تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 الجديد على النايل سات لمحبي البرامج الوثائقية

رغبة مستمرة من محبين عالم الحيوان لمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لمتابعة أحدث البرامج الترفيهية بأعلى جودة وبدون توقف وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تكشف أسرار الكون، وتُغني معلومات المشاهدين حول عالم الفضاء، الحيوانات، والطبيعة بوجه عام ومن خلال السطور التالية سنوضح لكم التردد الخاص بالقناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

إذا كنت تفضل تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي نايل سات، إليك الترددات والإعدادات اللازمة:

القناة: ناشيونال جيوغرافيك

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معامل الترميز: 27500

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

لتنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي عرب سات، يمكنكم ضبط القناة باستخدام الترددات التالية:

القناة: ناشيونال جيوغرافيك

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11804

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معامل الترميز: 27500

على القمر الصناعي ياه سات

التردد: 11938.

القمر الصناعي: ياه سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال

لتنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك إلى قائمة القنوات المفضلة لديك، يمكنك اتباع الخطوات التالية لضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك:

التوجه إلى زر الإعدادات من القائمة الرئيسية لجهاز الاستقبال.

الضغط على خيار تركيب يدوي.

اختيار القمر الصناعي المناسب (نايل سات وعرب سات).

إدخال معلومات التردد والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعامل الترميز.

الضغط على بحث لبدء البحث عن القناة.

بعد العثور على القناة، الضغط على حفظ لإضافتها إلى قائمة القنوات.

في الفقرة السابقة لقد وضحنا لكم التردد الخاص بالقناة والجدير بالذكر بان تقدم National Geographic Channel العديد من البرامج على مدار اليوم للمشاهدين ، وربما أبرز هذه البرامج:

أبحاث الكوارث الجوية.

التفجيرات الهندسية.

أحتاج إلى التاريخ.

الحياة البرية في سيبيريا.

أسرار آسيا البرية.

والعديد من البرامج الأخرى التي يحبها الكثير من الناس.

إليكم أهم وأفضل مميزات القناة..