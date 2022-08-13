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تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات

اميرة محمد

نجحت قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي في الاستحواذ على اهتمام الكثيرين من المشاهدين، نظرا لمحتواها التثقيفي المتميز من برامج وأفلام وثائقية وتثقيفية متميزة، كما أنه تبث برامجها باللغة العربية الفصحى، مما جعل لها قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات

حيث حازت قناة ناشيونال جيوغرافيك منذ انطلاقها عام 2009، على شعبية كبيرة في الوطن العربي، فهي تعتبر من أولى القنوات الوثائقية في الشرق الأوسط، والتي تقدم بشكل مجاني برامج  تلفزيونية مختلفة عن الحياة البرية والبحرية  والعلوم والهندسة والبرامج التاريخية وغيرها، من البرامج والأفلام الوثائقية المتميزة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات

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مما جعل الكثيرين من متابعي القناة في البحث عن أحدث ترددات قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2022، على النايل سات وعرب سات، ونعرضه كالتالي على موقع نجوم مصرية، وذلك وفقا لما نشر بالموقع الإليكتروني للقناة على الإنترنت.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2022 على جميع الأقمار الصناعية

يهتم الكثير من المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي بمشاهدة البرامج والأفلام الوثائقية المميزة لقناة ناشيونال جيوغرافيك، ولمواصلة مشاهدة هذه البرامج المميزة، يرجى تحديث جهاز الاستقبال على الترددات التالية :-

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات
القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الجودة
النايل سات 11411 30000  أفقي 3/4 HD
النايل سات 11526 27500 أفقي 5/6 SD
عربسات 11804 27500  أفقي 3/4 SD
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي إحدى قنوات شبكة أبوظبي الإعلامية ، وواحدة من أهم القنوات التلفزيونية الفضائية بالوطن العربي، التي تقدم برامج ثقافية متميزة، ومن أفضل برامجها ” تفجيرات هندسية – أحاجي التاريخ – تحقيقات الكوارث الجوية – أسفار محفوفة بالمخاطر –  إنشاءات عملاقة – الحياة البرية في آلاسكا- سمكة التونة العنيدة – مستشفى المعجزات ” وغيرها من البرامج والأفلام الوثائقية.

اميرة محمد

محررة ومدونة، حاصلة على ليسانس آداب، واعمل في مجال التعليم، وأهوى القراءة ومتابعة الأخبار المصرية والدولية.


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