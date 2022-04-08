تردد قناة ON TV و ON Drama الجديد لعرض مسلسلات رمضان 2022 وموعد المسلسلات

منى إسماعيل

إن التعرف على تردد قنوات مسلسلات رمضان الجديدة 2022 نايل سات من ضمن أولويات الجمهور، وما هو معروف عن شهر رمضان من حيث تقديم العروض الحصرية والدرامية الرمضانية، والليالي التليفزيونية الممتعة فيبحث الجمهور عن أهم هذه القنوات نتيجة لوجود عدد كبير من القنوات التلفزيونية في السباق الرمضاني مثل قناة أم بي سي دراما، أون دراما، قناة الحياة، هنا سنتطرق للحديث عن قناة أون وقنواتها وتردداتها والمسلسلات الرمضانية وبرامجها.

تردد قناة ON TV و ON Drama الجديد لعرض مسلسلات رمضان 2022 وموعد المسلسلات
المحتويات
تردد قناة ON TV
تردد قناة أون تي في على النايل سات
مواعيد مسلسلات رمضان 2022 على On Drama
تردد قناة ON Drama
برامج قناة ON TV
قناة اون دراما 2022

تردد قناة ON TV

تردد أون تي في On Tv 2022 في رمضان مع مواعيد المسلسلات القناة الأشهر في مصر التي تشبع احتياجات مشاهدي التليفزيون بمختلف أذواقهم وتسعى للارتقاء بمستوى الإعلام وتعزيز قدرته عبر ما تقدمه من منظومة متكاملة من البرامج والأعمال الفنية بمختلف تصنيفاتها الرياضية والأخبار المحلية والعالمية بالإضافة لتغطيتها الشاملة للأبعاد المصرية والعربية السياسية والاقتصادية و الاجتماعية.

تردد قناة أون تي في على النايل سات

مقالات ذات صلة:

موعد عرض مسلسل أمينة حاف الجزء الثاني في رمضان 2022

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2022 الخليجية والقنوات الناقلة

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل الخطأ
نايل سات 11861 27500 رأسي FEC 5/6

مواعيد مسلسلات رمضان 2022 على On Drama

مسلسل الكبير اوي 6 في تمام الساعة 6:20 مساءً

مسلسل نجوم السماء الساعة 7:45 مساءً.

مسلسل أحلام سعيدة الساعة 8:25 مساءً.

مسلسل الاختيار 3 الساعة 9:50 مساءً.

مسلسل دائما عامر الساعة 12:45 صباحاً.

مسلسل يوتيرن الساعة 11:00 مساءً.

تردد قناة ON TV و ON Drama الجديد لعرض مسلسلات رمضان 2022 وموعد المسلسلات
تردد قناة ON TV و ON Drama الجديد لعرض مسلسلات رمضان 2022 وموعد المسلسلات

تردد قناة ON Drama

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل الخطأ
نايل سات 10853 27500 أفقي FEC 5/6

برامج قناة ON TV

هي قناة متنوعة تتميز ببرامجها الحصرية واستضافتها لمشاهير عالم الفن والرياضة حول العالم وتفردها بتقديم البرنامج الدولي “Ninja Warrior” بنسخته العربية، إلى جانب باقة مسلسلات شيقة، الأفلام والبرامج الترفيهية والأخبار، وتخصيص مساحة لأعمال السكان الأصليين، لعرض فيلم هندي كل يوم جمعة، ومن أشهر ما تم تقديمه:

  • برنامج كل يوم.
  • نصف ساعه.
  • إذا اشتقت لك.
  • مسلسل كفر دلهاب.
  • الوضع الأمني.
  • ستة حسن.
  • حوش عيسى.
  • سلسلة الكبريت الأحمر.
قناة اون دراما 2022

على قناة الدراما المتخصصة في تقديم المسلسلات العربية الحديثة والقديمة بمختلف تصنيفاتها وجنسياتها، وتسعى من خلالها لمناقشة المشاكل الاجتماعية الخطيرة التي تواجه الأسر المصرية والعربية، ولتقديم حلول لذلك وتقديم محتوى ترفيهي اجتماعي هادف يستحوذ على إعجاب عشاق الدراما ويقابل الإعلام المبتذل، بالإضافة إلى عروضه الترفيهية والمتنوعة وسمعته في بث العروض الحصرية على مدار العام وليس فقط على موسم رمضان واستخدامه في جمع الحلقات وعرضها كل ثلاث حلقات معًا.

  • مسلسلات دولية.
  • أرض جوية.
  • كفر دلهب.
  • الشحرور.
  • عربي شيخ همام.
  • الكبريت الأحمر c2.
  • محادثة في الصباح والليل.
Avatar of منى إسماعيل
منى إسماعيل

أعمل في إدارة الأعمال، وكاتبة محتوي عربي، وأعشق هواية القراءة والإطلاع.



اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.