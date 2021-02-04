“إشارة جيدة” تردد قناة bein sports الإخبارية المفتوحة 2021 ترددات بي إن سبورت الجديدة

ننشر لمتابعينا الكرام تردد قناة bein sports الإخبارية المفتوحة 2021 بعد أن تم الإعلان عن تغيير الترددات في مطلع العام الماضي، وذلك إجابةً من موقعنا وتلبيةً منه للسائلين عن تردد قنوات بي إن سبورت الجديدة 2021، وكانت قد أوضحت مجموعة قنوات bein sports بأنه سيتم تغيير ترددات bein على القمر الصناعي نايل سات، وطلبت من كافة مشاهديها بأن يقوموا بتحديث الترددات لتلافي فقدان القنوات، وتوفر مجموعة قنوات bein قناتان مجانيتان وهما (قناة bein sports، قناة bein sports الإخبارية).

ويتم الحصول على قنوات بين سبورت المجانية من خلال إدخال تردد قناة bein sports الإخبارية الجديد المعلن عنه رسمياً من خلال قنوات bein، حيث يتم الاستفادة من هذه القنوات عن طريق إدخال الترددات الصحيحة للقنوات المتاحة، كما تتيح إمكانية مشاهدة هذه القنوات من خلال موقع bein sports الإلكتروني من خلال موقع bein connect الرسمي أو من خلال تطبيق iOS أو تطبيق Android، ومن خلال المقال نوفر ترددات بين سبورت المفتوحة الجديدة 2020، وطريقة تحديث أجهزة استقبال بين سبورت.

تردد قناة bein sports الإخبارية 2020

قناة bein sports الإخبارية هي قناة تابعة لمجموعة قنوات بي إن سبورت الفضائية، وتتيح مجموعة بي إن قناتها الإخبارية بشكل مجاني على القمر الصناعي نايل سات، حيث يمكنكم التعرف على تردداتها الجديدة من خلال الجدول التالي:

القمر الصناعي التردد القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ Transmission Modulation نايل سات 12604 H 27500 2/3 DVB-S2 8PSK نايل سات 11054 H 27500 2/3 DVB-S2 8PSK نايل سات 11013 H 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

ترددات قنوات بي ان سبورت 2021 الجديدة

يمكنكم الحصول على ترددات قنوات بي ان سبورت المفتوحة والمشفرة على الأقمار الصناعية (نايل سات – عرب سات – يوتلسات – سهيل سات) لمتابعة مباريات اليوم ومعرفة أخر الأخبار الرياضية ومتابعة الاستوديو التحليلي للمباريات من خلال الفيديو التالي:

موعد مباراة الأهلي اليوم

يمكنكم التعرف على موعد ووقت مباراة الأهلي والدحيل اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة وتردداتها كاملةً من خلال التالي:

كيفية استقبال قناة بي ان سبورت الإخبارية

تحديث ترددات قنوات bein الجديدة 2021

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت بشكل رسمي عن تغيير ترددات القنوات على القمر الصناعي نايل سات bein sport news اعتباراً من تاريخ 1 يناير، ودعت كافة المشاهدين بتعديل الترددات وتغييرها إلى الترددات الجديدة لتلاقي حدوث أي انقطاع في الخدمة على قمر نايلسات، كما دعت أيضاً إلى تحديث أجهزة الاستقبال وتحميل تردد قنوات bein sports الجديدة.

وفي تساؤل لأحد المتابعين لصفحة باقة bein الترفيهية عن افتراض تحديث الترددات بشكل تلقائي عن طريق رسيفر bein الخاص، فقد أجاب الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأنه يتم تحديث ترددات قنوات bein 2019 بشكل تلقائي، ولكن رسيفر الجزيرة القديم يجب إضافة الترددات إليه، بالإضافة إلى رغبة البعض في إضافة تردد قناة bein sports الإخبارية 2020 والقنوات الأخرى يدوياً.

