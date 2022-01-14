تردد قناة rts1 السنغالية المفتوحة 2022 علي القمر الصناعي نايل سات
يُعتبر تردد قناة rts1 السنغالية المفتوحة من أكثر الترددات بحثا في الساعات القليلة الماضية، حيث يبحث الملايين من عشاق كرة عن قناة rts1 السنغالية المفتوحة التي ستبث مباريات النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021، وهي قناة رياضية تبث برامج رياضية شيقة بالإضافة إلى أنها تعرض مباريات دوري أبطال إفريقيا، وتعرض هاته القناة محتواها بجودة جيدة مما يجعل الكثير من الناس يفضلونها عن القنوات الأخرى، وسنزودكم اليوم عبر “نجوم مصرية” بتردد قناة rts1 السنغالية المفتوحة 2022 علي القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة rts1 السنغالية المفتوحة 2022
تعد قناة rts1 السنغالية المفتوحة 2022 من بين القنوات التي تجذب المتابعين بالمحتوى الحصري الخاص بها، فالقناة تبث العديد من البطولات الكبرى كبطولة دوري أبطال إفريقيا وكذا بعض الدوريات الأوربية الكبرى كالدوري الإنجليزي الممتاز، ومن الجيد أن القناة مجانية تماما ولا تحتاج إلى دفع أي رسوم حتى تستمتع بالمباريات، ويمكنك ضبط القناة عبر التردد التالي:
|القمر
|التردد
|النايل سات
|تردد القناة: 11881 أو 11900
الاستقطاب: افقي
معدل الترميز: 27500
طريقة ضبط تردد قناة rts1 السنغالية المفتوحة 2022
يمكن للجميع ضبط تردد قناة rts1 السنغالية المفتوحة 2022 عبر الخطوات التالية:
- أنقر على القائمة من جهاز التحكم عن بعد.
- ثم حدد تثبيت.
- بعد ذلك، اختر التثبيت اليدوي.
- ثم اضغط على تحديد القمر الصناعي واختر نايل سات.
- ثم اكتب التردد من الجدول أعلاه واضغط على موافق.
- انتظر حتى يكتمل البحث، ثم اضغط على موافق للحفظ.
القمر غير صحيح هذا خداع
القناة على قمر يوتل سات وليس نايل سات
قناه rts المفتوحه على القمر الصناعي يوتل سات ٧ وليس النايل سات ومعاها قناة ortm وشكرا