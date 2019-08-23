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الآن تردد قناة KSA السعودية الرياضية الصحيح أغسطس 2019 دوري بلس الناقلة كافة مباريات الدوري السعودي عبر القمر نايل سات .. عرب سات

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
الآن تردد قناة KSA السعودية الرياضية الصحيح أغسطس 2019 دوري بلس الناقلة كافة مباريات الدوري السعودي عبر القمر نايل سات .. عرب سات
تردد قناة KSA السعودية الرياضية تامر

تردد قناة KSA السعودية الرياضية الجديد والتي أصبحت في فترة وجيزة القناة الرياضية السعودية الأولى، وسنعرض من خلال هذا التقرير الترددات الخاصة بقناة السعودية الرياضية KSA، حيث تبث القناة حالياً على القمر الصناعي النايل سات وكذلك القمر عرب سات، وقد بدأت القناة بثها منذ عدة اشهر واستطاعت جذب الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في كافة أرجاء البلاد العربية، خاصة وأنها تبث عبر القمر المصري نايل سات، وهو ما لم يتوفر للقناة المنافسة لها بالمملكة وهى قناة إم بي سي برو والتي فقدت الكثير من متابعيها بعد توقف بثها على نايل سات.

ومن خلال هذا التقرير سنعرض الجدول التالي، والذي يشرح ويوضح كيفية الحصول على التردادات الخاصة بالقنوات سالفة الذكر، والذي بإتباع الجدول سيمكنكم الحصول على مشاهدة جيدة لجميع القنوات السابقة، وفي حال وجود تساؤل أو استفسار في تعليق على هذا التقرير، ويسعدنا الرد على جميع التساؤلات والاستفسارات.

ردد قناة KSA السعودية الرياضية الصحيح

ترددات قنوات KSA السعودية الرياضية الجديدة

  • قناة KSA 1
  • قناة KSA 2
  • قماة KSA 3
  • قناة KSA W 4
القمرالترددالقطبيةمعدل الترميزالجودة
نايل سات12149أفقي H27500SD
نايل سات12284عمودي V27500HD
عرب سات12015عمودي V27500SD

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية HD

القمرالترددالاستقطابالترميز
النايل سات12284عمودي27500
العرب سات12149أفقي27500

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية SD

من خلال الجدول التالي نعرض عليكم تردد قناة الرياضية السعودية بالتقنية العادية SD وهي أيضا عالية الجودة للصوت والصورة، وتبث القناة برامجها بهذه التقنية على القمر المصري نايل سات، وكذلك القمر العربي عرب سات.

القمرالترددالاستقطابالترميز
النايل سات12149أفقي27500
العرب سات12015عمودي27500

تردد السعودية الرياضية الأولى والثانية

الترددالاستقطابمعامل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
12248رأسي أو عمودي275003/4

تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر 6

الترددالاستقطابمعدل الترميزالتصحيح
11976عمودي275005/6

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كما أعلنت القناة أيضا عن انضمام كلا من  خليل الفهد وفهد المساعد ومسفر الخثعمي وعمار باحكيم وعمر المقري، ويشار أيضا إلى أن قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS ستنقل ما تبقى من منافسات الدوري السعودي على قنواتها.

ومن الجدير بالذكر أنه قد جاء إطلاق مجموعة قنوات KSA SPORTS الرياضية، وذلك  تفعيلًا للاتفاقية المبرمة بين المستشار تركي آل الشيخ مع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة داود الشريان.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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