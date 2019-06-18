تردد قناة MBC عراق على قمر النايل سات (HD-SD ) channal signal إم بي سي عراق 2019







نقدم لكم اليوم تردد قناة MBC عراق على قمر النايل سات حيث يرغب الكثيرون في تحديث الترددات أو ترجمة القناة ومتابعة برامج إم بي سي عراق، عرضت القناة منذ نشأتها عدداً من البرامج الهامة التي تهم العراقيين خاصاً والخليج عاماً فهي قائمة على فكرة تقديم كل ما يهم ويفيد المواطن العراقي، قدمت العديد من المسلسلات العربية وقدمت القناة العديد من البرامج الهادفة بالرغم من حداثه عهدها إلا أن إم بي سي عراق قد نجحت بشكل كبير في اجتذاب الجماهير العراقية.







تردد قناة إم بي سي عراق

أذاعت قناة إم بي سي عراق العديد من البرامج الرمضانية مثال الهيبة3 أو جبل الحلال حتى بدأ الناس يبجثون عن تلك المناطق ليتعرفوا عليها من قرب أكثر كما قدمت ” باب الحارة ” وغيرة من البرامج التليفزيونية بحثاً عن التميز بين ما يعرض على الشاشات العربية الأخرى المختلفة.







تردد قناة MBC عراق على النايل سات HD







تردد قنوات أفلام أجنبي على النايل سات لمتابعة كافة الأفلام والمسلسلات الأجنبية

برامج القناة إم بي سي عراق







على تراز مسلسلات ال سيت كوم تقدم القناة برنامج ” الكومة D ” وهو من البرامج الكوميدية.

برنامج فني غنائي يفدمه حاتم العراقي يتناول فيه مع ضيوفه كامل الجوانب الفنية من شعر وغناء وكتابة وطرب وهو برنامج ممتع لهواه الفن.

برنامج الحوار والمواقف ” الليلة وبه دعدوش”.

برنامج لكوميديا ” بث نكات”.

تردد قناة MBC عراق على العرب سات