تردد قناة mbc1 “إم بي سي 1” الجديد على النايل سات والعرب سات 2022

قناة mbc1 أحد أهم القنوات الفضائية في الوطن العربي فهي القناة الأشهر التي تقدم محتوى متنوع ما بين المحتوى الإخباري والمحتوى الترفيهي والدرامي لذلك فإن لهذه القناة شهرة كبيرة خاصة أنها من مجموعة قنوات الإم بي سي القنوات التي تم إنتاجها من خلال تلفزيون الشرق الأوسط حيث بدأت القناة في العمل للمرة الأولى في عام 1991 على القمر الاصطناعي من لندن.

واستطاعت القناة خلال هذه السنوات أن تكون من أكثر القنوات مشاهدة حيث يزيد عدد مشاهديها عن 150 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ويقع المقر الرئيسي للقناة في مدينة دبي للإعلام بمجموعة كبيرة من البرامج التلفزيونية المتنوعة ما بين المحتوى الإسلامي والترفيهي والرياضي والثقافي وسوف نحاول أن نتعرف خلال السطور القادمة على بعض المعلومات عن القناة مثل تردد القناة وأهم البرامج التي يتم إذاعتها.

تردد قناة mbc1

يمكن استقبال تردد قناة mbc 1 على القمر الصناعي النايل سات وذلك من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

بالإضافة إلى أنه يمكن أن يتم استقبال قناة إم بي سي 1 وذلك على القمر الصناعي العرب سات عبر البيانات التالية:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قنوات إم بي سي الجديد

عند استقبال تردد قناة mbc 1 سوف يستمتع المشاهد بالعرض الحصري لعدد كبير من المسلسلات التلفزيونية لأشهر الممثلين في الوطن العربي مثل المسلسلات التلفزيونية المصرية التي تعج دائما بأشهر الفنانين بالإضافة إلى المسلسلات السعودية والمسلسلات السورية كما أن القناة دائماً ما تعرض المسلسلات الحصرية.

بالإضافة إلى أن قناة إم بي سي من القنوات التي تتميز بأنها تقوم بالإنتاج الحصري للعديد من المسلسلات حيث أنها تعمل دائما على محاولة الاستفادة بالملايين من المشاهدين الذين يثقون في القناة ويفضلون مشاهدتها خاصة في المواسم الأهم مثل موسم رمضان.

أهم برامج قناة إم بي سي 1

تتمتع قناة إم بي سي بعدد كبير من البرامج المتميزة التي يشاهدها الملايين في جميع أنحاء الوطن العربي خاصة أن القناة تعمل دائماً على أن يكون محتواها غير مقتصر على دولة معينة ومن أهم البرامج التي يمكن مشاهدتها: