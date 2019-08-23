تردد قناة ميكي Meckey كيدز الصحيح أغسطس 2019 : تعرف على تردد قناة بيبي كيدز .. طيور الجنة .. أروع أفلام الكرتون والأعاني للأطفال الممتعة

تردد قناة ميكي Meckey كيدز للأطفال الصحيح والجديد حيث تعاظم البحث مؤخرا على قناة ميكي وترددها، يبحث عليه كافة أطفال الوطن العربي، وليس البحث مقتصر على الأطفال فقط بل امتد إلى الأسر العربية، ويرجع ذلك لما تتمتع به قناة ميكي الجديدة من برامج متنوعة شيقة للغاية، ومحتوى جيد متواصل على مدار اليوم بدون انقطاع، وتعرض قناة ميكي محتواها من خلال القمر نايل سات وعربسات وكذلك الهوت بيرد، وعن نوعية المحتوى والبرامج فهي جميعها خاصة بالأطفال ومنها:
- برامج تعليمية للأطفال
- برامج ترفيهية للأطفال
- برامج ثقافية وألعاب
وأيضا الكثير من البرامج الأخرى التي استطاعت أن تجذب جميع الأطفال على اختلاف أعمارهم، كما تتميز قناة ميكي ماوس بتقديم محتوى هادف متميز، حيث يمكن من خلال القناة تعليم الأطفال وكذلك أولياء أمورهم الطريقة السليمة لتعليم وتربية الأطفال بالشكل الصحيح، لذلك أخذنا على عاتقنا إعداد هذا التقرير حتى نوفر على الأسر العربية عناء البحث وتوفير الوقت في البحث عن الترددات الصحيحة لقناة ميكي الجديدة للأطفال.
تردد قناة ميكي Meckey كيدز الصحيح
ومن الجدير بالذكر أن قناة ميكي كيدز للأطفال، فد بدا بثها الأول على نايل سات وعرب سات ” بدر سات ” منذ عام 2012، وكان الهدف ـن تكون قناة متخصصة للأطفال، وشعار القناة هو ” بتفرج على ميكي “ وأصبحت القناة ذائعة الصيت بمصر والدول العربية كافة، واستطاعت القناة في فترة وجيزة أن تصبح قناة الأطفال الأولي بالوطن العربي.
تردد قناة بتفرج على ميكي
ومن الجدير بالذكر أنه يتم بث المحتوى لقناة ميكي باللغتين العربية والإنجليزية، وتقوم قناة ميكي بتقديم افضل وأشهر الأفلام محل اهتمام الأطفال، وخاصة أفلام الكرتون الشيقة والشهيرة والتي تحظى بكامل اهتمام الطفل العربي، حيث يتم عرض الأفلام على مدار الساعة دون توقف طوال أيام الأسبوع.
الموقع الرسمي لقناة ميكي على اليوتيوب
تردد قناة ميكي Meckey كيدز الصحيح والجديد
|القناة
|ميكي للأطفال Mickey Channel
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|11257
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل الخطأ
|3/4
تردد قناة ميكي الجديد 2018 على النايل سات
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
11257
أفقي
27500
تردد قناة ميكي Meckey كيدز الصحيح والجديد عربسات
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
11257
أفقي
27500
ترددات قناة بيبي طيور الجنة
|المدار
|القمر
|التردد
|FEC/SR
|7.0°W
|نايل سات
|11881 (h)
|27500 – 5/6
|13.0°E
|هوت بيرد
|10853 (h)
|27500 – 2/3
تردد قناة بيبي علي النايل سات:
|تردد
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|10873
|27500
|عمودي أو رأسي V
|تردد
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|11393
|27500
|عمودي أو رأسي V
|تردد
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|11315
|27500
|عمودي أو رأسي V
تردد قناة بيبي علي الهوت بيرد:
|تردد
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|10853
|27500
|أفقي H
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- وسنتابع معكم من خلال موقعنا أي تغير قد يطرأ على تردد قناة بتفرج على ميكي كما سنتابع أيضا التعليقات الخاصة بكم على هذا التقرير وسنجيب على جميع الاستفسارات تباعاً.
- تعتبر قناة بيبي للأطفال من أفضل القنوات الخاصة بالطفل، التي تقدم محتوى جيد للأطفال من برامج وأفلام كارتون، جيدة ومنذ بث إرسال القناة وهي تحظى بالكثير من الإعجابات والمشاهدات فهي تعتبر بمثابة قناة الأطفال الأولى.
- تابع معنا عزيزي الطفل أحدث ما تقدمه قناة بيبي كيدز تي في للأطفال واترك تعليق برأيك في القناة، كما يمكنك ترك تعليق بما تريد مشاهدته على شاشة قناة بيبي تي في، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.
- وسنوافيكم بكل جديد يتعلق بأي تغير في ترددات قناة بيبي حتى يسعد أطفالنا وتدخل البهجة والسرور نفوسهم بما تقدمه القناة من أعمال مميزة ومثيرة تجذب عقول وقلوب أطفالنا.
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