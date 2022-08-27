تقنية

تردد قناة SSC الرياضية السُّعُودية لمشاهدة دوري روشين السعودي

سها ناجي

تعد قنوات SSC الرياضية السُّعُودية من أشهر القنوات التي تقوم بعرض مباريات الدوري السعودي، ولقد تم تحديث تردد القناة حديثًا على الأقمار الصناعية، نايل سات، وقمر عرب سات، وذلك حتي تضمن للمشاهدين أفضل جودة للمشاهدة والرؤية في الصورة دون تقطيع أو تشويش، حيث تقوم هذه القناة بعرض مباريات الدوري السعودي للمحترفين، الذي قد تم تعديله مؤخرًا إلى اسم دوري روشين السعودي، بعد أن أصبح الدوري تحت رعاية شركة روشين للعقارات، وسوف نوضح لكم تردد القناة على قمر نايل سات وعرب سات.

تردد قناة SSC الرياضية

تردد قناة ssc الرياضية الجديد

تردد قناة SSC الرياضية على قمر نايل سات

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تردد قناة ksa sport hd الرياضية السعودية على نايل وعرب وبدر سات 1444

إليكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، ولقد حدثت قناة SSC الرياضية السُّعُودية ترددها على قمر نايل سات لعرض محتوي القناة من برامج ومباريات رياضية، الدوري السعودي دون أي انقطاع للبث وهي كالتي:

التردد  12523
استقطاب  عمودي
معامل الترميز  27500
معدل تصحيح الخطأ  5/6
جودة القناة  HD

تردد القناة علي القمر الصناعي عرب سات

ولقد حدثت القناة ترددها على القمر الصناعي عرب سات، وذلك لأنه تعد القناة من أشهر القنوات الرياضية وهي كالتالي:

 التردد  12418
 استقطاب  أفقي
 معامل الترميز  27500
 جودة القناة  HD
 معدل تصحيح الخطأ  3/4

محتوي قناة الرياضية السُّعُودية

تعرض قناة SSC الرياضية أشهر المباريات الرياضية بالسعودية والوطن العربي، حيث أنها تعرض مباريات دوري روشين السعودي، التي سوف تبدأ قريبا، كما أنها تعرض مباريات الأندية السُّعُودية المحلية، مجموعة من أفضل المباريات الأخرى مثل كرة السلة وكرة اليد، بالإضافة إلى عرضها للبرامج الرياضية المختلفة والمتنوعة لأشهر وأهم المحللين الرياضيين بالسعودية، ولذلك تعد هذه القناة من أهم وأشهر القنوات الرياضية بالسعودية والوطن العربي، حيث أنها تعرض مباريات الدوري الإنجليزي أيضا.

سها ناجي

اسمي سها ناجي .. بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية ..
أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..


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3 تعليقات
  1. احمد الرشيدي يقول

    لا يوجد التردد المذكور علي نايل سات

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  2. حمودي الحمداني يقول

    عراقي وافتخر

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    1. سها ناجي يقول

      اتشرفنا بحضرتك