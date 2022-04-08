تردد قناة cbc الجديد لشهر 4 لسنة 2022

خالد المتولي

تعد قناة cbc واحدة من أفضل القنوات في مصر والشرق الأوسط، لما تقوم بتقديمه من برامج ومسلسلات رمضان التي تأتي بشكل حصري على هذه القناة، تم تغيير تردد القناة مؤخرا، وفيما يلي سنقوم بعرض تردد قناة cbc الجديد.

تردد قناة cbc الجديد لشهر 4 لسنة 2022

 تردد قناة سي بي سي على نايل سات :

كانت مجموعة قنوات سي بي سي قد أعلنت أنه تم تغيير الترددات الخاصة بهم، ونوهت المجموعة أن يجب تغيير التردد إلى التردد الجديد، ذلك لمتابعة البرامج والمسلسلات التي يتم عرضها على القنوات الخاصة بهم، تردد قناة cbc دراما الجديد على النايل سات هو : 11785، واستقطاب أفقي، مع معدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة cbc اكسترا الجديد هو :11390، استقطاب افقي، مع معدل ترميز 27500، مع معامل تصحيح الخطأ 4/3.

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أسماء ومواعيد المسلسلات التي يتم عرضها على قناة cbc في رمضان 2022:

يتم عرض مسلسل سوتس بالعربي في تمام الساعة 9:00 مساءاً، وهو مسلسل معرب من مسلسل تركي بطولة كل من أسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود.

يعرض مسلسل يوتيرن في الساعة 6:15 مساء بتوقيت القاهرة، بطولة الفنان توفيق عبد الحميد، نانسي صلاح، كريم قاسم، ومحمود حجازي.

يتم عرض مسلسل فاتن أمل حربي في تمام الساعة 7:35 مساءً بتوقيت القاهرة وهو بطولة نيللي كريم، هاله صدقي، وفادية عبد الغني.

يعرض مسلسل ملف سري في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة هاني سلامه، محسن محيي الدين، ماجد المصري، ميرهان حسين.

مسلسل راجعين يا هوى يتم عرضه الساعة 11:35 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو بطولة خالد النبوي، والفنانة نور اللبنانية، المسلسل قصة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشه.

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خالد المتولي

بكالوريوس علوم قسم جيوفيزياء - خبرة 8 شهور في On-page Seo وكتابة المحتوى



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