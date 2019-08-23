تردد قناة نور دبي Noor Dubai TV الإماراتية الصحيح أغسطس 2019 .. على قمر نايل سات وعرب سات

تردد قناة نور دبي Noor Dubai TV والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية نايل سات، عرب سات بدر 4، تردد قناة نور دبي Noor Dubai TV وأما عن قناة نور دبي فهي قناة إماراتية تبث أفضل البرامج الإسلامية المرتبطة بالأسرة الإسلامية، وتهدف القناة لتقوية النزعة الثقافية لدى المجتمع العربي والإسلامي، كما تهتم القناة أيضا بالبرامج الترفيهية والاجتماعية، وكذلك برامج الأسرة بجميع الفئات العمرية، وللطفل المسلم نصيب وافر من اهتمام القناة، كما أن القناة ضمن باقة قنوات دبي الإعلامية، والتي تبث برامجها طوال اليوم على مدار 24 ساعة بدون توقف أو تشفير وتحظى القناة بعدد كبير من المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي، وكذلك في العديد من البلدان الإسلامية.

يمكنكم استقبال تردد قناة نور دبي من خلال القمر المصري نايل سات على مدار 7.0°W، وكذلك يمكن استقبال بث القناة على القمر عرب سات بدر على مدار 26.0°E، كما يجب عليكم ضبط إعدادات جهاز الرسيفر الخاص بكم على القمر المراد استقبال القناة عليه.

تردد قناة نور دبي 2018

Satellite Frequency Symbol Rate F.E.C Polarisation Transponder Modulation Nilesat 201 12,226 27,500 3/4 H 4 7W Bader-4 12,130 27,500 3/4 V 22 26E

هذا جدول تفصيلي بأحدث التغيرات المضافة على قناة نور دبي نعرض لكم التردد الصحيح على الأقمار الصناعية Nilesat – Badr ويمكنكم استقبال القناة على جهاز الريسيفر الخاص بكم عبر المعلومات التالية في الجدول التالي أسم القناة على قائمة القنوات هو Noor Dubai تبث القناة أون لاين من الإمارات بشكل مجاني.

تردد قناة نور دبي Noor Dubai TV

المدار القمر التردد FEC/SR 7.0°W نايل سات 12226 (h) 27500 – 3/4 7.0°W نايل سات 12417 (h) 27500 – 3/4 26.0°E عرب سات 12130 (v) 27500 – 3/4 52.5°E ياه سات 11823 (h) 27500 – 8/9

برامج قناة نور دبي الفضائية

مع الله ساعة يومية على مدار أيام الأسبوع يقدمها فضيلة الشيخ عبد الرحمن الملا يتناول فيها بالشرح والتحليل الكثير من الأمور التي تهم المسلم في حياته اليومية الاقتصاد الإسلامي يتحدث عن الاقتصاد الإسلامي والتعاملات الاقتصادية بأسس شرعية وإسلامية صحيحة. نتعايش برنامج يتحدث عن قضايا الحياة اليومية بأسلوب شيق ونشر ثقافة التعايش بين الجميع، وتأصيل ذلك شرعا وعقلا وترسيخ مبدأ التعايش بين الأديان والطوائف والمذاهب المتعددة وخلق ثقافة مجتمعية حول التعايش بسلام وتسامح. سنن المصطفى في هذا البرنامج يتم تسليط الضوء على سنن الرسول عليه السلام في حياته اليومية لما لها من اثر في حياة الفرد والمجتمع وذلك لحث الناس على المواظبة عليها من خلال بيان اثرها على حياة من يواظب عليها . مقدم البرنامج الشيخ محمد الطاهر

قناة نور دبي وبرامج الأسرة

صاحبة الجلالة برنامج ثقافي أدبي يهدف إلى تعزيز حب اللغة العربية في نفوس المستمعين وكما يختص البرنامج بتعريف الجمهور حول أهمية الحفاظ على اللغة العربية وفروعها من أدب وفنون الشعر والنحو وعلوم البلاغة. قصص الإنسان في القرآن مسلسل رسوم متحركة مصري عرض في رمضان عام 2012. المسلسل مبني عن قصة للكاتب الراحل أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد بهجت وإخراج دكتور مصطفى الفرماوي، وقد تمت مراجعة نص العمل من قبل الأزهر الشريف. يروي الجزء 10 قصص على مدار 30 حلقة يقوم ببطولة كل قصة نجوم من مصر والوطن العربي.

وقصص الإنسان في القرآن محتوى ديني ثقافي علمي يقدم للأطفال بشكل سلس مع الفكاهة والترفيه، فالقرآن مليء بالقصص والأشخاص الذين ذكروا فيه، فلكل شخص قصه يذكرها القرآن لنلتمس منها العظة والعبرة أمثال صاحب الجنتين، وطالوت وجالوت، وذو القرنين، وبأجوج ومأجوج، وأصحاب الأخدود، وقارون، والنمرود وغيرها الكثير التي يكون الإنسان هو بطل أحداثها، ويقدمها المسلسل بشكل رائع ومنفصل لكل قصه تجذب الكبار والصغار معا. كليم الله مسلسل كرتوني مصري، عرض لأول مرة في رمضان 1434هـ/ 2013م. قصة “كليم الله” تحكي عن سيدنا موسى عليه السلام في سلسلة مشوقة تصوّر لنا الحياة قبل ميلاده لنتعرّف على بني إسرائيل وكيف وصلوا إلى أرض مصر. المطبخ الشعبي برنامج يومي لتحضير وجبات الطعام والأكلات الشهية الملائمة للمائدة الرمضانية، خاصة من المطبخ الشعبي الإماراتي، يقدمه الشيف محمد المناعي. يعمل تردد قناة نور دبي Noor Dubai TV والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية نايل سات، عرب سات بدر 4 تردد قناة نور دبي Noor Dubai TV والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية نايل سات، عرب سات بدر 4،تردد قناة نور دبي Noor Dubai TV الفضائية على الاهتمام بالمواضيع التي تخص الأسرة العربية، بكافة الفئات والأعمار من الرجل والمرأة وكذلك الطفل والشاب، هذا بالإضافة إلى مواضيع خاصة بالاقتصاد والتربية الإسلامية الصحيحة، وكذلك موضوعات الصحة. وكل ذلك في إطار اجتماعي وبرؤية إسلامية معتدلة. ونحن في موقع نجوم مصرية يسعدنا تلقي جميع تعلقاتكم على القناة وترددها. أقرأ أيضا وتعرف على: ترددات جميع قنوات القمر نايل سات أغسطس 2019 .. تردد سحري ينزل جميع قنوات نايل سات .. باقة قنوات يوتلسات جميع القنوات الرياضية المصرية الأفلام والمسلسلات .. السعودية .. العربية .. قنوات الدراما وتتبع باقة قنوات دبي لشبكة ضخمة وذات باع كبير في مجال الإعلام، وهذا يوفر لها تمويل كبير، وهذا التمويل ساعد قنوات دبي في شراء حقوق الأفلام وكذلك البرامج الحصرية ودعم ما تنتجه من برامج، وكذلك تحسين أدائها وتطوير معداتها وبرامجها بشكل مستمر ودائم.

ومن الجدير بالذكر أن القناة قد تم تأسيسها عام 2004، وهي تابعة لمؤسسة دبي للإعلام، وهي واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية المتكاملة، وتوفر محتوى جيد وعالي الجودة، وهذا المحتوى يلائم كافة الأذواق العربية، وكافة أحتياجات المشاهدين المختلفة.

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