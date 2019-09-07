تردد قناة Baby TV علي قمر النايل سات







تم بث قناة جديدة عبر القمر الصناعي نايل سات تسمي Baby TV وهي قناة مخصصة للأطفال، و يتم عرض العديد من أفلام الكرتون الجديدة و الأغاني المتنوعة التي تعلم الأطفال التعاون و حب المشاركة، وتتميز قناة Baby TV بأن القائمين عليها خبراء في تنمية عقول الأطفال الذين يساعدون الأطفال من خلال الأغاني و المسلسلات الجديدة بالتعرف على الأشياء من حولهم.







حازت القناة على في فترة قليلة على إعجاب الأطفال والكبار، فهي تعمل على بث محتوى هادف ينمي عقلية الأطفال ويعلي من ثقافتهم، ومحتوى القناة يجمع بين الترفيه والتثقيف والمتعة.

توفر القناة صورة بأعلى جودة و تنقية، حيث تستخدم أحدث التقنيات و أفضل المعدات و أنظمة البث المتنوعة منها أنظمة مرتفعة الجودة HD و أنظمة قياسية SD كي توفر لمتابعيها مشاهدة ممتعة و أكثر نقاء، لذلك أصبحت Baby TV أشهر القنوات التي تعمل في المجال الترفيهي للطفل.







أصبحت قناة Baby من أهم القنوات التي تعمل في المجال التعليمي والترفيهي للطفل، حيث تهتم بالأطفال من سن يوم إلى سن 16 عاما، وهذا الاهتمام نابع من رغبة الآباء والأمهات في تعليم أطفالهم تعليم بناء هادف يسعى إلى نمو عقل الأطفال بشكل صحيح، القناة تابعة لقناة طيور الجنة، وهي محببة للغاية للأطفال والكبار، وتحاول القناة تقديم محتوى هادف وقيم ويناسب العادات والتقاليد العربية، وتسعى دائما إلى تنمية السلوكيات والأخلاق الحميدة لدى الأطفال.

تضم القناة مجموعة رائعة من أفضل البرامج التعليمية و التثقيفية من خلال هذه البرامج:







برنامج الخيال و الإبداع.

برنامج الطبيعة و الحيوانات.







برنامج غني مع الأرقام.

برنامج السيرك قادم.

وتقدم القناة مجموعة من أناشيد الأطفال المميزة، والتي تختلف طريقة غنائها والموسيقى الخاصة بها عن باقي أناشيد الأطفال، وهي من الأغاني الهادفة التي تهدف إلى تعليم الأطفال السلوكيات الحميدة، وليست مجرد أغاني بدون معنى، لذلك لسهولة حفظها وكلماتها يتعلمها الطفل سريعا كلما كبر قليلا.

تردد قناة Baby TV عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد 10873

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح 6/5

الاستقطاب عمودي