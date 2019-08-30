تردد قناة sbc الجديدة علي نايل سات وعرب سات وموعد عرض مسلسل ممنوع الوقوف

تردد قناة sbc علي نايل سات وعرب سات، الذي انطلق في الخامس عشر من مايو الجاري تمكنت من اقتناص صدارة ترتيب القنوات الفضائية، فلقد أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية عن إطلاق قناة sbc السعودية مع بداية شهر رمضان الجاري لتكون منصة قوية لقنوات المنوعات في المملكة العربية السعودية، وبالفعل بمجرد أطلاق قناة sbc استطاعت أن تنال علي ثقة وإعجاب المتابعين لها من كل أنحاء الوطن العربي بفضل ما أذاعته من برامج ومسلسلات رمضانية قويه جدا، نعرض فيما يلي بيان تردد قناة sbc الجديد علي نايل سات وعرب سات بالإضافة لمسلسلات برنامج رمضان المقدمة عليها.

تردد قناة sbc علي نايل سات وعرب سات 2018.

اختارت إدارة قناة sbc أن ترسل القناة ترددها نمن خلال القمرين الصناعيين الأشهر في الوطن العربي وهما نايل سات وعرب سات، و بسبب تزايد التساؤلات حول معرفه تردد قناة sbc الجديد في كل الدول العربية فنعرض عليكم من خلال الجدول التالي جميع ترددات قناة sbc السعودية الجديدة لمشاهده كل مسلسلات القناة وبرامجها المميزة.

تردد قناة sbc علي نايل سات وعرب سات. القمر التردد الاستقطاب الترميز معامل الخطأ نايل سات 12284 رأسي 27500 3/4 عرب سات 12149 أفقي 27500 3/4

قناة sbc السعودية.

ظهر للنور تردد قناة sbc السعودية مع حلول شهر رمضان المعظم لهذا العام لترسل أولي برامجها في منصف شهر مايو الجاري، وقد ظهرت القناة في ثوب قنوات المنوعات التي تهتم بتقديم المسلسلات والبرامج الترفيهية وبرامج الأخبار الفنية لتحصل لنفسها علي مساحه أكبر من الجمهور المتابع لها، وبالفعل قد نجح تردد قناة sbc السعودية علي نايل سات وعرب سات في الوصول للكثير من المتابعين العرب في مصر والسعودية غيرهم من البلدان العربية، ونقدم لكم فيما يلي عرض لأهم مسلسلات وبرامج رقمان المعروضة علي قناة sbc السعودية.

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مسلسلات رمضان عبر تردد قناة sbc السعودية.

حرصت قناة sbc علي تكون من القنوات صاحبة الانطلاقة القوية في عالم الفضائيات، وبناء علي ما سبق فقد سعت القناة لنشر واذاعة عدد من أقوي المسلسلات الرمضانية لهذا العام بهدف جذب أكبر عدد من الجمهور لترددها الجديد علي نايل سات وعرب سات، فمن أشهر المسلسلات التي تعرض حاليا علي تردد قناة sbc السعودية :

مسلسل أرض النفاق بطولة النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي حيث تسير أحداث المسلسل في أطار كوميدي خفيف.

مسلسل طايع للنجم عمرو يوسف وتدور قصه المسلسل طبيب يهرب من الثأر بدخوله السجن ويخرج منه بعد قضاء مدته، ثم يجد نفسه بعد ذلك متورطا في تجارة الآثار مع أحد أكبر العصابات التي تعمل في هذا المجال في صعيد مصر.

من أشهر المسلسلات المقدمة علي تردد قناة sbc السعودية في رمضان هذا العام المسلسل الذي تقوم ببطولتي الفنانة يسرا، وهوا مسلسل هل لديك أقوال أخري وعلي الرغم من تقديم المسلسل بصورة حصريه علي القناة إلا انه حقق الكثير من المشاهدات في مصر والسعودية.

انتهينا من عرض أهم وأشهر مسلسلات قناة sbc الرمضانية لهذا العام نتمنى لكم مشاهده ممتعه دائما.

برامج sbc السعودية.

