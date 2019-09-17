تردد قناة ميكي للأطفال عبر النايل سات

تعتبر قناة ميكي من أهم القنوات الفضائية في مصر و الوطن العربي التي تهتم بعرض كل ما يهم الأطفال من برامج وأفلام الكرتون، ومقرها الرئيسي في القاهر داخل جمهرية مصر العربيةـ وأهم ما يميز القناة هو الشعار الخاص بها(بتفرج علي ميكي ) .







تجد الكثير من الأسر صعوبة في كيفية السيطرة علي الأطفال والتعامل معهم لذلك اهتمت قناة ميكي بالاهتمام وعرض كل ما يجذب الطفل، وقامت بعرض ما يفيد الطفل ويزيد من إدراكه ومعارفه عن طريق تقديم الأغاني التعليمية لتعلم الحروف والأرقام باللغة العربية واللغة الانجليزية، مما يحبب الأطفال في التعليم دون بذل أي مشقه أو مجهود، كما أنهم أهتموا بإضافة الأغاني التي تعلم الطفل السلوكيات الجيدة في التعامل وادأب التصرف كالصدق والتعاون والرفق بالحيوان وترشيد المياه واحترام الأكبر سنا .

تردد قناة ميكى







وحرصا من قناة ميكي علي تقديم أفضل وأنقي صورة للمشاهدين قامت بعرض محتواها بجوده عالية وقد جعلتها قناة مجانية ومفتوحة وبذلك أصبحت متاحة لجميع المشاهدين دون الحاجة إلي دفع أي رسوم أشتراك، ويمكن أستقبال القناة بكل بساطه من خلال القمر الصناعي النايل سات في أي وقت، ولم تكتفى القناة بهذا فقط وإنما قامت أيضا بعمل قناة علي اليوتيوب حتي يتثني للمشاهدين متابعة القناة في أي مكان باستخدام الهاتف المحمول علي مدار اليوم في أي وقت .

القناة التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب Mickey 11257 27500 3/4 افقي

والجدير بالذكر أن قناة ميكى تقوم بعرض الأفلام المدبلجة بالعربية وتستخدم الشخصيات الكرتونية التي يحبها الأطفال بجميع مراحلهم العمرية، وقد كان أول بث لقناة ميكى منذ سبع سنوات في 20 سبتمبر 2012 وقد نالت ثقة الكثير من المشاهدين منذ ذالك الوقت وهي في تجديد مستمر لجميع محتوياتها التي تعرضها لكي تحافظ علي مستواها .