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية يوتلسات

أصبحت قنوات bein sports مجموعة إعلامية رائدة ومستقلة بعد أن انفصلت عن شبكة الجزيرة للإعلام، وتضم ما يزيد عن 3700 موظف بالمجموعة، وتحتوي على أكثر من 60 قناة تبث تقريباً 7500 ساعة مجموع البث المباشر شهرياً، ويتم الحصول على قناة bein sports الإخبارية على القمر الصناعي يوتلسات @ °8 درجات غرب من خلال ضبط الترددات التالية:

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة bein sports سهيل سات

يمكنكم الحصول على قناة بي إن سبورت الإخبارية عبر القمر الصناعي سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق من خلال إدخال التردد التالي:

التردد: 11566

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3.

قنوات bein sports المجانية والمشفرة 2020

كيف يتم تجديد الباقة أو ترقيتها؟ إذا كنت من مشتركي bein sports فيتم التجديد أو الترقية من خلال باقة sports التي تتيح أمامك إمكانية ترقية الاشتراك لباقة sports أو Complete، ومن خلال باقة sports Global يتم ترقية الاشتراك لباقة Complete، أما في حال كنت ضمن مشتركي الباقات الترفيهية الحاليين، فيتم ترقية الاشتراك إلى أي باقة ترغب بها، ويمكنك معرفة تاريخ انتهاء صلاحية الاشتراك الخاص بك من خلال الدخول إلى صفحة حسابي على موقع bein الإلكتروني.

كيف يتم إيقاف خاصية التجديد التلقائي لحساب الخدمة الخاص بـ bein connect؟ يتم إلغاء الاشتراك في خدمة بي إن كونكت من خلال حساب المشترك الشخصي، حيث يتم تسجيل الدخول إلى الحساب، ثم الدخول إلى قسم (حسابي/اشتراكي)، ثم الضغط على أيقونة “إلغاء الاشتراك”، ويتم الحصول على قنوات بي إن المجانية من خلال إدخال تردد قناة bein sports الإخبارية 2020 المرفق بالجدول.

يتم تغيير وسيلة الدفع أو تحديثها الخاصة بالمشترك من خلال دخول موقع bein sports الإلكتروني، ثم تسجيل الدخول للموقع بواسطة الحساب الخاص بك، ثم الذهاب إلى قسم حسابي/اشتراكي، ثم الذهاب إلى وسيلة الدفع والضغط على أيقونة “تغيير”.

رابط تجديد اشتراك أو دفع أو ترقية bein الرسمي.

تحديث: أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت اليوم عن إضافة ثلاث قنوات جديدة لباقة الترفيه العامة، وقد جاءت قنوات FOX الجديدة كالتالي (قناة FOX Life رقم 371، قناة FOX Crime رقم 156، قناة FOX Rewayat رقم 167)، ويمكنكم ضبط قنوات بي أن سبورت من خلال إدخال تردد قناة bein sports الإخبارية 2020 الجديدة المرفقة، ومن يرغب في التعرف على جدول مباريات bein يمكنه ذلك من خلال دخول الموقع الرسمي لقنوات بي إن سبورت.

خدمة bein On Demand

أعلنت قنوات bein sports بشكل رسمي عن إمكانية الحصول على العديد من المزايا مع جهاز bein، وذلك عن طريق توصيل الجهاز بخدمة الإنترنت للاستمتاع بعالم ترفيهي واسع به ما يزيد عن 1000 فيلم ومسلسل وبرامج مختلفة للأطفال، ويتم ذلك من خلال خطوات يسيرة عبر خدمة الفيديو عند الطلب “bein On Demand” الإلكترونية، ويكون الحصول على المحتوى المجاني في الخدمة مشروط بفئة الباقة، ويمكنكم متابعة مباريات اليوم من خلال ضبط تردد قناة bein sports الإخبارية 2019 الجديد المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

