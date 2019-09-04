تردد قناة on sport اون سبورت الرياضية
تردد قناة on sport اون سبورت الرياضية
تقنية

أقوى تردد قناة on sport اون سبورت تو الرياضية سبتمبر 2019 ⚽ الناقلة مباريات الدوري العام .. مباريات منتخب مصر المفتوحة

بواسطة ندى أيمن 4

تردد قناة on sport اون سبورت الرياضية وهي من أهم القنوات التابعة لباقة قنوات أون، وتقوم قناة on sport أون سبورت الرياضية بالبث المباشر لجميع المباريات وكذلك الأحداث الخاصة بالدوري العام المصري، وكذلك جميع الأحداث الرياضية على أرض مصر، وذلك عقب حصول تردد قناة on sport أون سبورت الرياضية على حق بث تلك المباريات والأحداث الرياضية، وتتميز القناة بما تقدمة من استوديوهات تحليلية متميزة،  وذلك بمشاركة أشهر معلقي ومحللي الرياضة بمصر.



تبدأ شاشة أون سبورت الرياضية في عرض مباريات الدوري الأوروبي والأسباني والإيطالي، بعد بداية مباريات البطولة يتم عرض جميع المباريات التي تقام تباعا، وقد افتتحت البطولة الأوروبية بمبارياتها الهام.

تردد قناة on sport اون سبورت تو الرياضية



تردد قناة on sport اون سبورت الرياضية



القناةالترددالترميزمعدل تصحيح الخطأ
تردد أون سبورت on sport الرياضية10853 (H)275005/6
  • التردد: 10853 (H)
  • الترميز: 27500
  • معدل تصحيح الخطأ: 5/6


هي قناة رياضية شابة اتسع صيتها في العالم العربي، وهي مجانية، ولذلك تدخل كل بيت، وذلك ببرامجها المتميزة، وبرنامج مساء الأنوار للكابتين مدحت شلبي والاستوديوهات التحليلية المتميزة، قبل وأثناء وبعد كل مباراة، وتقوم باستضافة أشهر المعلقين والمحللين الرياضيين.

تردد قناة on sport اون سبورت الرياضية

آخر تحديث2017/12/13
تردد القناة10853
معدل الترميز27500
معامل الخطأ5/6
الإستقطابعمودي (H)
التصنيفالقمر النايل سات 7°W
معلوماتلا يوجد

وفي إطار استمرار مباريات الدوري وارتفاع البحث عن تردد قناة on sport أون سبورت الرياضية، وخاصة مع دخول الدوري المصري في مراحل الإثارة والمتعة والمنافسة الشديدة على القمة، وكذلك مع عودة فريق الأهلي لخوض المباريات المؤجلة لديه، والتي بدأها بمباراته مع فريق الإسماعيلي.

موعد مباراة مصر والبرتغال
موعد مباراة مصر والبرتغال
يمكن لجميع المشاهدين متابعة :

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أبرز برامج أون سبورت هو برنامج مساء الأنوار الذي يقدمه الكابتن مدحت شلبي، والذي يقدم قبل عرض المباراة بساعة، مع الأستوديو التحليلي الذي يحلل المباريات السابقة ويقدم التوقعات للمباراة الحالية، ويقوم بالتحليل أثناء المباراة وفى وقت الاستراحة بين الأشواط.

وقد نجح صاحب هذه القناة، السيد أحمد أبو هشيمة، في الفوز بإذاعة مباريات مباريات قناة تشيلسي الرياضية على قناة أون سبورت على الهواء مباشرة، مما زاد البحث عن القناة،وبالتالي زيادة المشاهدة، أضبط جهاز استقبالك على تردد قناة أون سبورت واستمتع برؤية واضحة بنقاء عالي بتقنية HD وتقنية SD.

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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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    1. غير معروف يقول

      موضوع جميل جدا وجهود تشكر عليه يا استاذ تامر

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    2. احمد طه يقول

      مقال ممتاز وشامل لكل شئ عن القناة وشكرا على المجهود الرائع يا استاذ تامر

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