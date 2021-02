“إشارة جيدة” تردد قناة bein sports الإخبارية المفتوحة 2021 ترددات بي إن سبورت الجديدة

يتم الحصول على خدمة beIN ON DEMAND على رسيفر beIN PVR Plus or beIN PVR Box من خلال القيام بخطوتين وهما (توصيل الرسيفر بقرص صلب أو وضع جهاز فلاش USB وتكون سعة التخزين 32GB كحد أدنى، توصيل الجهاز بالإنترنت عن طريق واي فاي أو الكايبل).

التوصيل من خلال الواي فاي: يتم الضغط على زر bein بالقائمة على جهاز التحكم واختيار إعداد الشبكة، ثم اختيار إعدادات “واي فاي” واختيار الشبكة الخاصة بك وإدخال كلمة المرور، ثم قم بإعادة تشغيل الجهاز من أجل تفعيل التغييرات التي قمت بإجرائها، ثم الضغط على زر bein مرة أخرى وقم باختيار ON DEMAND.

التوصيل من خلال الكايبل: يتم عن طريق توصيل الجهازين بإدخال الكايبل بالمنفذ الموجود في خلف الرسيفر واستمتع بما يزيد عن 1000 ساعة من المواد الترفيهية والأفلام والرياضة، ويتم الحصول على قناة بي إن نيوز من خلال إدخال تردد قناة bein sports الإخبارية المرفق.