تزامننا من الانطلاقة القوية في مسلسلات رمضان التي خرجت بها علينا قناة sbc السعودية، أنتجت القناة أيضا عدد من أقوى البرامج المنوعة التي قدمتها علي ترددها الجديد لتتفوق بها على يغيرها من القنوات التي سبقتها في الظهور، فمن أشهر وأوي برامج رمضان لهذا العام المقدمة علي تردد قناة sbc السعودية علي نايل سات وعرب سات برنامج بدون فلتر، وبرنامج شي رشات تقديم فايز المالكي، كما تعرض القناة أيضا احد أشهر برامج الطبخ والحلويات في السعودية حاليا برنامج المطبخ تقديم الشيف بسمة الخريجي، بجانب هذه البرامج القوية لم يفت القناة الاهتمام بالأطفال حيث يعرض حاليا علي تردد قناة sbc الجديد مسلسل الأطفال أبو ملوح ومسلسل اساير لوجي، هذه البرامج القوية والمميزة نجحت في منح تردد قناة قناة sbc أفضليه واسبقيه ساعدته في الانتشار السريع جدا مع بدايته.

برامج sbc للأطفل.

معظم القنوات الفضائية حاليا تفرد مساحات كبيره للأطفال وبرامجهم، ولم تخرج قناة sbc عن هذا النسق حرصا منها على إعطاء الفرصة إلى تردد قناة sbc السعودية على أن يكون من الترددات المميزة حيث عرضت القناة في انطلاقتها الأولى المسلسل الكرتوني أبو ملوح، وهوا مسلسل كرتوني موجه للأطفال يقدم لهم بعض القيم والنصائح البسيطة في حياتهم في أطار كوميدي بسيط، كون هذا البرنامج البسيط للقناة مجموعه من المشاهدين الصغار، اللذيين أصبحوا مهتمين بالحصول على تردد قناة sbc الجديد دائما لمتابعه برامجها للأطفال.

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انتهينا من تقديم وعرض تردد قناة sbc السعودية علي نايل سات وعرب سات 2018، ونحيطكم علما باستعدادنا التام للرد علي كافه التساؤلات الخاصة بتردد القناة عن طريق التعليقات الخاصة بكم.

برنامج المطبخ عبر تردد قناة sbc

خصصت قناة sbc برنامج كامل لتقديم وعرض أحدث وصفات الأكل وطرق عمل الحلويات، وأطلقت عليه برنامج المطبخ فقد ظهرت في السنوات الأخيرة مجموعة كبيره من القنوات المهتمة بتقديم برامج الطبخ والحلويات، والسبب في ذلك هوا توافر عدد كبير من الجمهور المتابع لتلك النوعية من البرامج، وباعتبار قناة sbc من القنوات الجديدة على الساحة الإعلامية فقد سعت القناة لاكتساب أكبر عدد من الجماهير عن طريق تنويع البرامج المقدمة عليها، وبالفعل فقد استطاع تردد قناة sbc الجديدة الظهور بمظهر قوي في أول ظهور له.

برنامج لقمة وبسمة على قناة sbc السعودية

لا تقتصر برامج الطبخ المقدمة على تردد قناة sbc على برنامج المطبخ فقط، حيث تعرض القناة برنامج لقمة وبسمة تقديم الإعلامية بسمة الخريجي الذي يدور حول عرض طرق عمل وتقديم المأكولات والحلويات، وأفكار جديد لعمل العزومات والحفلات الصغيرة في المنزل هذا الاهتمام بالمرأة العربية وما تحتاجه من برامج كان دائما محور رئيسي في انتشار تردد قناة sbc الجديدة واهتمام كل السيدات بالحصول علية.

جدول مواعيد قناة sbc

· عائلة الحاج نعمان · 03:00 صباحًا · ممنوع الوقوف · 04:00 صباحًا · مطبخ ضحى · 11:00 صباحًا · مع حصة قلم · 12:00 مساءً · ممنوع الوقوف · 01:00 مساءً · عائلة الحاج نعمان 02:00 مساءً [60 دقيقة] · مطبخ ضحى · 03:00 مساءً · كأنه إمبارح · 04:00 مساءً · مع حصة قلم · 05:00 مساءً · الحصان الأسود · 06:00 مساءً · عائلة الحاج نعمان · 07:00 مساءً · ممنوع الوقوف · 08:00 مساءً [60 دقيقة] · نجم السعودية · 09:00 مساءً [60 دقيقة] · مع حصة قلم · 10:00 مساءً [60 دقيقة]

انتهينا من عرض وتقديم تردد قناة SBC السعودية الجديد، ونعدكم بعرض أحدث البرامج المقدمة عليها باستمرار، ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التعليقات بخصوص تردد قناة sbc السعودية،