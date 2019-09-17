تقنية

تردد قناة ON Sport الرياضية 2019

بواسطة عمرو جمال 0
تردد قناة on sport تردد قناة on sport

تعتبر قناة أون سبورت واحدة من أهم القنوات الرياضية في مصر وبعض الدول العربية والشرق الأوسط التي يتم بثها علي القمر الصناعي نيل سات، والتي قد أحدثت طفرة عظيمه في عالم الكورة خلال فترة قصيرة، حيث أنها تمتلك نخبة كبيرة من أفضل المعلقين والمذيعين بالإضافة إلي المحللين الرياضين في عالم الكورة والرياضة، وتعتبر أهم وأكبر قناة في مجموعة قنوات أون تي في .



والجدير بالذكر أن قناة أون سبورت قد استحوذت علي أهتمام كبير من عشاق الكورة المستديرة، حيث أنها استطاعت خلال فترة قصيرة أن تقوم بعرض الكثير من البرامج الرياضية التي يقدمها عدد كبير من نجوم الكرة وكبار المذيعين، وتقوم بعرض جميع المباريات الهامة التي يهتم بها معظم الناس، وبذلك حصلت علي ملايين المشاهدين والمعجبين داخل مصر وخارجها.

تردد قناة ON sport



وقد حرصت قناة  ON sport  علي تقديم أفضل عرض لمشاهديها الكرام لذلك قد قامت بعرض قناتها بأعلى جودة وتقنية وهي تقنية HD، كما أنها تبث محتواها أيضا بالتقنية العادية sd، وقد جعلتها قناة مجانيه ومفتوحة وبذلك أصبحت متاحة لجميع المواطنين دون الحاجة إلي دفع رسوم أشتراك، ويمكن أستقبالها بكل سهول علي الرسيفر من خلال القمر الصناعي النايل سات .

القناةالترددمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأالاستقطاب
ON sport10853275005/6أفقي

 

والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات أون تي في لم تكتفى فقط بقناة واحدة لعرض المباريات الرياضية ولكنها أيضا قامت بفتح قناة أخري وهي قناة ON sport 2، حتي يتمكن لها عرض جميع المباريات الهامة التي تقام في نفس الوقت فتقوم ببث مباراة علي قناة ON srort 1 ومباراة أخرى علي قناة ON sport 2 حتي يتثنى لجميع المشاهدين متابعة المباراة التي يرغب في مشاهدتها .



عمرو جمال


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