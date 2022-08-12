تردد قناة mix “ميكس” الجديد على النايل سات 2022

تردد قناة mix التي تعد من القنوات المتميزة والمتخصصة في عرض الأفلام الأجنبية والدراما المتنوعة ما بين المسلسلات والأفلام حيث أن الدراما الأجنبية من أهم أشكال الدراما التي يفضل مشاهدتها الكثير من المواطنين داخل الوطن العربي بمختلف أنواعها مثل الدراما الأمريكية والصينية والهندية والتركية لذلك تم تطوير قناة ميكس لتقدم وجبة دسمة من المسلسلات والأفلام المميزة لعشاق الدراما على مدار 24 ساعة.

على الرغم من أن قناة mix ميكس تعد من القنوات الحديثة، إلا أنها استطاعت خلال فترة قصيرة من أن تنطلق بشكل قوي داخل الوطن العربي، وأصبحت واحدة من أكثر القنوات التي يتم مشاهدتها، خاصة مع التطوير الدائم من جانب القناة لجودة الصورة والصوت وللمحتوى الذي يتم تقديمه من الأفلام الحصرية المختلفة، التي يطلبها المشاهدين ويستمتعون بها.

تردد قناة mix

قناة mix ميكس من أكثر القنوات شعبية داخل الوطن العربي التي تقدم الأفلام الأجنبية الحديثة والقديمة بمختلف تصنيفاتها مثل أفلام المغامرات والأكشن والفانتازيا والكوميديا والخيال العلمي ويمكن أن يتم استقبال تردد قناة mix على جهاز الاستقبال من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11842.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

ميزات تردد قناة mix

عند استقبال تردد قناة mix فإن هناك عدد كبير من المميزات التي سوف يكتشفها المشاهد في هذه القناة الرائعة من أهم هذه المميزات هي: