أقوى تردد قناة on sport اون سبورت تو الرياضية سبتمبر 2019 ⚽ الناقلة مباريات الدوري العام .. مباريات منتخب مصر المفتوحة

تردد قناة on sport اون سبورت الرياضية وهي من أهم القنوات التابعة لباقة قنوات أون، وتقوم قناة on sport أون سبورت الرياضية بالبث المباشر لجميع المباريات وكذلك الأحداث الخاصة بالدوري العام المصري، وكذلك جميع الأحداث الرياضية على أرض مصر، وذلك عقب حصول تردد قناة on sport أون سبورت الرياضية على حق بث تلك المباريات والأحداث الرياضية، وتتميز القناة بما تقدمة من استوديوهات تحليلية متميزة، وذلك بمشاركة أشهر معلقي ومحللي الرياضة بمصر.







تبدأ شاشة أون سبورت الرياضية في عرض مباريات الدوري الأوروبي والأسباني والإيطالي، بعد بداية مباريات البطولة يتم عرض جميع المباريات التي تقام تباعا، وقد افتتحت البطولة الأوروبية بمبارياتها الهام.

تردد قناة on sport اون سبورت تو الرياضية







تردد قناة on sport اون سبورت الرياضية







القناة التردد الترميز معدل تصحيح الخطأ تردد أون سبورت on sport الرياضية 10853 (H) 27500 5/6

التردد: 10853 (H)

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6







هي قناة رياضية شابة اتسع صيتها في العالم العربي، وهي مجانية، ولذلك تدخل كل بيت، وذلك ببرامجها المتميزة، وبرنامج مساء الأنوار للكابتين مدحت شلبي والاستوديوهات التحليلية المتميزة، قبل وأثناء وبعد كل مباراة، وتقوم باستضافة أشهر المعلقين والمحللين الرياضيين.

تردد قناة on sport اون سبورت الرياضية

آخر تحديث 2017/12/13 تردد القناة 10853 معدل الترميز 27500 معامل الخطأ 5/6 الإستقطاب عمودي (H) التصنيف القمر النايل سات 7°W معلومات لا يوجد

وفي إطار استمرار مباريات الدوري وارتفاع البحث عن تردد قناة on sport أون سبورت الرياضية، وخاصة مع دخول الدوري المصري في مراحل الإثارة والمتعة والمنافسة الشديدة على القمة، وكذلك مع عودة فريق الأهلي لخوض المباريات المؤجلة لديه، والتي بدأها بمباراته مع فريق الإسماعيلي.

يمكن لجميع المشاهدين متابعة :

أقرأ أيضا وتعرف على:

الآن تردد قناة الفجر الرياضية الجديد سبتمبر alfajer tv 2019 | هنا تلفزيون الفجر عبر قمر نايل سات

أبرز برامج أون سبورت هو برنامج مساء الأنوار الذي يقدمه الكابتن مدحت شلبي، والذي يقدم قبل عرض المباراة بساعة، مع الأستوديو التحليلي الذي يحلل المباريات السابقة ويقدم التوقعات للمباراة الحالية، ويقوم بالتحليل أثناء المباراة وفى وقت الاستراحة بين الأشواط.

وقد نجح صاحب هذه القناة، السيد أحمد أبو هشيمة، في الفوز بإذاعة مباريات مباريات قناة تشيلسي الرياضية على قناة أون سبورت على الهواء مباشرة، مما زاد البحث عن القناة،وبالتالي زيادة المشاهدة، أضبط جهاز استقبالك على تردد قناة أون سبورت واستمتع برؤية واضحة بنقاء عالي بتقنية HD وتقنية SD.