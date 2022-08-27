تردد قناة SSC الرياضية السُّعُودية لمشاهدة دوري روشين السعودي

تردد قناة SSC الرياضية السُّعُودية لمشاهدة دوري روشين السعودي
تعد قنوات SSC الرياضية السُّعُودية من أشهر القنوات التي تقوم بعرض مباريات الدوري السعودي، ولقد تم تحديث تردد القناة حديثًا على الأقمار الصناعية، نايل سات، وقمر عرب سات، وذلك حتي تضمن للمشاهدين أفضل جودة للمشاهدة والرؤية في الصورة دون تقطيع أو تشويش، حيث تقوم هذه القناة بعرض مباريات الدوري السعودي للمحترفين، الذي قد تم تعديله مؤخرًا إلى اسم دوري روشين السعودي، بعد أن أصبح الدوري تحت رعاية شركة روشين للعقارات، وسوف نوضح لكم تردد القناة على قمر نايل سات وعرب سات.
تردد قناة SSC الرياضية على قمر نايل سات
إليكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، ولقد حدثت قناة SSC الرياضية السُّعُودية ترددها على قمر نايل سات لعرض محتوي القناة من برامج ومباريات رياضية، الدوري السعودي دون أي انقطاع للبث وهي كالتي:
|التردد
|12523
|استقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معدل تصحيح الخطأ
|5/6
|جودة القناة
|HD
تردد القناة علي القمر الصناعي عرب سات
ولقد حدثت القناة ترددها على القمر الصناعي عرب سات، وذلك لأنه تعد القناة من أشهر القنوات الرياضية وهي كالتالي:
|التردد
|12418
|استقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|جودة القناة
|HD
|معدل تصحيح الخطأ
|3/4
#نشرة_الأخبار | عناوين نشرة اليوم ⤵️#SSC pic.twitter.com/iLYrX2k0X5
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2022
محتوي قناة الرياضية السُّعُودية
تعرض قناة SSC الرياضية أشهر المباريات الرياضية بالسعودية والوطن العربي، حيث أنها تعرض مباريات دوري روشين السعودي، التي سوف تبدأ قريبا، كما أنها تعرض مباريات الأندية السُّعُودية المحلية، مجموعة من أفضل المباريات الأخرى مثل كرة السلة وكرة اليد، بالإضافة إلى عرضها للبرامج الرياضية المختلفة والمتنوعة لأشهر وأهم المحللين الرياضيين بالسعودية، ولذلك تعد هذه القناة من أهم وأشهر القنوات الرياضية بالسعودية والوطن العربي، حيث أنها تعرض مباريات الدوري الإنجليزي أيضا.
لا يوجد التردد المذكور علي نايل سات
عراقي وافتخر
اتشرفنا بحضرتك