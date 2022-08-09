تردد قناة SSC السعودية 2022 علي نايل سات وعرب وطريقة الاشتراك عبر شاهد لمتابعة المباريات الحصرية

تعد قنوات SSC من أهم وأشهر القنوات الرياضية في المملكة العربية السُّعُودية والوطن العربي، حيث تقوم ببث المباريات والبطولات لدوري السعودي، بالإضافة إلى أهم المباريات بالدول العربية ومباريات كأس العالم، وتتكون مجموعة قنوات SSC السُّعُودية من حوالي ١١ قناة منهم ما يتم البث عليه مجانا دون أن تحتاج إلى أي اشتراك، ومنها قنوات تحتاج إلى اشتراك لكي يتم مشاهدة المحتوي الخاص بها، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال أهم ترددات هذه القنوات على قمر نايل سات، وقمر عرب سات وكيفية الاشتراك في هذه القنوات.

تردد قناة SSC السُّعُودية على قمر نايل سات

ويتساءل الكثير من محبين وعشاق الرياضة بالسعودية عن ترددات قنوات SSc السعودية، وهذا تردد قناة SSC الأولي وهي من القنوات المجانية التي تذاع على قمر نايل سات، وإليكم التردد موضح كالتالي:

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات هو ١٢٥٢٣.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

معامل تصحيح القناة: ٥/٦

مستوي الرؤية: hd.

معدل ترميز القناة: ٢٧٥٠٠

تردد قناة SSC 1 على قمر عرب سات

ونتابع معكم أيضا ترددات قنوات SSC السُّعُودية على القمر الصناعي عرب سات، حيث تعد هذه القناة ذات شهرة واسعة وذلك لمحتواها الرياضي المميز من برامج رياضية ومسابقات، ولذلك نوضح لكم تردد القناة على قمر عرب سات كالتالي:

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات هو 12418.

استقطاب أو توجيه القناة : أفقي.

جودة الصورة والرؤية بالقناة: HD

معامل الترميز: ٢٧٥٠٠

طريقة الاشتراك في قنوات SSC

ونشير إليكم إلي طريقة الاشتراك في مجموعة قنوات SSC، وسوف نوضح لكم كيفية الاشتراك في القناة عبر موقع شاهد، والطريقة كالتالي: