تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات Nat Geo Abu Dhabi لمتابعة الأفلام الوثائقية وبرامج عالم الحيوان

تعتبر National Geographic Abu Dhabi (NGAD) قناة تلفزيونية مخصصة لعرض الأفلام الوثائقية والبرامج السياحية والمعلوماتية الأخرى المتعلقة بالثقافة والتاريخ والعجائب الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الشرق الأوسطية بشكل عام. تعتبر القناة شراكة بين National Geographic Partners وشركة Abu Dhabi Media وتم إطلاقها في عام 2009، ولذلك سنعرض تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات 2023 لجميع محبي ومتابعي أفلام التاريخ الوثائقي.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

يهدف أحد الأهداف الرئيسية لـ NGAD إلى تعزيز الفهم الثقافي والوعي بين مشاهديها. تحقق القناة هذا الهدف من خلال إنتاج برامج ذات جودة عالية ومعلوماتية تستكشف الثقافات والتقاليد المتنوعة في المنطقة. من الأفلام الوثائقية التي تستكشف التاريخ القديم للشرق الأوسط إلى البرامج السياحية التي تعرض المناظر الطبيعية المذهلة والهندسة المعمارية في الإمارات، تقدم NGAD محتوى غني يثري ويسلي جمهورها.

كما أن لدى NGAD تركيز قوي على تعزيز الحفاظ على البيئة والاستدامة. تتضمن القناة مجموعة من البرامج التي تسلط الضوء على الأنظمة البيئية والحياة البرية الفريدة في الإمارات، وتوعي بأهمية حماية هذه الكنوز الطبيعية. تعرض برامج NGAD أحدث الأبحاث والاكتشافات العلمية المتعلقة بالبيئة، وتلهم المشاهدين لاتخاذ إجراءات لحماية كوكبنا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات

يمكن تشغيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023 National Geographic Abu عبر القمر الصناعي نايل سات عبر البيانات التالية:

القمر الصناعي النايل سات HD التردد 11411 معدل الترميز 30000 معامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الاستقطاب أفقي

محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023

تتميز برامج Nat Geo Abu Dhabi بتركيزها على التعليم، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج المصممة خصيصاً لدعم احتياجات التعلم للأطفال والشباب. تتضمن البرامج موضوعات مختلفة مثل العلوم والطبيعة والثقافة والتاريخ، وتقدم محتوى مشوق ومفيد يساعد الشباب على فهم العالم من حولهم بشكل أوسع