تردد قناة إم بي سي mbc الجديد على نايل سات لمتابعة برنامج كلام نواعم

تردد قناة إم بي سي الجديد 2018 على النايل سات، من أكثر الترددات بحثا في الوطن العربي لما تتميز به مجموعه قنوات إم بي سي من برامج مميزه جدا، تقدم قناة إم بي سي عدد من البرامج الحصرية التي جعلتها تعتلي ترتيب قنوات المنوعات في الوطن العربي من حيث عدد المتابعين لها، وذادت بشده من المشاهدين الباحثين عن تردد قناة mbc، و نعرض لكم فى موقع “نجوم مصرية” تردد قناة إم بي سي كما نعرض عليكم أيضا بعض البرامج المميزة التي تقدم علي شاشه قناةmbc واهمها برنامج the voice الموسم الرابع .

قناة mbc .

تصنف قناة إم بي سي علي أنها قناة عائليه ترفيهية تختص بتقديم برامج المنوعات، بالإضافة إلي عرض القناة عدد مميز من المسلسلات المصرية والخليجية دفعت المشاهد العربي إلي البحث عن تردد قناة mbc، وتعتبر قناة MBC هي القناة الأم لمجموعه قنوات إم بي سي التي انطلق بعدها قنوات إم بي سي تباعا، ومنذ انطلاق قناة إم بي سي ولها من الجمهور والمتابعين ما يكفيها لتتصدر على الكثير من القنوات العربية وخصوصا السعودية.

تردد قناة إم بي سي علي نايل سات.

القمر التردد الاستقطاب معامل الخطأ معدل الترميز نايل سات 11470 عمودى 5/6 27500 عرب سات 11270 عمودى 5/6 27500

من خلال الجدول السابق ذكره يمكن الحصول علي تردد قناة إم بي سي 2018 والتمتع بكل ما تقدمة القناة من برامج حصرية مميزه.

برامج و مسلسلات قناة إم بي سي Mbc .

تعرض قناة إم بي سي عد من المسلسلات المميزة من أهمها مسلسل حلاوة الدنيا بطولة هند صبري وظافر العابدين، ومسلسل غرابيب سود، ومسلسل أنت وطني، إما عن البرامج المميزة التي تقدمها القناة فيأتي علي رأسها برنامج the voice والذي سنتناوله بالتفصيل في هذا المقال، كما تعرض أيضا القناة برنامج صدي الملاعب، وبرنامج صباح الخير يا عرب، الذي يعرض أهم واحدث الأخبار يوميا وبرنامج من الصفر.

جدول مواعيد قناة ام بي سي

في الجدول التالي نقدم لكم بيان بمواعيد جميع البرامج والمسلسلات المقدمة عبر تردد قناة ام بي سي الفضائية اليوم بتوقيت القاهرة

كلام نواعم 11:09pm يجمع 12:05am تخاريف 12:50am الديرفة 02:14am مأمون وشركاه 02:59am في أسبوع MBC 03:59am أرض النفاق 06:00am تكتيك 06:52am همسة 07:00am دراما 08:00am الحساب يجمع 09:00am الديرفة 09:59am MBC أخبار 10:59am سوق عكاظ 11:29am صدى الملاعب 01:59pm مأمون وشركاه 03:00pm هربانة منها 03:59pm الحساب يجمع 04:59pm الحساب يجمع 05:15pm الديرفة 05:50pm همسة 06:54pm صدى الملاعب 07:50pm أساطيرولوجي 08:50pm تكتيك 08:54pm هربانة منها 09:00pm مأمون وشركاه 09:50pm همسة 10:55pm الحساب يجمع 11:54pm

برنامج the voice المعروض علي قناة إم بي سي .

يعتبر برنامج the voice واحد من اقوي وأفضل البرامج حاليا في مصر وفي الوطن العربي كله، يصنف برنامج the voice بأنه برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية ذات الأصوات المميزة، يقدمه عدد من نجوم العرب وهم عاصي الحلاني، وأحلام ومحمد حماقي، واليسا، اكتسب البرنامج شهره واسعة جدا منذ أن تم عرضه للمرة الأولي لما يتضمنه من إثارة وتشويق، فضلا عن انه ينتقي عدد من المواهب المميزة فعلا والتي تمتلك أصوات قويه للغاية، ساعد برنامج the voice علي كثرة عدد الأشخاص المهتمين بالحصول علي تردد mbc.

تردد قناة إم بي سي ماكس mbc max.

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max القمر التردد الترميز الاستقطاب نايل سات 11470 27500 عمودي عرب سات 12284 27500 عمودي عرب سات 11270 27500 عمودي نايل سات 11476 27500 عمودي

تردد قناة إم بي سي اكشن mbc action.

تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action عرب سات 27500 5/6 12284 (v) عرب سات 27500 5/6 11270 (v) نايل سات 27500 5/6 11476 (v) نايل سات 27500 5/6 11470 (v)

تردد قناة إم بي سي بوليود للأفلام الهندية mbc bollywood

القمر التردد معامل الخطأ معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 11938 3/4 27500 H

تردد قناة إم بي سي مصر mbc misr.

تردد قناة ام بي سي مصر mbc misr . القمر التردد معامل الخطأ معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 12015 5/6 27500 V

