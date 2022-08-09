تقنية

تردد قناة SSC السعودية 2022 علي نايل سات وعرب وطريقة الاشتراك عبر شاهد لمتابعة المباريات الحصرية

امل ناجي

تعد قنوات SSC من أهم وأشهر القنوات الرياضية في المملكة العربية السُّعُودية والوطن العربي، حيث تقوم ببث المباريات والبطولات لدوري السعودي، بالإضافة إلى أهم المباريات بالدول العربية ومباريات كأس العالم، وتتكون مجموعة قنوات SSC السُّعُودية من حوالي ١١ قناة منهم ما يتم البث عليه مجانا دون أن تحتاج إلى أي اشتراك، ومنها قنوات تحتاج إلى اشتراك لكي يتم مشاهدة المحتوي الخاص بها، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال أهم ترددات هذه القنوات على قمر نايل سات، وقمر عرب سات وكيفية الاشتراك في هذه القنوات.

تردد قناة ssc على نايل سات 
تردد قناة SSC الرياضية
تردد قناة SSC الرياضية

تردد قناة SSC السُّعُودية على قمر نايل سات

تردد قناة SSC الرياضية السعودية 2022 الجديد على جميع الاقمار الصناعية النايل سات والعرب سات

تردد قناة SSC Sport 2022 السعودية لمتابعة مباريات الدوري السعودي الرياضية

ويتساءل الكثير من محبين وعشاق الرياضة بالسعودية عن ترددات قنوات SSc السعودية، وهذا تردد قناة SSC الأولي وهي من القنوات المجانية التي تذاع على قمر نايل سات، وإليكم التردد موضح كالتالي:

  • تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات هو ١٢٥٢٣.
  • الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.
  • معامل تصحيح القناة: ٥/٦
  • مستوي الرؤية: hd.
  • معدل ترميز القناة: ٢٧٥٠٠

تردد قناة SSC الرياضية

تردد قناة SSC 1 على قمر عرب سات

ونتابع معكم أيضا ترددات قنوات SSC السُّعُودية على القمر الصناعي عرب سات، حيث تعد هذه القناة ذات شهرة واسعة وذلك لمحتواها الرياضي المميز من برامج رياضية ومسابقات، ولذلك نوضح لكم تردد القناة على قمر عرب سات كالتالي:

  • تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات هو 12418.
  • استقطاب أو توجيه القناة : أفقي.
  • جودة الصورة والرؤية بالقناة: HD
  • معامل الترميز: ٢٧٥٠٠

تردد قناة SSC الرياضية

طريقة الاشتراك في قنوات SSC

ونشير إليكم إلي طريقة الاشتراك في مجموعة قنوات SSC، وسوف نوضح لكم كيفية الاشتراك في القناة عبر موقع شاهد، والطريقة كالتالي:

تردد قناة ssc الرياضية الناقلة لمباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022
تردد قناة ssc الرياضية الناقلة لمباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022
  • أولا لابد أن يكون لديك حساب شخصي على موقع شاهد، ثم بعد ذلك يتم التسجيل والدخول بالاسم والرقم السري.
  • قم بعد ذلك بالدخول إلى بوابة Vib ومن ثم اختيار الاشتراك في قنوات SSC.
  • حدد قيمة الاشتراك الذي تريد أن تشترك به وطريقة الدفع.
  • ومن ثم تأكيد الاشتراك.
  • في النهاية سوف تستمتع بأهم المباريات العالمية والمحلية على أشهر القنوات في الوطن العربي.
امل ناجي

ليسانس أداب اجتماع اعمل في الكتابة بالمواقع الإخبارية


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