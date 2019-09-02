تردد قناة MBC 3 2019 .. على قمر نايل سات وعرب سات

لعل مجموعة قنوات MBC-إم بي سي، تعتبر من أكبر الشبكات والقنوات الآن على الساحة الإعلامية، وبالأخص عمليات البحث تزيد على تردد قناة MBC3، لكونها من ضمن القنوات المفضلة لدي الكثير من مشاهدي البلدان العربية، وأيضاً على مستوى جميع أنحاء العالم، حيث تمكنت من تكوين عامل جذب للكبار والصغار سوياً، حيث أن قنوات إم بي سي تمكنت من تجميع مجموعة من القنوات يقال عنها الأورع، مثل قناة إم بي سي مصر، وقناة MBC ACTION، وقناة إم بي سي 3، وقناة أم بي سي مصر 2، ولكن خلال الأسطر القادمة من مقالنا هذا، سوف نتحدث عن قناة MBC3.

قناة إم بي سي 3

تقوم قناة MBC3 بعرض الكثير من حلقات الكرتون والأفلام الأروع للأطفال الصغار، وكذلك الكثير من البرامج التي لها العديد من المشاهدين من الكبار والأطفال الصغار أيضاً، حيث تعرض برنامج (عيش سفاري)، الذي يعزز روح المنافسة والمغامرة لدى الأطفال، ويعمل على تعزيز الشجاعة لديهم أيضاً، كما يعمل ذلك البرنامج على تعليم الأطفال الصغار الكيفية من الاعتماد على النفس، وتنمية التعاون مع الآخرين، لبث حب روح العمل الجماعي لديهم.

أفلام وبرامج قناة إم بي سي 3

تعرض شاشة القناة الكثير من الأفلام المفضلة لدى الأطفال الصغار، ويقومون باستمرار بالبحث عنها، ومنها مغامرات دورا الشقية، والتي يمكن متابعتها الآن في تمام الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، عبر قناة MBC 3، في حين يعرض تشارلي والعودة إلى المدرسة، ويمكن متابعته بتوقيت المملكة في تمام الساعة 9:30 صباحاً، بينما في تمام الساعة الـ 3:00 عصراً بتوقيت المملكة العربية، يمكن متابعة سبونج بوب سكوير بانتس الكرتون المحبب لدى كافة الأطفال، ولعشاق سلاحف النينجا، يمكنهم مشاهدته عبر تردد قناة إم بي سي 3 في تمام الساعة 4:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة MBC3 2019

والآن حان موعدنا مع معرفة تردد قناة إم بي سي 3 من خلال القمر الصناعي نايل سات والترددات على النحو التالي:

ومعامل تصحيح الخطأ معامل الترميز التردد اسم القناة 6/5 27500 11470 mbc3

بينما يمكن مشاهدة أحلى وأروع برامج الأطفال وأفلام الكرتون من خلال القمر الصناعي عرب سات عبر الترددات التي على النحو التالي: