الخطأ
|12226
|النايل سات
|أفقي 27500
|5/6
تردد جميع باقة قنوات أبو ظبي كامله
|اسم القناة / القمر
|التردد والاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|قناة أبوظبي الإمارات على النايل سات
|11938 عمودي (V)
|ترددات قنوات أبو ظبي الجديدة على النايل سات
|12226 أفقي
|3/4
|ترددات قنوات أبو ظبي الجديدة على العرب سات
|11804 أفقي
|3/4
|أبو ظبي الإمارات على النايل سات
|11823 عمودي
|3/4
|أبو ظبي الإمارات على العرب سات
|11804 أفقي
|3/4
|أبو ظبي الأولى +1 على بدر(عربسات)
|11804 أفقي
|3/4
|أبو ظبي الرياضية على النايل سات
|12226 أفقي
|3/4
|أبو ظبي الرياضية على بدر(عربسات)
|11804 أفقي
|3/4
|أبوظبي الرياضية 2 على النايل سات
|12226 أفقي
|3/4
|أبوظبي الرياضية 2 على بدر(عربسات)
|11804 أفقي
|3/4
|أبو ظبي الرياضية 3 على بدر(عربسات)
|11804 أفقي
|3/4
|ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على بدر(عربسات)
|11804 أفقي
|3/4
|ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على النايل سات
|12226 أفقي
|3/4
هذا هو التردد الجديد والصحيح لمتابعة قناة أبوظبي الرياضية 3 اتش دي بعد التحديثات و التغييرات الأخيرة للقناة على القمر الصناعي نايل سات Nilesat 201 ، مع جدول تفصيلي بمعلومات القناة لاستقبال أفضل إشارة قوية عالية الجودة على جهاز الاستقبال الخاص بكم ، اسم القناة على قائمة القنوات لجهاز الريسيفر هو Abu Dhabi Sports 3 HD وتلك كانت التفاصيل الخاصة بها.
تردد قناة أبوطبي الرياضية
- جدول برامج قنوات أبو ظبي من هنا.
- لمتابعة قنوات أبو ظبي على اليوتيوب اضغط هنا.
- لمتابعة صفحة فيس بوك لقنوات أبو ظبي من هنا.
- لمتابعة برامج قناة أبو ظبي الرياضية اليوم من هنا.
- رابط قناة أبو ظبي الرياضية على توتير
- رابط قناة أبو ظبي الرياضية على فيس بوك
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من الجدير بالذكر أن قناة أبوظبي الرياضية تتبع مؤسسة دبي للأعلام، وتشتهر هذه المؤسسة الإعلامية بشهرة واسعة في البلدان العربية، وتعتبر الأهم في الوطن العربي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
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