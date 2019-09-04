تردد قناة ميكي الصحيح
تردد قناة ميكي الجديد
تقنية

تردد قناة ميكي للأطفال Mickey | سبتمبر 2019 هنا تردد قناة كوكي طيور الجنة .. قناة بيبي كيدز على القمر نايل سات بجودة عالية

بواسطة ندى أيمن 0

تردد قناة ميكي للأطفال Mickey يتابع الأطفال قنوات الكارتون باستمرار، وذلك بحثا عن المتعة والمعلومة الجديدة، وتقدم التردد الجديد لقناة ميكي للأطفال Mickey المتعة والمعلومة وكذلك ارتفاع المتابعة على مستوى العالم العربي، حيث حازت القناة، منذ إنشائها في 10 أكتوبر 2018، في تلك الفترة القصيرة، على المتابعة العالية والتفوق النوعي بين بقية القنوات، وارتفعت المشاهدة لها والبحث عنها حين تقوم بتغيير ترددها، وذلك لتميزها وارتفاع شعبيتها بين كل من الأطفال والكبار أيضا على حد سواء.



ويقوم موقعنا المتميز نجوم مصرية بشرح طريقة إدخال التردد الجديد لقناة ميكي للأطفال حرصا منا على استمرار متابعتها، حتى لا يفوتك شئ من برامجها، والتي تبث على مدار الساعة، من مدينة الإنتاج الإعلامي المصري، والتي تتنافس فيها مع القنوات الموجودة في الوقت الحالي، والتي تتخصص في مجال برامج الأطفال، مثل قناة كناري وطيور الجنة، والتي بدأت منذ أكثر من 5 سنوات، إلا أن ميكي، خلال تلك الفترة القصيرة استطاعت الظهور والتفوق في مجالها.

التردد الجديد لقناة ميكي للأطفال Mickey



تردد قناة ميكي للأطفال Mickey
تردد قناة ميكي للأطفال Mickey

يتم تغيير تردد القناة بين الحين والآخر، وذلك لتحسين جودة الصورة وأداء القناة بخاصية HD، وتستمر القناة على القمر المصري نايل سات، ولا يتغير بثها المجاني على مدار الساعة، ليستمتع بها أكبر قدر ممكن من الأطفال، والتي قد تميزت ببث الأفلام الطويلة للأطفال أيضا، وكان قد ارتفع بحثهم عنها، ومطالبتهم للقناة عبر صفحة قناة ميكي للأطفال الرسمية على فيس بوك بإعادة عرضها من جديد.



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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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