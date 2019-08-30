تردد قناة مودي كيدز للأطفال 2019 أصبح من أكثر ترددات قنوات الأطفال التي يبحث عنها كل الأسر المصرية والعربية، لما تقدمة قناة مودي للأطفال من أفلام كرتون وبرامج تعليمية للأطفال وأغاني مسلية، وقد انتشرت في الفترة الأخيرة القنوات الفضائية المهتمة بتقديم محتوي ترفيهي وتعليمي للأطفال، ومن هذه القنوات قناة ميكي، وقناة سبيس تون، وقناة بيبي الجديدة، إلا أن قناة مودي كيدز ما زالت متربعة علي رأس قنوات الأطفال في الفترة الحالية، ونقدم لكم متابعينا الكرام في هذا المقال تعريف قناة مودي كيدز مع تقديم تردد قناة مودي كيدز للاطفال الجديد 2018.

تردد قناة مودي للأطفال 2018.

القمر التردد معامل الخطأ معدل الترميز نايل سات 11257 (v) 3/4 27500

و بهذا يمكنك عزيز القارئ استقبال تردد قناة مودي كيدز 2018 للأطفال من خلال التردد السابق ذكره في الجدول السابق.

قناة مودي كيدز للأطفال.

استطاعت قناة مودي للأطفال كسب ثقة الكثير من الأمهات في مصر وفي الوطن العربي، لما تعرضه القناة علي شاشتها من محتوي تعليمي هادف ومتميز ، تقدم قناة مودي كيدز عدد ممن أفلام ديزني الكرتونية علي شاشتها مثل فيلم السمكة نيمو، كما تعرض دائما علي شاشتها أفلام توم أند جيري، وفيلم سندريلا، وكذلك فيلم شركه المرعبين وغيرها، كما تعرض قناة مودي للأطفال عدد كبير جدا من الأغاني الناطقة باللغة العربية أو اللغة الانجليزية وذلك لمساعدة الأطفال في تعلم نطق الحروف والأرقام باللغتين، و لعل هذا المحتوي الفريد الذي تقدمة قناة مودي للأطفال من أكثر الأشياء التي دفعت الأمهات علي التسابق للحصول علي تردد قناة مودي كيدز للأطفال.

تسعي قناة مودي كيدز أيضا إلي تنميه مهارات ومواهب لدي الأطفال ومساعدهم علي التعلم، ولعل هذه الرسالة الهادفة التي تقوم بها قناة مودي كيدز هوا ما جعلها علي قمة القنوات المهتمة بالأطفال في الفترة الأخيرة.

تردد قناة مودي كيدز

تردد قناة مودي كيدز ليس بمفردة الذي يهتم بأفلام الكرتون وبعرض ما يهم ويشغل بال الأطفال فى الوطن العربي، فهناك مجموعة كبية من قنوات الأطفال التي تسعى لكسب ثقة وجب الأطفال بعض أحدث أفلام الكرتون وأغاني الأطفال والبرنامج الترفيهية، ولعل وجود هذه القنوات يجعل هناك نوعيه من التنافس فيما بينها يساعد فى إثراء المحتوى المعروض على كل منها، وعلى الرغم من هذا التنافس القوي إلا أن تردد قناة مودي كيدز مازال له طابعا خاصا من التميز يجعله من أهم الترددات المفضلة لدى الكثير من الأطفال، وفيما يلي بيان بأهم ترددات قنوات الأطفال في الوطن العربي :

تردد قناة مودي كيدز الجديد

في مطلع الشهر الحالي أعلنت إدارة القناة عن تعديل تردد قناة مودي كيدز ونقلة على أشارة أخري، ومن خلال الجدول التالي نعرض عليكم متابعينا الكرام تردد قناة مودي كيدز الجديد بعد التعديل لتبقوا على تواصل مع كل ما تقدمة القناة من برامج للأطفال.

تردد قناة مودي كيدز الجديد تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصويب 11602 نايل سات أفقي 27500 3/4

ترددات قناة مودي كيدز

تنويه هام عادت قناة مودي كيدز للبث عبر ترددها القديم السابق ذكرة في بداية المقال، كما تعرض القناة أيضا في نفس التوقيت على التردد الجديد وهوا 11602 أفقي، وقد أعلنت إدارة قناة مودي كيدز أن تعديل ترددات مودي كيدز جاء بسبب رغبة القناة في تطوير البرامج والأفلام المقدمة عليها، كما أعلنت قناة مودي كيدز عن بدأ عرضها مجموعه جديده من أفلام الكرتون العالمية ابتداءا من شهر أغسطس القادم بمناسبة التطوير الذي شهدته ترددات قناة مودي كيدز.

تعد التطورات التي شهدها تردد قناة مودي كيدز والتعديلات التي طالت القناة مؤخرا، أطلقت القناة مؤخرا حملة تعليمية تحت شعار اتعلم اتطور انجح، تهدف هذه الحملة إلى تقديم مجموعة كبيرة من البرامج التعليمية الموجهة للأطفال بهدف مساعدهم في اكتساب ثقافات ومهارات جديدة، وقد لاقت هذه الحملة قبولا كبيرا من أولياء الأمور ساعد ف انتشار تردد قناة مودي كيدز بصورة كبيرة.

برامج قناة مودي كيدز

تقدم قناة مودي كيدز مجموعة كبيرة من برامج الأطفال التى تهتف لتنمية مهارات الطفل العربي وتثقيفه ومساعدته على التعلم السريع، هذا البرامج كانت السبب الرئيسي وراء اهتمام عدد كبير من أولياء الأمور بالحصول على تردد قناة مودي كيدز للأطفال دائما، حيث تساعد هذا البرامج الطفل على اكتساب مهارات جديده في الحياة وتسهل على الأمهات خصوصا مهمة تعليم الأطفال، و يعود ذلك لتقديم هذه البرامج المعلومات للأطفال في صورة شيقة تجذب انتباههم وتساهم في سرعة تلقيهم للمعلومة، لهذا يمكن القول بأن هذه النوعية من البرامج كان لها شأن كبير في تصدر تردد قناة مودي كيدز 2018 الجديد على غيره من ترددات قنوات الأطفال في مصر والوطن العربي.

أفلام الكرتون عبر تردد قناة مودي كيدز

في إطار محاولات قناة مودي كيدز للتطوير من المحتوى المقدم عليها، وبعد سعي القناة لتطوير جوده الصورة المقدمة عليها بعد أن قامت بتعديل ترددها، بدأ قناة مودي كيدز بتقديم مجموعة من أفلام الكرتون العالمية والتي ساعدت بصورة كبيره على اهتمام المتابعين بالبحث عن تردد قناة مودي كيدز للأطفال ومن أشهر تلك الأفلام التي أعلنت القناة عن تقديمها فيلم الأميرة والأقزام السبعة وفيلم 101 كما تقدم القناة بصورة مستمرة أفلام توم أند جيري العالمية للأطفال، وقد أعلنت قناة مودي كيدز عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن بدأها في إنتاج مجموعة من البرامج الجديد للأطفال والتي من المنتظر أن تبدأ مودي كيدز في تقديمها في مطلع العام الجديد

تردد قناة طيور بيبي

تعد عرض تردد قناة مودي كيدز نتحدث الآن عن أحد أهم وأحدث قنوات الأطفال حاليا قناة طيور بيبي الجديدة، تتبع قناة طيور بيبي قناة طيور الجنة الفضائية المعروفة، وقد تم إطلاق قناة طيور بيبي بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها قناة طيور الجنة، تهتم قناة طيور بيبي بتقديم أفلام الكرتون وبرامج الأطفال والأغاني التعليمية للأطفال، وعلى الرغم من التشابه بين ما تقدمة قناة طيور بيبي وما تعرضه قناة طيور الجنة إلا أن القناة تمكنت من اكتساب ثقة الكثير من المتابعين، ومن خلال الجدول التالي يمكنكم التعرف على تردد قناة طيور بيبي الجديدة.

لقمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 11393 V 3/4 27500

كما يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي للتعرف على طريقة ضبط تردد قناة طيور بيبي بالفيديو

تردد قناة طيور الجنة

من أهم وأشهر قنوات الأطفال حاليا قناة طيور الجنة، وهي قناة غنائية للأطفال تتميز بتقديمها لأناشيد وأغاني الأطفال باستمرار، ويمكنكم العرف على تردد قناة طيور الجنة من هنا

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2018. التردد القمر معامل الخطأ الأستقطاب الترميز 11315 نايل سات 5/6 عمودي 27500

تردد قناة سبيس تون

لقمر التردد معدل الترميز معامل الخطأ نايل سات 11785 27500 3/4

بهذا العرض السريع أعزاءنا المتابعين نكون قد عرضا عليكم تردد قناة مودي للأطفال 2018 مع إلقاء لمحه سريعة جدا حول محتوي القناة وما تقدمة من برامج و أفلام كرتون.