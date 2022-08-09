تردد قناة نسمة علي نايل سات وعرب سات 2022

سنستعرض لكم اليوم تردد قناة نسمة الجديدة على نايل سات وعرب سات، نسمة tv هي قناة تونسية تقدم مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والثقافية والمتنوعة.

بالإضافة إلى العديد من البرامج الاجتماعية والفنية الفريدة، وبالإضافة إلى عدد كبير من المسلسلات العربية والأجنبية مدبلجة أو مترجمة.

وتقوم القنوات دائمًا بتحديث محتواها وتغييرها من أجل تقديم أفضل خدمة لمشاهديها حتى لا يشعروا بالإزعاج أو الملل.

نبذة عن قناة نسمة

نسمة تي في قناة فضائية في تونس تقدم مجموعة واسعة من المحتويات الترفيهية والثقافية، يمكن لجميع أفراد الأسرة من جميع الأعمار مشاهدة جميع محتوياته.

قناة نسمة لديها عدة شركاء من بينهم المخرج التونسي طارق بن أمل وشركة ميدياست الإيطالية والملياردير الإيطالي سيلفيو برلسكوني ورجل الأعمال غازي القروي وشقيقه نبيل القروي.

قناة نسمة من أشهر القنوات الاجتماعية في تونس ويتابعها ملايين المشاهدين سواء في تونس أو في دول عربية أخرى، وذلك لتميز المحتوى الذي تقدمه واهتمامها برغبات وتوجهات مشاهديها.

برامج قناة نسمة الجديدة

تبث قناة نسمة مجموعة متنوعة من البرامج، ليس فقط الأفلام والمسلسلات الشيقة، ولكن أيضًا محتوى شيق للغاية يناقش عدة قضايا مختلفة تهم الجمهور التونسي بشكل خاص، ومن أهم البرامج على قناة نسمة الجديدة:

برنامج نسمة العشية : تقدمه هدى صديق وصفاء حديدان، وهو برنامج مخصص للشؤون الثقافية والفنية، ويعرض أخبار المشاهير من تونس.

: تقدمه هدى صديق وصفاء حديدان، وهو برنامج مخصص للشؤون الثقافية والفنية، ويعرض أخبار المشاهير من تونس. برنامج هات الصحيح : استضافته الإعلامية وفاء الطرابلسي، أجرى العديد من المحللين السياسيين مقابلات وأجروا مقابلات حول الأحداث السياسية التي تجري على الساحتين التونسية والعربية.

: استضافته الإعلامية وفاء الطرابلسي، أجرى العديد من المحللين السياسيين مقابلات وأجروا مقابلات حول الأحداث السياسية التي تجري على الساحتين التونسية والعربية. برنامج موجز الأخبار : يقدم هذا البرنامج مجموعة من الأخبار العاجلة لإطلاع المشاهدين على كل التطورات والأحداث الجارية في الدولة.

: يقدم هذا البرنامج مجموعة من الأخبار العاجلة لإطلاع المشاهدين على كل التطورات والأحداث الجارية في الدولة. برنامج ناس نسمة نيوز : هو برنامج يومي يستضيفه الصحفي حسن بلاوير والمحلل السياسي خليفة بن سالم اللذان استضافا العديد من الضيوف لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

: هو برنامج يومي يستضيفه الصحفي حسن بلاوير والمحلل السياسي خليفة بن سالم اللذان استضافا العديد من الضيوف لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. برنامج اغتنم شبابك.

برنامج نسمة بوتيك.

خطة ريحة البلاد.

تردد قناة نسمة 2022

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات (Nilesat) 11657 (V) 27500 – 2/3 SD عربسات (ArabSat) 12643 (H) 27500 – 5/6 SD

كيفية استقبال تردد قناة نسمة الجديدة

يتم استقبال قناة نسمة الجديدة من قبل جميع أجهزة الاستقبال عن طريق وضع التردد الجديد لقناة نسمة الجديدة في المكان المحدد لها وكافة البيانات الأخرى وفق الخطوات التالية: –

اضغط على menu وانتقل إلى الإعدادات.

وانتقل إلى الإعدادات. قم باختيار Installation أو تثبيت من القائمة التي تظهر على الشاشة.

أو تثبيت من القائمة التي تظهر على الشاشة. ثم اختر التثبيت اليدوي Manual installation .

. حدد قمرًا صناعيًا من قائمة الأقمار الصناعية.

أدخل تردد قناة نسمة الجديد وباقي البيانات الموضحة في الجدول أعلاه.

اضغط على زر موافق لبدء البحث.

عندما يكتمل البحث، ستظهر لك رسالة تأكيد، ثم تحدد حفظ.

بعد اكتمال البحث، ستظهر القناة في قائمة القنوات الرئيسية.

قناة نسمة بث مباشر

بالإضافة إلى قناتها الخاصة على موقع يوتيوب الشهير، يمكنك أيضًا مشاهدة البث المباشر لقناة نسمة الحمراء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.