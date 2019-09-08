تردد قناة هلا موفيز الجديد على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة أقوى الأفلام الأكشن

تردد قناة هلا موفيز الجديد لعام 2019، والتي تهتم ببث العديد من الأفلام الأجنبية الشهيرة ذات الطابع الهوليودي بجانب الكارتون الذي يستمتع به الأطفال ، والمعروف لديهم، يبحث عنها قطاع كبير من الجمهور عبر مواقع البحث خاصة “جوجل”، لذلك من أجل الجمهور نوفر تردد قناة هلا موفيز الجديد، لمتابعة كافة الأعمال الذين يرودون مشاهدتها فضلا عن تقليل فرصة البحث عليها بالمواقع المختلفة.

تردد قناة هلا موفيز الجديد

تردد قناة هلا موفيز الجديد، سهل الحصول عليه، فضلا عن إتاحة مشاهدة كافة الأفلام عبر القناة التلفزيونية الموجودة عبر موقع يوتيوب ويمكن معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالأفلام وأوقات عرضها بالتفصيل عبر الصفحة الرسمية الموجودة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعن المتابعة، عبر النايل سات إليك التردد

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 12092 (h) 27500 أفقي 5/6

قناة هلا موفيز

قنوات هلا هي شركة إعلامية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُثري حياة الناس من خلال المعلومات والتفاعل والترفيه.

تقدم القناة مجموعة قوية من أجمل الأفلام الأجنبية المنوعة ما بين دراما وأكشن ورعب.

تأتي هلا موفيز ضمن باقة قنوات هلا، متميزة ببث مضمون أجنبي يلقي قبول وأستحسان قاعدة عريضة من جمهور الفن السينمائي.

تلتزم القناة بالهوية العربية بجانب المعايير الشرقية من أجل إرضاء الذوق العام.

امتلكت حقوق بث مجموعة ضحمة من الأفلام الحديثة والقديمة.

من بين الأفلام التي قدمتها على شاشتها” glass ، frenzy ، godzilla ، the sand ، aquaman ، bushwick ، the butler ، stan & ollie ، night school ، hearts beat loud ، sniper ghost shooter “.

ترتكز القناة على المهنية والتقنية العالية في بث محتواها.

وتستخدم هلا موفيز تقنية HD ، من أجل الرؤية العالية، فضلا عن إتاحة بثها مجانا عبر النايل سات.

حرص مجموعة هلا موفيز على تعزيز موقفها التنافسي وتوسيع نطاق خدماتها في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا. كما تتيح مجموعة قنوات هلا قناة متخصصة في التركي فقط، ولكن هذه القنوات ليس لها علاقة بقنوات المصارعة الموجودة على قمر النايل سات.