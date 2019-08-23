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تردد قناة ميكي Meckey كيدز الصحيح أغسطس 2019 : تعرف على تردد قناة بيبي كيدز .. طيور الجنة .. أروع أفلام الكرتون والأعاني للأطفال الممتعة

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
تردد قناة ميكي Meckey كيدز الصحيح أغسطس 2019 : تعرف على تردد قناة بيبي كيدز .. طيور الجنة .. أروع أفلام الكرتون والأعاني للأطفال الممتعة
تردد قناة بيبي تي في baby TV

تردد قناة ميكي Meckey كيدز  للأطفال الصحيح والجديد حيث تعاظم البحث مؤخرا على قناة ميكي وترددها، يبحث عليه كافة أطفال الوطن العربي، وليس البحث مقتصر على الأطفال فقط بل امتد إلى الأسر العربية، ويرجع ذلك لما تتمتع به قناة ميكي الجديدة من برامج متنوعة شيقة للغاية، ومحتوى جيد متواصل على مدار اليوم بدون انقطاع، وتعرض قناة ميكي محتواها من خلال القمر نايل سات وعربسات وكذلك الهوت بيرد، وعن نوعية المحتوى والبرامج فهي جميعها خاصة بالأطفال ومنها:

  • برامج تعليمية للأطفال
  • برامج ترفيهية للأطفال
  • برامج ثقافية وألعاب

وأيضا الكثير من البرامج الأخرى التي استطاعت أن تجذب جميع الأطفال على اختلاف أعمارهم، كما تتميز قناة ميكي ماوس بتقديم محتوى هادف متميز، حيث يمكن من خلال القناة تعليم الأطفال وكذلك أولياء أمورهم الطريقة السليمة لتعليم وتربية الأطفال بالشكل الصحيح، لذلك أخذنا على عاتقنا إعداد هذا التقرير حتى نوفر على الأسر العربية عناء البحث وتوفير الوقت في البحث عن الترددات الصحيحة لقناة ميكي الجديدة للأطفال.

تردد قناة ميكي Meckey كيدز الصحيح

تردد قناة ميكي Meckey كيدز الصحيح والجديد
تردد قناة ميكي Meckey كيدز الصحيح والجديد

 

ومن الجدير بالذكر أن قناة ميكي كيدز للأطفال، فد بدا بثها الأول على نايل سات وعرب سات ” بدر سات ” منذ عام 2012، وكان الهدف ـن تكون قناة متخصصة للأطفال، وشعار القناة هو ” بتفرج على ميكي “ وأصبحت القناة ذائعة الصيت بمصر والدول العربية كافة، واستطاعت القناة في فترة وجيزة أن تصبح قناة الأطفال الأولي بالوطن العربي.

الترددالاستقطابالترميز
11257
أفقي
27500

تردد قناة ميكي Meckey كيدز الصحيح والجديد عربسات

الترددالاستقطابالترميز
11257
أفقي
27500

ترددات قناة بيبي طيور الجنة

المدارالقمرالترددFEC/SR
7.0°Wنايل سات11881 (h)27500 – 5/6
13.0°Eهوت بيرد10853 (h)27500 – 2/3

تردد قناة بيبي علي النايل سات:

ترددمعامل الترميزالاستقطاب
1087327500عمودي أو رأسي V
ترددمعامل الترميزالاستقطاب
1139327500عمودي أو رأسي V
ترددمعامل الترميزالاستقطاب
1131527500عمودي أو رأسي V

تردد قناة بيبي علي الهوت بيرد:

ترددمعامل الترميزالاستقطاب
1085327500أفقي H

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  • وسنتابع معكم من خلال موقعنا أي تغير قد يطرأ على تردد قناة بتفرج على ميكي كما سنتابع أيضا التعليقات الخاصة بكم على هذا التقرير وسنجيب على جميع الاستفسارات تباعاً.
  • تعتبر قناة بيبي للأطفال من أفضل القنوات الخاصة بالطفل، التي تقدم محتوى جيد للأطفال من برامج وأفلام كارتون، جيدة ومنذ بث إرسال القناة وهي تحظى بالكثير من الإعجابات والمشاهدات فهي تعتبر بمثابة قناة الأطفال الأولى.
  • تابع معنا عزيزي الطفل أحدث ما تقدمه قناة بيبي كيدز تي في للأطفال واترك تعليق برأيك في القناة، كما يمكنك ترك تعليق بما تريد مشاهدته على شاشة قناة بيبي تي في، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.
  • وسنوافيكم بكل جديد يتعلق بأي تغير في ترددات قناة بيبي حتى يسعد أطفالنا وتدخل البهجة والسرور نفوسهم بما تقدمه القناة من أعمال مميزة ومثيرة تجذب عقول وقلوب أطفالنا.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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