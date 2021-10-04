بدأت عمليات البحث حول تردد قناة SSC الناقلة لمباراة السعودية واليابان في تصفيات كاس العالم 2022 التي ستقام في قطر العام القادم والتي ينافس فيها المنتخب السعودي بقوة للصعود لحجز بطاقة التأهل للنسخة الجديدة، حيث تقام المباراة علي ملعب الملك عبد الله “الجوهرة المشعة” في إطار لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات النهائية المؤهلة للبطولة، يحصد الفريق السعودي من النقاط 6 من الفوز علي عمان والصين، لذا من المتوقع أن تشهد المباراة التي تقام تنقل علي قناة SSC أقبال كبير من الجماهير السعودية والعربية بشكل خاص لنظرا لأهمية اللقاء.

تردد قناة SSC الناقلة لمباراة السعودية واليابان

التردد 12523 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي القمر الصناعي نايل سات معامل تصحيح الخطأ 5/6

موعد مباراة السعودية واليابان

يترقب الملايين من السعودين موعد مباراة السعودية واليابان والتي تقام يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 حسب التوقيتات التالية:

تقام المباراة بتوقيت السعودية في تمام الساعة 10 مساءا.

تنقل المباراة بتوقيت اليابان الساعة 8 مساءا.

تذاع المباراة بتوقيت مصر في تمام الساعة 12 مساءا.

تقام المباراة بتوقيت الإمارات الساعة 2 مساءا.

تنقل المباراة بتوقيت العراق الساعة 1 صباحا.

تذاع المباراة بتوقيت الكويت الساعة واحدة صباحا.

كما تنقل المباراة بتوقيت الجزائر في تمام الساعة 11 مساءا، لذا من المتوقع أن تشهد المباراة أعداد كبيرة من المتابعين علي قنوات أس أس سي، ونذكركم بتردد قنوات on time sports.

تردد قناة أس أس سي علي العرب سات

تنقل مباراة اليابان والسعودية مساء الخميس القادم علي مجموعة قنوات أس أس سي علي التردد الجديد لها علي القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

التردد: 11747.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: sd.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

وصلنا لختام شرح تردد قناة SSC الرياضية الناقلة لمباراة السعودية واليابان في تصفيات كاس العالم 2022.