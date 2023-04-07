نزل الآن.. تردد قناة ميكي كيدز 2023 Mickey  علي القمر الصناعي النايل سات بجودة عالية 

قناة ميكي كيدز واحدة من أشهر قنوات الأطفال التي تقدم محتوى رائع تتابعه كافة الأعمار من أفلام كرتونية كسلسلة والت ديزني، كما تهتم إدارة ميكي بتقديم برامج تعليمية لإفادة الصغار في أوقات مشاهدتهم، وتتجنب البرامج والأفلام التي تحث على الأفعال السيئة، بالإضافة إلى تحديثها الدائم لعدم حدوث أي تشويش خلال المشاهدة.

تردد قناة ميكي كيدز 2023

تغير تردد قناة ميكي كيدز 2023 في ظل التطورات التي تتم بها، على أن تكون معلومات التردد كالتالي:

تردد القناة على النايل سات هو 11526 مع استقطاب أفقي وترميز 27500 ومعامل تصحيح للخطأ ¾.

كما أن هناك تردد آخر للقناة وهو 11528 بمعدل ترميز 27500 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح ¾.

أهم ما يميز قناة ميكي كيدز

حظيت قناة ميكي كيدز بشعبية هائلة بين المشاهدين في كافة الدول العربية وذلك لما يميزها من خصائص، ولعل أهم ما يميزها التالي:

تقديم البرامج المتنوعة والتعليمية التي تساعد الصغار على تعلم الكثير خلال التواجد في المنزل.

الاهتمام بالقيم الأخلاقية والمجتمعية مع الدقة في التفاصيل خلال العرض، مع تغطية المساحة الجغرافية للشرق الأوسط.

بذل الكثير من الجهد للتطوير وزيادة جذب المشاهدين في كافة المناطق، كما أن لها صفحات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وقناة في اليوتيوب للبث المباشر.

جودة العرض العالية HD وSD مما يتيح المشاهدة الممتعة، بالإضافة إلى نقاء الصوت.

انتماؤها إلى إحدى المجلات المخصصة للرسوم المتحركة مجلة ميكي ماوس والتي تهتم بإخراج أجيال لهم ثقافة عالية.

مواكبة العصر الحديث وعدم عرض محتويات بأفكار قديمة مع تنوع المحتوى بين الترفيهي والتعليمي.

برامج قناة ميكي كيدز

تعرض قناة ميكي كيدز مجموعة كبيرة من البرامج المتنوعة مما يزيد من شهرتها، ومن أبرز البرامج المقدمة بها ما يأتي: