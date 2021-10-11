تردد قناة SSC5 HD المجانية وطريقة تنزيلها 2021

نبذة عن القناة

تعتبر من أشهر القنوات السعودية والتى تعرض المباريات بصورة مجانية بدون تشفر، الكثير من عشاق الساحرة المستديرة يبحثون على تردد القناة فى مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وفي هذه المقالة من خلال موقع نجوم مصرية سوف نتعرف على ترددها وطريقة تنزيلها على جهاز الاستقبال الخاص بكم تابعونا.

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متطلبات تشغيل قناة SSC5 HD

يمكنك استقبال القناة على جهازك في حالة توفرك على جهاز استقبال يدعم خاصية HD ذات الجودة العالية، او يمكنك مشاهدة القناة مباشرة على الانترنت من خلال تطبيق شاهد المعروف، والان سوف نتعرف على التردد على القمر الصناعي عرب سات والتردد كالاتى.

اليكم تردد قناة SSC5 HD

القمر الصناعي : عرب سات

التردد: 12418

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل الخطأ 3/4

طريقة تنزيل القناة على جهازك

من خلال الخطوات التالية سوف تتمكن من استقبال قناة SSC5 الرياضية السعودية بشكل صحيح دون اي مشاكل، من خلال كتابة معطيات التردد الموضحة بالاعلى اليكم الخطوات.

من خلال الريموت كنترول الخاص بك.

نضغط على زر القائمة،ثم نضغط على الإعدادات.

بعد ذلك نضغط على كلمة التركيب.

ثم نختار القمر الصناعي.

نقوم بكتابة التردد ومعدل الترميز والاستقطاب

نضغط على بحث التردد

نقوم بحفظ التغييرات، ثم نتوجه إلى قائمة القنوات ستجد القنوات تم تنزيلها في اخر قائمة القنوات.

اذا واجهتكم اي مشكلة او استفسار بخصوص القناة، او لطلب اي تردد يرجى الكتابة لنا فى التعلقات بالاسفل، وسوف نقوم بالرد عليكم في اقرب وقت ممكن شكرا لكم.