طريقة توصيل رسيفر beIN 4K Media server بالإنترنت

في حال طلب خدمة الفيديو عند الطلب المشار إليها بالأعلى beIN ON DEMAND، فسوف تحتاج إلى توصيل جهاز الاستقبال الخاص بك بالإنترنت، ويوفر موقع نجوم مصرية لمتابعيه خطوات توصيل الرسيفر بطريقه يسيرة وفقاً لنوع جهاز الاستقبال المتوفر لديك من خلال التالي:

في حال توصيل الرسيفر بالإنترنت عن طريق الـ “واي فاي”، فيتم ذلك من خلال الضغط على زر (bein) الموجود بالقائمة (menu) على جهاز التحكم أو الريموت كنترول، ثم قم باختيار (إعداد الشبكة)، ثم (إعدادات واي فاي)، ثم قم باختيار الشبكة التي سيتم التوصيل عليها وأكتب كلمة المرور الخاصة بها، ثم قم بإعادة تشغيل الرسيفر من أجل تفعيل التغييرات، وبعد فتح الرسيفر مرة أخرى، قم بالضغط مُجدداً على زر bein وقم باختيار ON DEMAND لتبدأ في الاستمتاع بما يزيد عن 1000 ساعة من الأفلام والرياضة والترفيه. في حال تم توصيل الرسيفر بالإنترنت عن طريق “وصلة”، فيتم إدخال الوصلة أو الكايبل في المنفذ الموجود في الناحية الخلفية من جهاز الاستقبال. ويتم متابعة أخبار المباريات عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة من خلال إدخال تردد قناة bein sports الإخبارية المرفق، كما يمكنكم التعرف على جهاز الاستقبال beIN 4K Media server لإتمام الخطوات السابقة من خلال التالي.

خطوات توصيل رسيفر beIN Media server بالإنترنت

يتم توصيل جهاز الاستقبال بالإنترنت من خلال واي فاي أو الكايبل، ففي حال تم التوصيل من الـ واي فاي فيتم من خلال الضغط على زر bein بالقائمة على جهاز التحكم (الريموت كنترول) واختر إعداد الشبكة، ثم قم باختيار إعدادات واي فاي واختر الشبكة الخاصة بك وكلمة المرور، ثم قم بإعادة تشغيل الجهاز من أجل تفعيل التغييرات التي قمت بها، ثم الضغط على زر bein مرة أخرى وقم باختيار ON DEMAND.

أما إن كان يتم التوصيل عن طريق الكايبل Ethernet، فعليك توصيل جهاز الاستقبال بالإنترنت من خلال تركيب الكايبل في المنفذ المخصص لذلك الموجود في خلفية الرسيفر من أجل الاستمتاع بما يزيد عن 1000 ساعة من الأفلام والرياضة والترفيه، ويتم ضبط القنوات التليفزيونية من خلال تردد قناة bein sports الإخبارية الجديد المرفق بالمقال وفقاً لنوع القمر الصناعي، ويمكنكم التعرف على شكل رسيفر beIN Media server من خلال الصورة التالية:

طريقة توصيل رسيفر beIN PVR Plus أو رسيفر beIN PVR Box بالإنترنت

يتم الحصول على خدمة beIN ON DEMAND على رسيفر beIN PVR Plus or beIN PVR Box من خلال القيام بخطوتين وهما (توصيل الرسيفر بقرص صلب أو وضع جهاز فلاش USB وتكون سعة التخزين 32GB كحد أدنى، توصيل الجهاز بالإنترنت عن طريق واي فاي أو الكايبل). التوصيل من خلال الواي فاي: يتم الضغط على زر bein بالقائمة على جهاز التحكم واختيار إعداد الشبكة، ثم اختيار إعدادات “واي فاي” واختيار الشبكة الخاصة بك وإدخال كلمة المرور، ثم قم بإعادة تشغيل الجهاز من أجل تفعيل التغييرات التي قمت بإجرائها، ثم الضغط على زر bein مرة أخرى وقم باختيار ON DEMAND.

التوصيل من خلال الكايبل: يتم عن طريق توصيل الجهازين بإدخال الكايبل بالمنفذ الموجود في خلف الرسيفر واستمتع بما يزيد عن 1000 ساعة من المواد الترفيهية والأفلام والرياضة، ويتم الحصول على قناة بي إن نيوز من خلال إدخال تردد قناة bein sports الإخبارية المرفق.

