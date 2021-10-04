تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي التحديث الجديد على جميع الاقمار HD

تتزايد معدلات البحث حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على جميع الأقمار الصناعية وخاصة بعد مجموعة الإضافات والبرامج والفقرات المتميزة التي تم ضخها في القناة، والتي جعلت الملايين من كافة أنحاء العالم يبحثون عن تردد national geographic الجديد تحديث أكتوبر 2021، يذكر أن عمر القناة لا يزيد عن 11 عام ولكن برغم قصر عمر القناة إلا أنها تستحوذ على ملايين من الجماهير العربية والأجنبية نظراً لما تقدمه القناة من برامج ذات طابع مختلف جدا عن كافة القنوات الفضائية الأخري.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي التحديث الجديد على جميع الأقمار HD

تتناول قناة National Geographic العديد من البرامج والفقرات التي تتناول الحياة البرية منذ البداية وحتي النهاية، تضخ من خلال هذا البرنامج مجموعة غير عادية من المعلومات والتي تزيد من ثقافة المتابعين، كما تعرض القناة أيضاً علوم الحياة البحرية والتي من أهمها طرق صيد الأسماك الجديدة، فضلاً عن البرامج والفقرات التي تمكن المشاهد من فهم ما يدور حولك في العالم، تتسم القناة بالمصداقية فيما تقدمه برامج ترفيهية لها علاقة بالذكاء والتكنولوجيا والعلوم مما تساعد المشاهد العربي بشكل خاص في الاستمرار طويلاً في متابعة القناة.



كيفية تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي

يستطيع المشاهدين من كافة أنحاء البلاد أن يقوم بتثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي من خلال تسجيل البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كما يمكنكم تثبيت تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال إتباع الخطوات التالية:

التردد: 11804. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/4. القمر الصناعي: عرب سات بدر 6.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتعد البرامج التي تعرض على قناة National Geographic طوال اليوم ولكن من بين أهم البرامج التي تحظي باهتمام ملايين المشاهدين وهي التالي:

المملكة المتوحشة: والذي يتم إذاعته في تمام الساعة 8 مساء يوم الأحد بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت الإمارات.

غوردن رامزي أسرار الطعام: ويتم إذاعته يوم الأربعاء العاشرة مساء بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

إلي هنا وصلنا معكم إلي نهاية شرح تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي التحديث الجديد على جميع الأقمار HD.