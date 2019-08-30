تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic Abu Dhabi وموعد عرض فيلم علم البسطاء

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic Abu Dhabi من أهم ترددات القنوات الوثائقية في الوطن العربي، لما تقدمة القناة من أفلام وثائقية مختلفة ومتنوعة، قناة ناشونال جيوغرافيك هي قناة إماراتية تنتمي إلي شبكه ناشونال جيوغرافيك العالمية تخصصت القناة في تقديم الأفلام الوثائقية المدبلجة إلي اللغة العربية، ولعل ندرة القنوات المهتمة بالأفلام الوثائقية أعطى الفرصة لقناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبى للوصول الى معظم البيوت العربية، يأتي ذلك أضافه لما تتميز به القناة من قدرات إنتاجية مبهرة وعرضها لأفلام وثائقية حصريه بصورة مستمرة، كل هذه العوامل كان لها الأثر البالغ في منح تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي النجاح الذي وصلت إليه الآن، فيما يلي سنقدم لكم مواعيد أهم الأفلام التسجيلية المقدمة على ناشونال جيوجرافيك، كما سنتناول بالحديث بيان أحدث وأخر ترددات قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي للأفلام الوثائقية.

قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic Abu Dhabi.

تتميز قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي بتقديمها لمحتوي فريد من نوعه في الوطن العربي، و هوا الأفلام الوثائقية المدبلجة للغلة العربية بمحتوياتها المختلفة، سواء عن الحياة البرية أو عالم البحار أو عالم السيارات، أو برامج تخص عادات وتقاليد الشعوب الغريبة حول العالم، أو برامج تخص الأكلات الشعبية المختلفة، وغيرها من البرامج المميزة جدا التي زادت من رغبة المشاهدين في كل أنحاء الوطن العربي في الحصول على تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي .

علي الرغم من التكلفة الإنتاجية العالية التي تتحملها قناة قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي في إنتاج ودبلجة الأفلام الوثائقية، إلا أن القناة تبث محتواها بشكل مجاني و علي مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي



يمكنكم متابعينا استقبال تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي، من خلال قمر نايل سات أو قمر عرب سات وسنعرض لكم تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي علي القمرين السابق ذكرهما

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي

القمر التردد معامل الخطأ نايل سات 12226 (h) 3/4 عرب سات 11804 (h) 3/4

الدور العلمي لقناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي

و مما لا شك فيه أن قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي ساعدت بصورك كبيره في أعادة تشكيل تفكير وعقلية الكثير من متابعيها، خصوصا الشباب الأمر الذي ساعد في اكتساب القناة شعبية عاليه جدا في الوطن العربي، في فتره قصيرة ورفع من محاولات الحصول علي تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي .

منذ أن بدأت قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي، وانفردت بتقديم عدد مهم جدا من البرامج و الأفلام الوثائقية التي استحوذت علي المشاهدين من جميع أنحاء العالم، مثل برنامج وجهات برية الذي يعرض حياة وطريق العيش المختلفة للحيوانات، وبرنامج أساليب البقاء، وبرنامج الحياة في الفضاء، وبرنامج ما قبل الكارثة، وبرنامج سمكة التونة العنيدة، كل هذه البرامج استطاعت لفت انتباه المشاهدين بمختلف فئاتهم العمرية، وبحثهم عن تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي.

جدول برامج تردد قناة ناشونال جيوغرافيك اليوم.

من المنتظر أن تعرض قناة قناة ناشونال جيوغرافيك الجمعة 21 فبراير باقة من أقوي الأفلام الوثائقية المتميزة وحرصا منا علي منح كل متابعينا في موقع نجوم مصرية كل ما يبحثون عنه نقدم لكم فيما يلي أهم برامج القناة اليوم:

· أبُكاليبـس – الحرب العالمية الأولى · 09:00 صباحًا · أمن المطارات: البيرو · 10:00 صباحًا · ملفات الغذاء · 11:00 صباحًا · الكوكب المعادي · 12:00 مساءً · كيف تربح في كل شيء · 01:00 مساءً · أمن المطارات: البيرو · 02:00 مساءً · حيوانات أفريقيا المفترسة · 03:00 مساءً · كواليس الألعاب السحرية مع دي إم سي · 04:00 مساءً · مصر القديمة · 05:00 مساءً · اكتشاف عالم المحيطات · 06:00 مساءً · مطار دبي الدولي · 07:00 مساءً · مولود في أفريقيا · 08:00 مساءً · علم البسطاء · 09:00 مساءً · ليلة قتال الحيوانات · 10:00 مساءً · داخل الآلات الرائعة · 11:00 مساءً

وللتعرف على جدول برامج القناة يوميا يمكنكم متابعة الرابط التالي.

