تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2021 على كافة الأقمار الصناعية

قناة ناشيونال جيوغرافيك هي قناة متخصصة في تقديم برامج وأفلام وثائقية، تمكنت من محاولة فهم العالم بشكل واسع، بالإضافة إلى أنها تنال شهرة كبيرة للغاية، حيث أنها تتميز بمدى مصداقية المحتوي التي تقوم بتقديمه والذي يتناسب مع اهتمامات المشاهدين المتعددة والمتنوعة للغاية، ويقوم العديد من الأشخاص بالبحث عن تردد هذه القناة التي تم إطلاقها عام 2009 م والتي أصبحت في عام 2021 من ضمن أكثر القنوات التي يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عنها حول العالم، نظراً لتقديمها معلومات قيمة تفيد الباحثين وعلماء الطبيعة، تابعونا للتعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2021.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021

لا بد من أن تقوم بضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديدة 2021، على هذه الترددات التي تم بثها في كافة أنحاء الشرق الأوسط، وفيما يلي سوف نتعرف على تردد هذه القناة العالمية من خلال النقاط التالية على النايل سات hd

التردد: 11411.

معامل الترميز: 30000 .

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

بينما يكون التردد الخاص بها أيضا على نايل سات SD هو:

التردد: 11526 .

معامل الترميز: 27500 .

معامل تصويب الخطأ: 5/6 .

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات بدر

التردد : 11804.

معدل الترميز: 27500

معامل التصويب: 3/4 .

الاستقطاب: أفقياً.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

حيث تقوم قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي، بتقديم العديد من البرامج الرائعة والتي تتنوع بشكل كبير، ويكون من ضمن البرامج المعروضة عليها ما يلي.