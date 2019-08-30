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تردد قناة ام بي سي مصر على نايل سات لمشاهدة برنامج الحكاية مع عمرو أديب

كتب حازم محمودفي آخر تحديث
تردد قناة ام بي سي مصر على نايل سات لمشاهدة برنامج الحكاية مع عمرو أديب
تردد قناة ام بي سي مصر mbc misr الجديد 2018 على نايل سات

تردد قناة ام بي سي مصر  2019 واحد من أكثر الترددات التي حازت علي اهتمام الكثير من المشاهدين في مصر، وذلك لما تقدمه قناة ام بي سي مصر من برامج حصرية متميزة تجذب  انتباه جميع متابعي الوطن العربي، حيث تعرض القناة باقة مميزة من أقوى الأفلام العربية أسبوعيا، كما تقدم يوميا عدد كبير من المسلسلات العربية المميزة جدا ومن أهمها حاليا مسلسل الحلال، بجانب هذا تعرض قناة ام بي سي مصر مجموعة جديدة من البرامج الفاكهية والمضحكة منها برنامج شكشك شو المميز، كما تنفرد أيضا بعرض عدد من برامج التوك شو القومية وهما برنامج الحكاية مع الإعلامي المتميز عمرو أديب.

ورغبتا منا في موقع نجوم مصرية في تقديم كل ما هوا جديد لكل متابعينا فسوف نقدم لكم في هذا المقال تردد قناة ام بي سي مصر الجديد، مع عرض موجز لأهم ما يعرض علي القناة من برامج، بالإضافة إلي لمحه سريعة عن قناة ام بي سي مصر ومجموعه قنوات ام بي سي، كما نعرض لكم في نهاية الموضوع تردد جميع قنوات ام بي سي.

تردد قناة ام بي سي مصر mbc misr

تردد قناة ام بي سي مصر
القمرالترددمعامل الخطأمعدل الترميزالاستقطاب
نايل سات120155/627500V

تردد قناة ام بي سي مصر علي النايل سات نقدمه لكم في الجدول التالي، حيث يمكنكم ضبط أجهزه استقبالكم للتمتع بكل ما تعرضه علي شاشتها من برامج متميزة.

معلومات حول قناة ام بي سي مصر mbc misr .

قناة ام بي سي مصر هي واحده من القنوات التي تتبع مجموعه قنوات ام بي سي السعودية،  ومنذ انطلاق قناة ام بي سي مصر واستطات لفت أنظار الكثير من المشاهدين في مصر، وعلي الرغم من تخصيص إدارة مجموعة قنوات ام بي سي لقناة ام بي سي مصر لخدمة المشاهد المصري، وتقديم معظم المحتوي الخاص بها للمصرين، إلا أن القناة استطاعت بفضل ما تعرضه من برامج في كسب شعبيه واسعة جدا في كل أنحاء الوطن العربي، ومن أهم ما يميز قناة ام بي سي مصر هوا مجانية القناة حيث تعرض القناة برامجها كاملة طوال الأسبوع دون الحاجة إلي أي اشتراك، جميع هذه العوامل مكتملة ساعدت علي اهتمام المتابعين بالبحث عن تردد قناة ام بي سي مصر.

تردد قناة ام بي سي مصر
تردد قناة ام بي سي مصر

قناة ام بي سي مصر mbc misr واهم ما يعرض عليها من برامج.

تمتلك قناة ام بي سي مصر إنتاج ضخم جدا ساعدها علي الانتشار، ولفت انتباه العديد من المشاهدين في مختلف الفئات العمرية إلي ضرورة الحصول علي تردد قناة ام بي سي مصر ، فقد أنتجت القناة العديد من البرامج لكثير من نجوم الساحة الإعلامية، مثل باسم يوسف مقدم برنامج البرنامج الذي حقق نسب مشاهده عالية جدا،  كما أنتجت أيضا للفنان محمد هنيدى، والفنان رامز جلال.

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تردد جميع قنوات سي بي سي.

