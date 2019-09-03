تردد قناة Sport TV 1 قناة Sport TV 2 البرتغالية : سبتمبر 2019 .. الناقلة المباريات العالمية الهامة .. دوري أبطال أوروبا

تردد قناة Sport TV 1 قناة Sport TV 2 البرتغالية نعرض عليكم الترددات الأحدث للقنوات البرتغالية، الأعلى مشاهدة والأكبر في مساحة التغطية الجغرافية، والناقلة للعديد من المباريات العالمية والأوروبية، وبعض المباريات الكبرى التي تقوم بعرضها قنوات بي ان سبورتس الرياضية، فبعد الانتهاء من عرض مباريات كأس العالم يتابع محبي الساحرة المستديرة ومشجعي الفرق الكبرى القنوات التي تعرض المباريات الكبيرة.







تعرض قنوات سبورت تي في، الأولى والثانية، مباريات الدوري الأسباني والدوري الانجليزي، كأس السوبر الأسباني، وأغلب مباريات فريق ليفربول الانجليزي، والتي تعتبر من أعلى الفرق متابعة، وخاصة بعد انضمام نجم كرة القدم المصري محمد صلاح إلى هذا النادين مما يعده الجميع مفاجأة الفريق في المباريات المقبلة للفريق، وهي قناة برتغالية مشفرة، تعرض من القمر الصناعي هيسباسات Hispasat 1B/1C/1D.

تردد قناة Sport TV 1 قناة Sport TV 2 البرتغالية







الاتجاه تردد قناة Sport TV 2 الاستقطاب معامل الترميز تصحيح الخطأ 30 غربا 12169 أفقي 27500 3/4

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تابعوا أحبار قنوات سبورتس تي في الأولى والثانية، وأخبار المباريات التي تقوم القنوات بعرضها، وجميع تفاصيل المباريات عبر الصفحة الرسمية للقنوات ، أو الصفحة الرسمية على فيس بوك، لمتابعة جميع أخبار القنوات والمباريات التي تعرض عليها وأيضا مواعيد تلك المباريات.







وتنقسم القنوات للقناة الأولى الرياضية، والثانية، وتقوم بعرض المباريات الكبيرة تباعا، وتبث من القمر الصناعي الأوروبي هيسبا سات، ويلزم التنوية لأن تلك القنوات مشفرة، فيجب دفع الاشتراك في البداية لتستمتع بمتابعة جميع المباريات العالمية ومشاهدة الدوري الانجليزي والدوري الأسباني.

وهي قنوات استطاعت في فترة قصيرة منافسة القنوات الرياضية الكبيرة، قنوات بي ان سبورتس، وهي قنوات برتغالية ناطقة باللغات الإفريقية، وقد تم إنشاء القناة الأولى من هاتين القناتين في 16 سبتمبر 1998.