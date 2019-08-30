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تردد قناة إم بي سي mbc الجديد على نايل سات لمتابعة برنامج كلام نواعم

كتب حازم محمودفي آخر تحديث
تردد قناة إم بي سي mbc الجديد على نايل سات لمتابعة برنامج كلام نواعم
تردد قناة إم بي سي - تردد mbc

تردد قناة إم بي سي الجديد 2018 على النايل سات، من أكثر الترددات بحثا في الوطن العربي لما تتميز به مجموعه قنوات إم بي سي من برامج مميزه جدا، تقدم قناة إم بي سي عدد من البرامج  الحصرية التي جعلتها تعتلي ترتيب قنوات المنوعات في الوطن العربي من حيث عدد المتابعين لها، وذادت بشده من المشاهدين الباحثين عن تردد قناة mbc، و نعرض لكم فى موقع “نجوم مصرية” تردد قناة إم بي سي كما نعرض عليكم أيضا بعض البرامج المميزة التي تقدم علي شاشه قناةmbc واهمها برنامج the voice الموسم الرابع .

قناة mbc .

تصنف قناة إم بي سي علي أنها قناة عائليه ترفيهية تختص بتقديم برامج المنوعات، بالإضافة إلي عرض القناة عدد مميز من المسلسلات المصرية والخليجية دفعت المشاهد العربي إلي البحث عن تردد قناة mbc، وتعتبر قناة MBC هي القناة الأم لمجموعه قنوات إم بي سي التي انطلق بعدها قنوات إم بي سي تباعا، ومنذ انطلاق قناة إم بي سي ولها من الجمهور والمتابعين ما يكفيها لتتصدر على الكثير من القنوات العربية وخصوصا السعودية.

تردد قناة إم بي سي علي نايل سات.

القمرالترددالاستقطابمعامل الخطأمعدل الترميز
نايل سات11470عمودى5/627500
عرب سات11270عمودى5/627500
تردد قناة إم بي سي - تردد mbc
تردد قناة إم بي سي – تردد mbc

من خلال الجدول السابق ذكره  يمكن الحصول علي تردد قناة إم بي سي  2018 والتمتع بكل ما تقدمة القناة من برامج حصرية مميزه.

برامج و مسلسلات قناة إم بي سي Mbc .

تعرض قناة إم بي سي عد من المسلسلات المميزة من أهمها مسلسل حلاوة الدنيا بطولة هند صبري وظافر العابدين، ومسلسل غرابيب سود، ومسلسل أنت وطني، إما عن البرامج  المميزة التي تقدمها القناة فيأتي علي رأسها برنامج the voice  والذي سنتناوله بالتفصيل في هذا المقال، كما تعرض أيضا القناة برنامج صدي الملاعب، وبرنامج صباح الخير يا عرب، الذي يعرض أهم واحدث الأخبار يوميا وبرنامج من الصفر.

جدول مواعيد قناة ام بي سي

في الجدول التالي نقدم لكم بيان بمواعيد جميع البرامج والمسلسلات المقدمة عبر تردد قناة ام بي سي الفضائية اليوم بتوقيت القاهرة

كلام نواعم11:09pm
يجمع12:05am
تخاريف12:50am
الديرفة02:14am
مأمون وشركاه02:59am
في أسبوع MBC03:59am
أرض النفاق06:00am
تكتيك06:52am
همسة07:00am
دراما08:00am
الحساب يجمع09:00am
الديرفة09:59am
MBC أخبار10:59am
سوق عكاظ11:29am
صدى الملاعب01:59pm
مأمون وشركاه03:00pm
هربانة منها03:59pm
الحساب يجمع04:59pm
الحساب يجمع05:15pm
الديرفة05:50pm
همسة06:54pm
صدى الملاعب07:50pm
أساطيرولوجي08:50pm
تكتيك08:54pm
هربانة منها09:00pm
مأمون وشركاه09:50pm
همسة10:55pm
الحساب يجمع11:54pm

برنامج the voice  المعروض علي قناة إم بي سي .

يعتبر برنامج the voice واحد من اقوي وأفضل البرامج  حاليا في مصر وفي الوطن العربي كله، يصنف برنامج the voice بأنه برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية ذات الأصوات المميزة، يقدمه عدد من نجوم العرب وهم عاصي الحلاني، وأحلام ومحمد حماقي، واليسا، اكتسب البرنامج شهره واسعة جدا منذ أن تم عرضه للمرة الأولي لما يتضمنه من إثارة وتشويق، فضلا عن انه ينتقي عدد من المواهب المميزة فعلا والتي تمتلك أصوات قويه للغاية، ساعد برنامج the voice علي كثرة عدد الأشخاص المهتمين بالحصول علي تردد mbc.

تردد قناة إم بي سي ماكس mbc max.

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max
القمرالترددالترميزالاستقطاب
نايل سات1147027500عمودي
عرب سات1228427500عمودي
عرب سات1127027500عمودي
نايل سات1147627500عمودي
تردد قناة إم بي سي ماكس 2018 mbc max
تردد قناة إم بي سي ماكس – تردد mbc max

و يمكنكم معرفه معلومات أكثر حول قناة إم بي سي ماكس من هنا .

تردد قناة إم بي سي اكشن mbc action.

تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action
عرب سات27500  5/612284 (v)
عرب سات27500  5/611270 (v)
نايل سات27500  5/611476 (v)
نايل سات27500  5/611470 (v)
تردد قناة إم بي سي اكشن 2018 mbc action
تردد قناة إم بي سي اكشن 2018 mbc action

و يمكنكم معرفة معلومات أكثر حول قناة إم بي سي اكشن واهم الأفلام التي تقدم عليها من هنا

تردد قناة إم بي سي بوليود للأفلام الهندية  mbc bollywood

القمرالترددمعامل الخطأمعدل الترميزالاستقطاب
نايل سات119383/427500H
تردد قناة ام بي سي بوليود الجديد mbc bollywood 2018
تردد قناة ام بي سي بوليود الجديد mbc bollywood 2018

وللاضطلاع علي معلومات أكثر حول القناة يمكنكم زيارة الموضوع التالي.

تردد قناة إم بي سي مصر mbc misr.

تردد قناة ام بي سي مصر mbc misr .
القمرالترددمعامل الخطأمعدل الترميزالاستقطاب
نايل سات120155/627500V

تردد قناة ام بي سي مصر mbc misr الجديد 2018 على نايل سات

و لتفاصيل أكثر عن تردد قناة إم بي سي مصر برجاء الدخول هنا.

و بهذا يمكنكم متابعينا استقبال تردد قناة mbc علي الترددات السابق ذكرها وفي حال مواجهتكم أي مشاكل برجاء ترك تعليق علي هذا المقال .

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عن الكاتب

حازم محمود

متابع جيد جدا لكافه الاحداث الرياضيه والسياسية في مصر ... الهوايات لعب كره القدم ركوب الخيل السفر والكتابة و التدوين الألكتروني.

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