ومن أهم ما يعرض حاليا علي قناة ام بي سي مصر برنامج يحدث في مصر المقدم من الإعلامي شريف عامر، والذي يختص بمناقشه كافه الأحداث الاجتماعية والسياسية التي تحدث في مصر يوميا، كما تقدم أيضا قناة ام بي سي مصر واحد من أهم البرامج الكوميدية في مصر في الوقت الحالي و هو مسرح مصر الذي استطاع تحقيق نسب مشاهدات فاقت كل التوقعات في فتره قصيرة جدا، حيث يقوم ببطولته عدد من النجوم الشباب بالاشتراك مع النجم الكبير اشرف عبدالباقي. أما عن برامج الطهي فقد تعاقدت قناة ام بي سي مصر مع الشيف حسن الذي يعد واحد من ابرز مقدمي برامج الطهي في مصر، كل هذه البرامج الحصرية ساعدت علي اهتمام جميع المشاهدين بالبحث عن تردد قناة ام بي سي مصر.

تردد قناة ام بي سي مصر mbc misr الجديد 2018 على نايل سات
تردد mbc misr

 

جميع ترددات مجموعه  قنوات ام بي سي mbc .

بالإضافة إلي تردد قناة ام بي سي مصر السابق بيانه نقدم لكم متابعينا الكرام في هذا المقال جميع الترددات الخاصة  بمجموعه قنوات ام بي سي فيمكنكم التعرف عليها من خلال الضغط هنا، كما يمكنكم أيضا معرفة تردد قناة ام بي سي بوليود والمتخصصة في عرض الأفلام و المسلسلات الهندية من هنا ، و نقدم لكن أيضا تردد قناة ام بي سي اكشن الذي يمكنكم التعرف عليه من هنا .

جدول برامج قناة ام بي سي مصر اليوم.

تعرض قناة ام بي سي مصر باقة مميزه جدا من أهم البرامج الحوارية والفنية والسياسية اليوم،و نستعرض سويا فيما يلي جدول البرامج المقدمة عبر تردد قناة ام بي سي مصر ومواعيدها.

يحدث في مصر11:33pm
اللعيب12:27am
Wipeout01:42am
صلاة الجمعة02:54am
قصص الآيات في القرآن03:34am
اللهم تقبل04:07am
عشم إبليس04:54am
عشم إبليس05:36am
عشم إبليس06:15am
عشم إبليس06:53am
عشم إبليس07:25am
عشم إبليس07:57am
عشم إبليس08:32am
الجمعة في مصر09:00am
وش السعد11:00am
تحدي الخوف12:02pm
الحكاية01:00pm
عايز أتجوز02:30pm
اللعيب03:00pm
وش السعد04:15pm
الجمعة في مصر06:04pm
رسايل07:57pm
رسايل08:29pm
رسايل09:05pm
رسايل09:37pm
اللهم تقبل10:09pm
تحدي الخوف10:56pm
الحكاية11:57pm

برنامج من روسيا مع التحية

مع انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لهذا العام حاولت قناة ام بي سي مصر مواكبة هذا الحدث العظيم، فأطلقت قناة mbc misr برنامج من روسيا مع التحية وهوا برنامج من تقديم الإعلامي مهيب عبدالهادي يعرض يوميا في الساعة الحادية عشر مساءا، يتناول البرنامج نتائج المباريات وأخر أخبار اللاعبين والفرق كما يقدم تقارير عن كل أجواء كأس العالم، وكان لهذا البرنامج أثر كبير عن اهتمام محبي كرة القدم بالحصول على تردد قناة ام بي سي مصر 2018 للتعرف على أخر مستجدات كأس العالم.

و بهذا العرض نكون قد انتهينا من تقديم تردد قناة ام بي سي مصر كما عرضنا لكم جميع الترددات الخاصة بمجموعة قنوات ام بي سي وفي حال حدوث أي تغير سنوافيكم به فورا.

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عن الكاتب

حازم محمود

متابع جيد جدا لكافه الاحداث الرياضيه والسياسية في مصر ... الهوايات لعب كره القدم ركوب الخيل السفر والكتابة و التدوين الألكتروني.

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