تردد قناة Sbc السعودية الترفيهية الجديد سبتمبر 2019 .. أحدث قنوات المسلسلات الدرامية العربية الشهيرة

تردد قناة Sbc السعودية الترفيهية وتعتبر القناة الترفيهية الأكثر مشاهدة بالمملكة السعودية، كما تعتبر قناة SBC الترفيهية Hd قبلة جميع عشاق المسلسلات والدراما الرمضانية، وتبث القناة برامجها من خلال القمر النايل سات وكذلك قمر العرب سات وتقوم القناة بتقديم المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2018 والذي يذخر بالعديد من المسلسلات المميزة منها المسلسلات التالية:







مسلسل عوالم خفية، بطولة الفنان عادل إمام

مسلسل اختفاء بطولة نيللي كريم

مسلسل بالحجم العائلي بطولة الفنان يحيي الفخراني

مسلسل بني يوسف بطولة يسرا

مسلسل أرض النفاق بطولة محمد هنيدي







غيرها من المسلسلات العربية الأخري







وقد أعلنت قناة sbc السعودية على حسابها الرسمي على توتير عن هاشتاج قوي للقناة مثل #غصب_تحبها #مستقبلنا_وصل

ومن البرامج المميزة التي تقدمها القناة:







برنامج شير شات : فايز المالكي وحسن عسيري.

برنامج تليفزيون الواقع الرحلة 94 مع إبراهيم البكيري.

برنامج اجتماعي ” بالعكس “.

برنامج حالتنا حالة تقديم خالد الفراج.

برنامج المسابقات “جوائز السعودية”.

مسلسل الرسوم المتحركة ” أبو ملوح “.

برنامج الرسوم المتحركة أساطير ولوجي

برنامج بدون فلتر : عبد الله السدحان.

برنامج للطبخ مع بسمة ألخريجي.

تردد قناة Sbc السعودية الترفيهية

تردد قناة Sbc على النايل سات اتش دى

القناة تبث بجودة فائقة اتش دي HD و ستحل محل قناة Al thaqafiya tv hd

التردد / 12284

معدل الترميز / 27500

الاستقطاب / افقي H

تردد قناة Sbc على النايلسات جودة عادية

القناة ستبث بجودة عادية وستحل محل قناة al thaqafiya tv

التردد / 12149

معدل الترميز / 27500

الاستقطاب / افقي H

معامل تصحيح الخطأ/ 5/6

تردد قناة Sbc على قمر بدر 26 درجة شرق القناة تبث بجودة عادية وستحل محل قناة al thakafiya tv

التردد / 12015

معدل الترميز / 27500

الاستقطاب / رأسي V

معامل تصحيح الخطأ / 5/6 تردد قناة Sbc قمر بدر 26 اتش دى Hd القناة ستبث بجودة اتش دي وستحل محل قناة al thakafiya tv hd

التردد / 11230

معدل الترميز / 27500

الاستقطاب / افقي H

معامل تصحيح الخطأ/ 5/6 تردد قناة Sbc على قمر ياه سات بجودة اتش دى التردد / 11746

معدل الترميز / 27500

الاستقطاب / افقي H

معامل تصحيح الخطأ / 5/6

أقرأ أيضا وتعرف على:

ترددات قنوات أبل APPLE الجديدة سبتمبر 2019 قنوات أفضل المسلسلات .. الأفلام .. سينما .. حكايات .. كوميدي .. على قمر نايل سات

وسنتابع معكم أي تغيرات قد تطرأ على تردد قناة Sbc السعودية الترفيهية كما يسعدنا تلقي تعليقاتكم وطلباتكم لترددات أخرى قد ترغبون الحصول عليها، فقط اترك تعليق بالتردد الذي ترغب في الحصول علية وسنجيب عليكم تباعاُ. في حال كان لديكم أي سؤال أو استفسار بخصوص تردد قناة أي قناة أخرى وتودون الحصول عليها، يمكنكم ترك تعليق بنهاية المقال في المكان المخصص للتعليقات، وسنجيب بالرد على جميع التعليقات الخاصة بكم تباعاً، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة ووقت سعيد.