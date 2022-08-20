تردد قناة cbc على النايل سات “سي بي سي” بدون تشفير وأهم برامج القناة

ننقل لكم تردد قناة cbc المجاني، حيث حصدت محركات البحث في الفترة الأخيرة عدداً كبيراً من المشاهدين الذين يقومون بالبحث عن تردد قناة سي بي سي، وهذا لأنها تقوم بعرض عدد كبير من أفضل المسلسلات الدرامية المختلفة على شاشتها، وسواء كانت هذه المسلسلات حصرية أو معادة، غير أنها تقوم بإعادة عرض الحلقات في مواعيد خاصة على مدار اليوم، كما تضم القناة مجموعة من أفضل الإعلاميين والخبراء الاستشاريين ونخبة من أبرز النجوم، وفيما يلي سنوضح أكثر من تردد لقناة CBC.

تردد قناة cbc 2022 على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: HD

التشفير: القناة غير مشفرة.

تردد آخر قناة cbc على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11488

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: HD

التشفير: القناة غير مشفرة.

تردد بديل لقناة سي بي سي على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11390

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الجودة: HD

التشفير: لا يوجد تشفير.

برامج قناة cbc

تقوم قناة CBC بعرض العديد من البرامج المتنوعة على شاشتها، منها برامج سياسية وبرامج دينية وأخرى ترفيهية، وبفضل هذه البرامج أصبح عدد المشاهدة وعدد المتابعين في تزايد مستمر، حتى أصبح بعض المشاهدين يواصلون متابعة القناة على مدار اليوم، ومن البرامج المقدمة على قناة CBC: