تردد قناة “ميكي – Mickey” الجديد على النايل سات سبتمبر 2019

أهلا ومرحبا بكم زوار “نجوم مصرية” الكرام، ننشر لكم تردد قناة “ميكي – Mickey” الجديد عبر النايل سات 2019، تعتبر قناة “ميكى” واحدة من أكبر قنوات الكرتون المصرية، والتى لقيت شهرة كبيرة فى مصر والعالم العربي بالكامل، وتمكنت القناة من التأثير بقلوب الأطفال في وقت قصير جدا، عبر برامج الكرتون المميزة الخاصة بها، وتتنوع أفلام كرتون ميكي فيما بين الأنمي، والترفيه، والأغاني، والفيديوهات التعليمية التى تعمل على توسيع مدارك الطفل، وتنشئته تنشئةً صحيحةً.







تردد قناة ميكي على النايل سات 2019

قامت قناة Mickey مؤخرا بالإعلان عن تغييرها لتردد القناة الخاص بها وتحويله لتردد جديد مع غلق التردد القديم، وذكرت فى صفحتها الرسمية بموقع الفيس بوك، بأن التردد الجديد يعمل على بث القناة بجودة عالية HD، للإستمتاع بشماهدة برامج قناة “ميكي” بشكل أفضل،ويمكنكم استقبال قناة ميكي عبر التردد الجديد الخاص بها عبر القمر الصناعي النايل سات، وإليكم التردد:







القناة التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ القمر الصناعي ميكي – Mickey 11526 رأسي V 27500 3/4 نايل سات

نبذة عن قناة “ميكي- Mickey”

تعتبر قناة ميكي القناة رقم واحد في عالم الكرتون الملائمة للأطفال، وحازت القناة علي شهرة كبيرة بوقت قصيرِِ جداً لم تستطع القنوات الكبري تحقيقه، وتعمل قناة “ميكي” على تقديم البرامج المهمة والملائمة للأطفال بمختلف الأعمار، وتقوم القناة بعرض برامج الأنمي الهادفة وبرامج تعليم نطق الحروف العربية والإنجليزية، إن كان لديك طفلُُ وتود تنشئته بطريقة صحيحة تعمل على تفتيح مداركه بالعالم، فينبغي عليك تنزيل قناة ميكي له، وإليكم نوعية البرامج التى تقدمها القناة:

برامج تنمية مهارات الطفل.

مسابقاتِِ ترفيهيةِِ وتعليميةِِ.

أغاني تعليم الحروف.

أفلام كرتونية.