تردد قناة ON Sport الرياضية 2019

تعتبر قناة أون سبورت واحدة من أهم القنوات الرياضية في مصر وبعض الدول العربية والشرق الأوسط التي يتم بثها علي القمر الصناعي نيل سات، والتي قد أحدثت طفرة عظيمه في عالم الكورة خلال فترة قصيرة، حيث أنها تمتلك نخبة كبيرة من أفضل المعلقين والمذيعين بالإضافة إلي المحللين الرياضين في عالم الكورة والرياضة، وتعتبر أهم وأكبر قناة في مجموعة قنوات أون تي في .







والجدير بالذكر أن قناة أون سبورت قد استحوذت علي أهتمام كبير من عشاق الكورة المستديرة، حيث أنها استطاعت خلال فترة قصيرة أن تقوم بعرض الكثير من البرامج الرياضية التي يقدمها عدد كبير من نجوم الكرة وكبار المذيعين، وتقوم بعرض جميع المباريات الهامة التي يهتم بها معظم الناس، وبذلك حصلت علي ملايين المشاهدين والمعجبين داخل مصر وخارجها.

وقد حرصت قناة ON sport علي تقديم أفضل عرض لمشاهديها الكرام لذلك قد قامت بعرض قناتها بأعلى جودة وتقنية وهي تقنية HD، كما أنها تبث محتواها أيضا بالتقنية العادية sd، وقد جعلتها قناة مجانيه ومفتوحة وبذلك أصبحت متاحة لجميع المواطنين دون الحاجة إلي دفع رسوم أشتراك، ويمكن أستقبالها بكل سهول علي الرسيفر من خلال القمر الصناعي النايل سات .

القناة التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب ON sport 10853 27500 5/6 أفقي

والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات أون تي في لم تكتفى فقط بقناة واحدة لعرض المباريات الرياضية ولكنها أيضا قامت بفتح قناة أخري وهي قناة ON sport 2، حتي يتمكن لها عرض جميع المباريات الهامة التي تقام في نفس الوقت فتقوم ببث مباراة علي قناة ON srort 1 ومباراة أخرى علي قناة ON sport 2 حتي يتثنى لجميع المشاهدين متابعة المباراة التي يرغب في مشاهدتها .