تردد قناة On Time Sports 3 الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة الليلة في كأس العالم

ارتفع مؤشر البحث الآن حول تردد قناة On Time Sports 3 الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة الليلة في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية بداية من اليوم 6 أكتوبر 2021، يستهل الفارس الأبيض مشواره في بطولة العالم للأندية بمواجهة صعبة جداً يراها المحللون الرياضيون حول العالم أنها نهائي مبكر ما بين بطل أوروبا وبطل أفريفيا، يتم إذاعة هذه المباراة القوية على الهواء مباشرة في مساء هذا اليوم على القناة الثالثة من مجموعة ON TIME SPORTS.

تردد قناة On Time Sports 3 الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة الليلة

يترقب الملايين في مصر والوطن العربي المباراة القوية التي تجمع بين الزمالك وبرشلونة، يقود فريق الزمالك أحمد الأحمر صاحب الإنجازات الغير عادية فيما يمثل فريق برشلونة المحترف المصري “على زين” لاعب الزمالك السابق، يمكنكم الآن تنزيل احدث تردد لقناة اون تايم سبورت on time Sports 3 الناقلة للمباراة كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 12303 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 4/5

موعد مباراة برشلونة الإسباني والزمالك اليوم

مع دقات الساعة السابعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية تنطلق فعاليات لقاء بطل أوروبا وبطل أفريفيا في مونديال الأندية بالمملكة، حيث يسعى المدير الفني لنادي الزمالك الإسباني”أوليفر روي” من تحقيق الفوز في مباراة الافتتاح على فريقه السابق برشلونة، حيث يعلم أوليفر روي مفاتيح لعب الفريق الأسباني، وأكد أن هذه المباراة نهائي مبكر لبطولة كأس العالم للأندية.

الفرق العربية المشاركة في مونديال الأندية 2021 لكرة اليد

حيث يشارك في البطولة 10 فرق منهم اربع فرق عربية هم الدحيل القطري والنور السعودي والزمالك المصري والوحدة السعودي، تتمني أدارة وجماهير الفارس الأبيض الصعود علي منصة التتويج مرة اخري مثلما حدث في 2020 بعدما تمكن الزمالك من الحصول علي المركز الثالث الميدالية البرونزية في كاس العالم للأندية ولا سيما وان الفريق متوج ببطولة أفريقيا والسوبر الأفريقي والدوري المصري في العام الماضي وكان سبب فرحة الجماهير البيضاء هذا العام.

إلي هنا وصلنا لختام شرح تردد قناة On Time Sports 3 الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة الليلة.