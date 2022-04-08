تردد قناة ON TV و ON Drama الجديد لعرض مسلسلات رمضان 2022 وموعد المسلسلات

إن التعرف على تردد قنوات مسلسلات رمضان الجديدة 2022 نايل سات من ضمن أولويات الجمهور، وما هو معروف عن شهر رمضان من حيث تقديم العروض الحصرية والدرامية الرمضانية، والليالي التليفزيونية الممتعة فيبحث الجمهور عن أهم هذه القنوات نتيجة لوجود عدد كبير من القنوات التلفزيونية في السباق الرمضاني مثل قناة أم بي سي دراما، أون دراما، قناة الحياة، هنا سنتطرق للحديث عن قناة أون وقنواتها وتردداتها والمسلسلات الرمضانية وبرامجها.

تردد قناة ON TV

تردد أون تي في On Tv 2022 في رمضان مع مواعيد المسلسلات القناة الأشهر في مصر التي تشبع احتياجات مشاهدي التليفزيون بمختلف أذواقهم وتسعى للارتقاء بمستوى الإعلام وتعزيز قدرته عبر ما تقدمه من منظومة متكاملة من البرامج والأعمال الفنية بمختلف تصنيفاتها الرياضية والأخبار المحلية والعالمية بالإضافة لتغطيتها الشاملة للأبعاد المصرية والعربية السياسية والاقتصادية و الاجتماعية.

تردد قناة أون تي في على النايل سات

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل الخطأ نايل سات 11861 27500 رأسي FEC 5/6

مواعيد مسلسلات رمضان 2022 على On Drama

مسلسل الكبير اوي 6 في تمام الساعة 6:20 مساءً

مسلسل نجوم السماء الساعة 7:45 مساءً.

مسلسل أحلام سعيدة الساعة 8:25 مساءً.

مسلسل الاختيار 3 الساعة 9:50 مساءً.

مسلسل دائما عامر الساعة 12:45 صباحاً.

مسلسل يوتيرن الساعة 11:00 مساءً.

تردد قناة ON Drama

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل الخطأ نايل سات 10853 27500 أفقي FEC 5/6

برامج قناة ON TV

هي قناة متنوعة تتميز ببرامجها الحصرية واستضافتها لمشاهير عالم الفن والرياضة حول العالم وتفردها بتقديم البرنامج الدولي “Ninja Warrior” بنسخته العربية، إلى جانب باقة مسلسلات شيقة، الأفلام والبرامج الترفيهية والأخبار، وتخصيص مساحة لأعمال السكان الأصليين، لعرض فيلم هندي كل يوم جمعة، ومن أشهر ما تم تقديمه:

برنامج كل يوم.

نصف ساعه.

إذا اشتقت لك.

مسلسل كفر دلهاب.

الوضع الأمني.

ستة حسن.

حوش عيسى.

سلسلة الكبريت الأحمر.

قناة اون دراما 2022

على قناة الدراما المتخصصة في تقديم المسلسلات العربية الحديثة والقديمة بمختلف تصنيفاتها وجنسياتها، وتسعى من خلالها لمناقشة المشاكل الاجتماعية الخطيرة التي تواجه الأسر المصرية والعربية، ولتقديم حلول لذلك وتقديم محتوى ترفيهي اجتماعي هادف يستحوذ على إعجاب عشاق الدراما ويقابل الإعلام المبتذل، بالإضافة إلى عروضه الترفيهية والمتنوعة وسمعته في بث العروض الحصرية على مدار العام وليس فقط على موسم رمضان واستخدامه في جمع الحلقات وعرضها كل ثلاث حلقات معًا.