تقديم مثل هذه الأفلام الوثائقية المتميزة جدا من خلال تردد قناة ناشونال جيوغرافيك علي نايل سات يضع دائما تردد القناة في صدارة ترددات القنوات الفضائية المهتمة بالأفلام الوثائقية، في النهاية نعدكم بأن نوافيكم بأي تغير يطرأ علي تردد قناة ناشونال جيوغرافيك في أي وقت لتبقوا دائما علي اتصال مع احلي الأفلام الوثائقية المدبلجة إلي اللغة العربية.

برنامج العبقري على تردد قناة ناشونال جيوغرافيك

تقدم قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي حاليا برنامج العبقري الذي يتحدث عن حياة العالم اينشتاين فدور أحداث البرنامج في أطار روائي يحكي قصه أينشتاين وكيف بدأ كموظف بسيط لا يمتلك أي مؤهلات تساعده على الوصول إلى هذه المكانة العليمة التي تمكن بها من حل ألغاز الكون، من المنتظر أن تعرض قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي اليوم رابع حلقات البرنامج في الساعة الثامنة.

سمكة التونة العنيدة على ناشونال جيوغرافيك

من أهم و أشهر برامج قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي برنامج سمكة التونة العنيدة، البرنامج يتحدث عن مجموعة من الصيادين يبدأون سويا موسم صيد التونة في إطار من التنافس فيما بينهم، يعرض البرنامج لقطات حية لاقتناص سمكة التونة من البحار، كما يقدم أيضا البرنامج المعروض على تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي طريقة بيع وتقدير أثمان الأسماك التي يتم اصطيادها، نجح برنامج سمكه التونة العنيدة في تكوين جمهور عريض له أهله لكي يتم إنتاج أكثر من موسم له على مدار خمس سنوات متتالية، يعرض برنامج سمكة التونة العنيدة على تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي كل يوم أحد في تمام الساعة الثامنة مساءا.

رواد الاختراع على تردد قناة ناشونال جيوغرافيك

من أقوى البرامج المعروضة على قناة ناشونال جيوغرافيك الآن برنامج رواد الاختراع، البرنامج يعرض يوم الخميس من كل أسبوع في التاسعة مساءا بتوقيت السعودية، يتناول البرنامج أحدث أفكار المبتكرين والمخترعين حول العالم، يتناول البرنامج في كل حلقه قصه من قصص نشأت أحد الابتكارات الكبيرة في عالمنا، كما يروي البرنامج العناء والجهد المبذول حتى وصلت الفكرة لاختراع وابتكار ملموس، البرنامج حقق أصداء واسعة المجال ساهمت في تمحور اهتمام المشاهدين بالوصول إلي تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد لمتابعة البرنامج.

برنامج علم البسطاء على قناة ناشونال جيوغرافيك

تعرض قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي حاليا برنامج علم البسطاء، وهوا برنامج يتناول عرض مجموعة من مقاطع الفيديو لبعض تجارب الأشخاص في حياتهم اليومية، ثم يبدأ مقدم البرنامج في شرح وتفنيد تلك الفيديوهات من الناحية العلمية، كما يبحث البرنامج في الأخطاء التي ارتكبت وتفسير تلك الأخطاء علميا، البرنامج له الكثير من المتابعين بفضل قربه من الحياء اليومية للمشاهد ولعل ذلك يفسر ازدياد الباحثين عن تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي بعد بدأ عرض البرنامج، من المقرر أن يقدم برنامج علم البسطاء اليوم 11 سبتمبر عبر تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

تحقيقات الكوارث الجوية عبر تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي

من أهم وأشهر برامج قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي برنامج تحقيقات الكوارث الجوية الذي تناول بالتحقيق والبحث أسباب حدوث حوادث الطائرات، حيث يعمل البرنامج على البحث المستمر عن الأسباب والعوامل الذي دفعت لوقوع حوادث الطائرات، كما يرغب البرنامج في تقديم أفكار تساعد على تجنب حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل، بجانب كل هذا يقدم البرنامج دائما الحلول الجديدة والمبتكرة التي تساهم في تجنب وقوع مثل هذا الحوادث البشعة، كما يقدم البرنامج لقاءات بصورة مستمرة مع الناجيين من تلك الحوادث، وللبرنامج الكثير من المتابعين في مختلف أنحاء الوطن العربي وهوا ما ساعد تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي في كسب ما له من جماهيرية كبيرة الآن.

أسرار مصر القديمة

تعرض حاليا قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي برنامج أسرار مصر القديمة وهوا برنامج تاريخي يعرض أهم الأسرار التاريخية للأثآر المصرية القديمة، يعرض البرنامج يوم الخميس من كل أسبوع في الساعة السابعة مساءا، يتناول البرنامج بالشرح والتفضيل أهم اكتشافات الأثرية عند المصريين، كما يحكي البرنامج العديد والعديد من قصص الفراعنة القدماء.