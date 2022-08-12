تردد قناة مكسبي 2022 الجديد على نايل سات بجودة HD

قناة مكسبي تعد في الفترة الحالية واحدة من أهم القنوات الفضائية التي انتشرت بشكل قوي وذلك لأنها من القنوات التي تقدم المحتوى المتنوع ما بين الفن والترفيه والرياضة بالإضافة إلى أن قناة مكسبي تتمتع بأنها تمتلك حق البث لعدد كبير من المباريات المهمة.

إلى جانب تقديم القناة لعدد كبير من المسلسلات العربية والمسلسلات التركية لعشاق الدراما بشكل حصري مما أدى إلى أن معدل المشاهدة والبحث عن القناة ارتفع بشكل قوي خاصة مع التطوير الدائم على المحتوى الذي يتم بثه على القناة في محاولة من القائمين على القناة للحفاظ على معدل المشاهدات الكبير الذي استطاعت أن تحصل عليه القناة خلال الفترة الأخيرة.

تردد قناة مكسبي

أعلنت قناة مكسبي في بيان لها على حصولها على حق البث لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي 2022 مما أدى إلى ارتفاع معدل البحث عن تردد قناة مكسبي لاستقبال القناة على أجهزة الريسيفر والاستمتاع بمشاهدة أحد أهم البطولات العالمية خاصة أن القناة مجانية لن يتم دفع أي اشتراك فيها ويمكن مشاهدة القناة وتنزيلها على أجهزة الريسيفر من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: ١١٥٩٥.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٤/٣.

كما يمكن تنزيل القناة من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: ١١٤١١.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٤/٣.

قناة مكسبي

كما ذكرنا في السابق فإن تردد قناة مكسبي من قنوات المنوعات التي تهتم بشكل خاص بالمحتوى الرياضي من خلال المباريات التي تبثها بشكل مباشر وحصري إلى جانب العديد من البرامج الرياضية التي تعتمد على أهم وأفضل المحللين الرياضيين في الوطن العربي والتي تعمل على تحليل المباريات المختلفة واستضافة أهم لاعبي كرة القدم الذين لديهم شعبية كبيرة في الوطن العربي.

بالإضافة إلى أن القناة تقوم بعرض العديد من البرامج الإخبارية والبرامج الترفيهية التي تحاول من خلالها جذب تنوع كبير من المشاهدين فهي قناة مختصة بجميع أفراد الأسرة لذلك استطاعت أن تحقق أكبر معدل مشاهدة خلال الفترة السابقة.

إلى جانب اهتمام القائمين على القناة بجودة الصورة والصوت والدقة العالية وعرض المحتوى المتميز بالاعتماد على وسائل التقنية الأحدث التي تكون مواكبة للعصر الحديث.

بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المسلسلات الحصرية التي يتم إذاعتها للمرة الأولى على شاشات التلفاز عبر قناة مكسبي سواء المسلسلات العربية لأشهر الممثلين العرب بالإضافة إلى المسلسلات التركية التي أصبحت خلال الفترة الحالية من أكثر المسلسلات في العالم التي يوجد عليها معدل كبير من المشاهدة.