تردد قناة Scare TV الجديد 2022 على النايل سات لمتابعة أفضل أفلام الرعب

يُعتبر تردد قناة Scare TV من أكثر الترددات بحثا خلال الفترة الماضية، حيث إشتهرت قناة Scar TV في الآونة الأخيرة وانتشرت بشكل فيروسي في جميع أنحاء البلاد العربية، ويعود هذا لما تقدمه هذه القناة من أفلام رعب وأفلام أكشن مليئة بالإثارة والتشويق خاصة لفئة الشباب على مدار اليوم.

وتقدم قناة سكار تي في مجموعة متنوعة من الأفلام الشيقة لكل عشاق السنيما خاصة للمهووسين بأفلام الرعب، وتحرص القناة على بث أفلام حصرية وشيقة جدا، مما يجعلها من أفضل القنوات الفضائية على الإطلاق، وفضلا عن كل هذا فهي تبث الأفلام بجودة عالية جدا مما يجعلها تنافس كبار القنوات في مجالها، وسنزودكم أدناه عبر “نجوم مصرية” بتردد قناة Scare TV الجديد 2022 على النايل سات.

تردد قناة Scare TV الجديد 2022

تعرض قناة سكار مجموعة متنوعة من الأفلام خاصة أفلام الرعب والأكشن حيث تحظى هذه الأفلام بالعديد من المعجبين حول العالم، وحصدت القناة تقييمات جيدة جدا من قبل مشاهدي ومحبي أفلام الرعب الأجنبية، وتلبي قناة سكار ترجمة دقيقة جدا للأفلام الأجنبية ما زادها شعبية بين عشاق الأفلام في الوطن العربي، ويمكنك ضبط تردد قناة سكار من خلال الجدول التالي:

القمر التردد النايل سات تردد القناة: 11853 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5 نايل سات تردد القناة: 11595 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5

خطوات ضبط تردد قناة سكار تي في

يمكنك ضبط تردد قناة Scar TV الجديد عبر بضع خطوات سهلة وبسيطة جدا لخصناها لكم كالتالي: