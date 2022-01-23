تردد قناة ميكس الجديد 2022 لمشاهدة أقوى الأفلام الأجنبية المترجمة

بوتبينة نذير

يُعتبر تردد قناة ميكس تيفي من أكثر الترددات شهرة في الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث تُعد قناة ميكس تيفي من أفضل القنوات التي تعرض الأفلام الأجنبية المترجمة في العالم العربي، وقد نجحت القناة في جذب جمهور كبير، كما حصدت تقييمات عالية جدا من قبل محبيها ومتابعيها، وفضلا عن أنها تعرض أفضل المسلسلات والأفلام التركية والأجنبية الحصرية، فالقناة أيضا تعرض محتواها بجودة صوت وصورة عاليتين جدا مما يجعلها تحظى بعشاق من كافة التراب العربي، وسنعرض لكم اليوم عبر “نجوم مصرية” بتردد قناة ميكس الجديد 2022 لمشاهدة أقوى الأفلام الأجنبية المترجمة.

تردد قناة ميكس الجديد 2022

تردد قناة ميكس الجديد 2022

يبحث الكثير من الناس عن تردد قناة ميكس تيفي الجديد وذلك لما  تحتويه من باقة أفلام ومسلسلات حصرية ومتميزة، وقد نجحت هاته القناة في الوصول إلى جمهور كبير في فترة زمنية جد وجيزة، هذا ولا يزال الكثير من الأشخاص يبحثون عن ترددها بعد أن انتشرت بشكل كبير في العالم العربي.

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كما أن قناة ميكس تيفي مجانية تماما ويمكن للجميع مشاهدتها دون الحاجة لدفع رسوم أو تكاليف للإستمتاع بمحتواها، وأيضا فإن شاشاتها متاحة لمدة 24 ساعة في اليوم دون انقطاع أو تشويش، ويمكنك عزيزي المتابع ضبط تردد قناة ميكس تيفي عبر الجدول التالي:

القمر التردد
النايل سات التردد: 11785

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4
نايل سات التردد: 11938

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4
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بوتبينة نذير

دخلت عالم الإنترنت و التدوين عام 2018.. وحلمي أن أصل إلى أبعد الحدود.
طالب علوم تجارية وكاتب محتوى.


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