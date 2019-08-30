قناة إم بي سي أكشن mbc action هي واحدة من القنوات الجميلة والشيقة والتي أعجب بها العديد من مواطني الوطن العربي، قناة إم بي سي أكشن هي واحدة من ضمن القنوات التابعة لمجموعة قنوات آم بي سي السعودية، بل وتعد هي أحد أشهر هذه القنوات حيث أنها تقوم بعرض العديد من الأفلام الأجنبية الجميلة والشيقة ، وخاصة الأفلام ذات الطابع الحركي والتشويقي، لذا فهي قد نالت إعجاب العديد من الأشخاص وخاصة في الوطن العربي من محبي هذه الأفلام الأجنبية الجميلة والشيقة،تزداد عمليات البحث عن القناة بسبب ما تقدمها من أفلام حصرية أو أفلام مكررة ولكن ممتعة، وهي تقدم ترجمة جيدة للأفلام تجعلها واحدة من أفضل قنوات الأفلام الأجنبية المترجمة، وتقدم أفلام مناسبة للعائلة وجميع المراحل العمرية.

القناة تقدم عدد كبير من أفلام الأكشن الأجنبية، وتقدم في بعض الأوقات أفلام كعرض أول حصري، ولها عدد كبير من المتابعين من محبي مشاهدة أفلام الأكشن، وليس معني هذا أن القناة تعرض فقط الأفلام التي تحتوي على قتل وحركة، ولكن القناة تعرض بعض الأفلام التي تحتوي على الألغاز والرومانسية.

تردد قناة mbc action علي قمر النايل سات وعرب سات

حرصا منا فقد قومنا بتوفير العديد من ضمن ترددات هذه القناة، حرصا منا على مساعدتكم في الاستمتاع بهذه القناة، وبما تقوم بعرضه وبثه على شاشتها، وإليكم احد الترددات قناة mbc action:

القمر / النايل سات

التردد / 11476

معدل الترميز / 27500

معامل تصحيح الخطأ / 5 /6

الاستقطاب V

القمر / عرب سات

التردد / 12284

معدل الترميز / 27500

معامل تصحيح الخطأ 5 /6

الاستقطاب V