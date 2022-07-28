تردد قناة Cn Arabia وقنوات الأطفال للكرتون الجديد 2022

يعتبر تردد قناة Cn Arabia الجديد لعام 2022 من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها في الإنترنت، حيث أنها تتميز عن غيرها من القنوات بحب الأطفال لها، كما أنها تحتوي على أشهر أفلام الكرتون التي يفضلها الأطفال، كذلك زاد البحث عنها في الفترة الأخيرة من كثير من الأشخاص الذين يحبون مثل هذه المسلسلات والأفلام الكرتونية، بالإضافة إلى أن أولياء الأمور دائما يبحثون عن قنوات الأطفال التي يحبها أطفالهم.

تردد قناة Cn Arabia الجديد عام 2022

● تردد قناة كرتون: 12226.

● معدل الترميز: 27500.

● معامل تصحيح الخطأ: ¾.

● الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة بطوط الجديد 2022

● تردد بطوط كيدز: 11594.

● الاستقطاب: أفقي.

● معامل تصحيح الخطأ: ¾.

● معدل الترميز: 27500.

تردد قناة روتانا كيدز 2022

● تردد قناة روتانا كيدز: 11296.

● الاستقطاب: أفقي.

● معدل الترميز: 27500.

● معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة ميكي الجديد 2022

● تردد قناة ميكي: 11528.

● معدل الترميز: 27500.

● معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

● الاستقطاب: أفقي.

قناة سمسم الجديد 2022

● تردد قناة سمسم: 11483.

● معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

● الاستقطاب: أفقي.

● معدل الترميز: 27500.

قناة كراميش الجديدة 2022

● تردد قناة كراميش: 11603.

● معدل الترميز: 27500.

● معامل تصحيح الخطأ: ¾.

● الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور الجنة 2022

● تردد قناة طيور الجنة: 11393.

● معدل الترميز: 27500.

● الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022

● تردد قناة طيور بيبي: 11396.

● معدل الترميز: 27500.

● الاستقطاب: عمودي.