بيان مجموعة قنوات bein sports رداً على الاتحاد الآسيوي

بعد أن قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قيامه ببث مباريات الأندية السعودية ببطولة دوري أبطال آسيا عبر منصاته الرقمية بالمملكة العربية السعودية فقط، فقد أعلنت مجموعة قنوات bein عن مقاضاة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على نطاق دولي، وذلك لوجود عقداً لحقوق البث الفضائي يقدر بملايين الدولارات.

حيث تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت الحق الحصري في بث مباريات دوري أبطال آسيا بموجب العقد المُبرم بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومجموعة قنوات بي إن سبورت، وبناءً على ذلك؛ فإن ما صرح به الاتحاد يُعد خرقاً لحقوق البث التليفزيوني، ويمكنكم متابعة أخبار المباريات العالمية والمحلية عن طريق إدخال تردد قناة bein sports الإخبارية الجديدة 2020.

أرقام خدمة عملاء bein sports

في حال رغبة أحد مشتركي باقة قنوات بي إن في التواصل مع خدمة العملاء، فيمكنه ذلك من خلال الأرقام المرفقة في التالي:

م الدولة الرقم 1 قطر 133 2 الكويت 22022011 3 البحرين 16197000 4 الجزائر 0982402398 5 تونس 31334934 6 المغرب 0520206363 7 مصر 16162 8 الدول الأخرى 9 واتس آب

مباريات اليوم على بين سبورت bein sports

تقوم قنوات بين سبورت بنقل العديد من البطولات والدوريات العالمية الهامة (دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، البطولة الأوروبية، الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الفرنسي، الدوري الإسباني) عبر قنواتها المشفرة، وتتيح مجموعة قنوات بي إن قناة bein sports news المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات إمكانية متابعة أخبار الرياضة لحظة بلحظة، كما يمكنكم التعرف على تردد قناة TNT الرياضية المغربية وتردد قناة تايم سبورت TIME SPORT الفضائية والأرضية لمتابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية عبر موقع نجوم مصرية.

تحديث: تشاهدون عدداً من المباريات الهامة عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة اليوم بمختلف الدوريات والبطولات الهامة على المستوى العالمي، حيث يمكنكم التعرف على مواعيد مباريات اليوم المنقولة عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة من خلال موقع بي إن سبورت الرسمي (جدول مباريات bein )، ومتابعة أخر الأخبار الرياضية وخاصةً أخبار كرة القدم من خلال قناة بي إن سبورت الإخبارية المجانية على النايلسات، ومن يرغب في متابعة أخر أخبار الرياضة العالمية والمحلية، يمكنه ذلك عن طريق ضبط وإدخال تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة المرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

مباراة الأهلي والدحيل

تم الإعلان عن نقل مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري في كأس العالم للأندية التي من المقرر إقامتها يوم الخميس بتاريخ 4 فبراير 2021م عبر قناة بي ان سبورت اتش دي المفتوحة بتعليق حفيظ دراجي، وسيتم إقامة المباراة على أرضية استاد المدينة التعليمية.

كما سيتم نقل مباريات كأس العالم للأندية المقام في قطر 2021م أيضاً عبر قنوات الكأس الرياضية القطرية 2021، حيث أعلنت مجموعة قنوات alkass الرياضية عن نقل مباراة الأهلي المصري والدحيل والقطري في الدور الثاني عبر القناة الثالثة المفتوحة وعبر القناة السادسة المشفرة لمن يرغب في استقبال القناة المفتوحة، حيث يمكنكم الحصول على ترددات قنوات الكأس 2021 من خلال الفيديو التالي:

ومن يرغب في التعرف على طريقة الحصول على القنوات المفتوحة مجاناً عبر الإنترنت لمشاهدة المباريات المنقولة عبر القنوات المفتوحة، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو المرفق بالسابق.